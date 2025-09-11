泰國爆發狂犬病 曼谷及部份地區列臨時疫情區 當局籲民眾盡快接種疫苗︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】泰國畜牧發展部門今日（11 日）宣布，曼谷及鄰近的北欖府（Samut Prakan）部分地區因出現狂犬病病例，被列為臨時疫情區，並自 9 月 9 日至 10 月 8 日實施為期 30 日的犬、貓及其他哺乳類動物移動禁令。

確診個案出現在曼谷巴威區（Prawet）區的 Nong Bon 分區，當局把 Nong Bon 及相連地帶劃為疫情區。當局同步收緊措施，包括動物主人須在 12 小時內向當局報告患病動物；屍體須原地保留並通報獸醫人員；犬、貓及其屍體進出疫區，必須取得授權獸醫的書面許可。違規者最高可被判監禁不超過 2 年，或罰款不超過 40,000 泰銖（約 9,800 港元），或兩者兼施。

當局提醒市民避免接觸流浪動物；若被咬傷或抓傷，應立即以梘液和清水清洗傷口，並盡快到醫院接種狂犬病疫苗。若發現疑似狂犬病動物（如表現躁動、無故撲咬、身體僵硬、流涎或舌頭外露），請向曼谷相關部門舉報。