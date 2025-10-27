江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
泰國王太后詩麗吉病逝︱文化部興建皇室火化場 總理下令監控黑喪服價格 防商戶抬價︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】泰國王太后詩麗吉（Queen Sirikit）逝世後，文化部展開全國動員，籌備皇室火化場及各項殯葬儀式，確保典禮莊嚴而依循傳統。同時，總理阿努廷下令嚴控黑色服裝價格，防止商戶在哀悼期間哄抬物價，確保民眾能以合理價格購買喪服表達敬意。
各地興建複製王室火化場
綜合外媒報道，文化部長薩比達（Sabida Thaiseth）昨日（26 日）表示，所有相關機構已接獲指示，務求每個細節順利完成，展現國家對太后的無盡敬意。她稱「文化部將秉持忠誠之心，嚴格依循古代王室禮制，以此功德報答太后無量的恩澤。」
美術廳負責監督整個禮儀流程及火化場建設，設計將完全遵循傳統，由建築師、工程師及工藝大師提交藍圖，呈交王室審閱。全國各地亦會興建複製火化場及檀香花祭壇，方便民眾悼念太后。
百日哀悼期 多個宗教領袖舉行祈禱活動
為期 100 日的哀悼期內，宗教事務廳將與多個宗教領袖舉行祈禱活動，包括佛教、伊斯蘭教、基督教、婆羅門—印度教及錫克教。佛教儀式中，將有 93 名僧侶於杜實瑪哈帕沙大殿每日誦經四次，為太后誦經祈福；其他宗教領袖則會舉行特別儀式及祈禱，並設置弔唁簿予民眾簽名。
文化推廣部將與國家藝術家合作舉辦紀念活動，並聯同總理辦公室編制《王室典禮指引手冊》，指導民眾出席王室儀式時的正確禮儀及穿著傳統服裝的方式。泰國電影檔案局則會在各大數碼平台播放有關太后生平及事蹟的紀錄片，讓民眾了解其貢獻。
黑色及深色服飾需求激增
另一方面，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已指示商務部嚴格監察全國實體及網上店舖，防止商家在哀悼期間哄抬黑色服裝價格。副政府發言人表示，全國對黑色及深色服飾的需求激增，總理感謝守法商戶保持合理價格，甚至提供折扣，讓民眾可無經濟負擔地購買喪服。
阿努廷已要求內貿廳密切留意服裝價格及生產成本，防止不法商販藉機抬價。發言人補充，被裁定違法的商戶最高可被判監禁 7 年、罰款 14 萬泰銖或兩者兼施；未標示價格者最高罰款 1 萬泰銖。
