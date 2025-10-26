泰國柬埔寨簽署停火協議

（法新社吉隆坡26日電） 美國總統川普今天在馬來西亞見證泰國和柬埔寨簽署停火協議，這是他亞洲訪問行程的首站。川普此次亞洲行的重頭戲，將是在韓國與中國國家主席習近平舉行高層貿易會談。

在川普（Donald Trump）和馬來西亞首相總理安華（Anwar Ibrahim）共同見證下，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）簽署這項協議，對兩國邊境今年發生的流血衝突做出回應。

柬埔寨外交部發布新聞稿表示，這項協議將基於人道理由釋放18名柬埔寨戰俘。泰柬於7月底達成由川普參與部分斡旋的初步停火後，仍互控對方違反停火協議。

川普前往馬來西亞途中表示，「我很自豪為柬埔寨和泰國促成一項偉大的和平協議」。

分析家認為，泰國與柬埔寨仍需達成最終的全面和平協議。

代表東南亞國家協會（ASEAN）積極參與磋商的大馬外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）表示，這次協議著重於在邊境衝突地區設立區域觀察員。

他說道：「我們希望不會再出現違反停火事件。自7月28日停火生效後，仍傳出零星違規情形。兩國須從邊境地區撤出重型武器，也要共同努力移除和銷毀邊境地區埋設的地雷。」