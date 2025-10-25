支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。
詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。
法國邂逅未來丈夫
詩麗吉是泰國先王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）的王后，也是現任國王哇集拉隆功（Vajiralongkorn）的母親。詩麗吉生於1932年，年輕時跟隨任泰國駐法國大使的父親在巴黎居住，當時進修音樂的詩麗吉邂逅了未來的丈夫普密蓬國王。
後來她曾在訪問中形容二人是「一見鍾情」，不過初次見面時普密蓬遲到了 3 小時，不停行禮道歉。詩麗吉與普密蓬在1950年成婚，婚姻維繫超過六十年。普密蓬一周後在曼谷接受加冕，是泰國在位時間最長的國王，他於 2016 年去世。
時尚魅力風靡全球
詩麗吉一生誕下一名兒子、三個女兒，2019年獲封王太后，昔日其時尚魅力風靡全球，20 世紀 60 年代隨普密蓬外訪時，美貌與時尚品味深受外媒讚賞。她曾與美國總統艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）、已故女王伊麗莎白二世、貓王 Elvis Aaron Presley 等眾多名人會面，多次登上國際最佳服裝名人榜。
王室舉哀一年
泰王哇集拉隆功頒布御令，指示王室內務部依照禮制，以最高規格籌辦詩麗吉喪禮，其遺體將安葬在曼谷大皇宮的杜斯特索恩大廳。王室成員及王宮官員將舉哀一年，以表達哀思與崇敬。
泰國至今仍嚴格遵守君主制，泰國國王和王后一直與民眾保持密切的聯繫，國王視尊為國父，王后為國母。詩麗吉形象親民，地位備受尊敬，自 1976 年起，她的生日 8 月 12 日就被定為泰國母親節。
2008年10月7日，曼谷爆發16年來最嚴重的街頭暴力事件，一名反政府示威者Angkhana Radappanyawut在與警方衝突中喪生，同年10月13日，王后詩麗吉（中）和女兒朱拉蓬公主（右）出席其葬禮。此舉大得民心，示威者稱讚詩麗吉的露面是對他們的支持 。
BLACKPINK演唱會得以如期舉行
王室公告指全國進入哀悼期，雖未全面禁止娛樂活動，但一度令外界關注原定今明兩日的BLACKPINK曼谷演唱會是否須叫停。主辦單位今日發公告指，演唱會將如期舉行，但呼籲所有觀眾穿黑色服裝進場。
來源：BBC
其他人也在看
馬景濤隔空為細26歲女友慶生 相戀細節曝光
【on.cc東網專訊】藝人馬景濤2017年與細23歲的內地女星佳尼結束10年二婚婚姻，但不愁寂寞的他，今年8月公開認愛細26歲的女友Jane，對方還承認是從粉絲升呢做女友。近日，馬景濤在直播時隔空為女友送上生日驚喜，拿出蛋糕說：「10月20號是她（Jane）生日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
71歲李國麟懶理評價積極搵真銀 終搵夠錢買大屋搞笑「炫富」
有「綠葉王」之稱嘅李國麟自完約離巢TVB，便長駐於內地發展，積極參與商演及直播帶貨，出名拼搏嘅態度令網民留下深刻印象，不但曾於直播帶貨時喪食小龍蝦、賣衛生巾及安全褲，曾因連續直播帶貨8小時無人落單而被封「最慘帶貨明星」，到訪江西省宜春市溫湯鎮時於鏡頭前直接飲用溫泉水嘅行為、挑戰內地貴州「牛屎火鍋」（又稱牛癟火鍋）以及還原鳩摩智造型與大媽跳舞惹起熱議，唔少網民都認為李國麟係咪因缺錢而答應呢類工作，直言搵嘅都係辛苦錢。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
星光背後 ｜盧頌恩憶述兒時喪父不理母親反對入行 樂於當節目下把：無得釋懷
2009年21歲入行，現年37歲的盧頌恩(妹頭)，2014年起夥拍李尚正(阿正)主持《臥底旅行團》至今成為HOY TV王牌節目Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
泰王太后詩麗吉過世 享壽93歲
（法新社曼谷25日電） 泰國王室表示，王太后詩麗吉（Sirikit）昨天晚間過世，享壽93歲。泰國王室在聲明中說：「太后陛下的病情持續惡化，24日晚間9時21分在朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）過世，享壽93歲。」法新社 ・ 1 天前
泰柬停火協議前夕遇泰王太后駕崩 川普專機一抵大馬就簽
（法新社吉隆坡26日電） 美國總統川普今天抵達馬來西亞，將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議，然而泰王太后日前辭世，經緊急協調後，簽署儀式改在川普專機抵達吉隆坡便立即舉行。不過，阿努廷仍希望親自簽署和平協議，因此提出將簽署儀式改至今天上午舉行，簽完停火協議便速返泰國。法新社 ・ 47 分鐘前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
澳門林寶堅尼衝入茶餐廳6人受傷 六旬司機被捕(有片)
澳門黑沙環今日（25日）下午約2時半發生交通意外，一輛林寶堅尼私家車撞入茶餐廳，導致6人受傷，六旬司機被捕。am730 ・ 18 小時前
17歲大女林霏兒遭網民留言惡評 Bob林盛斌長文點名向網民挑機：你驚咩呀？
作為爸爸的Bob接力為女兒抱不平，今日（10月24日）在社交平台發長文，更截圖點名直斥該網民，對方標籤了林盛斌Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
葉劉淑儀棄選︱縱橫政壇半世紀 推銷23條「放長雙眼」論引譁然終下台 兩選特首入閘失敗 附金句節錄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀（葉劉）宣佈不再參選立法會，標誌著她自2008年起約17年的議會生涯告一段落。出生於1950年的葉劉淑儀現年75歲，從加入政府任公務員，到議事堂止步，至今縱橫政壇半世紀，橫跨港英政府、六任特首。她政途上最大爭議就是擔任保安局局長期間處理23條立法，黯然下台，成為其政治生涯的轉捩點。然而她在低谷中「華麗轉身」，經直選晉身立法會，再加入行政會議，更創立新民黨收徒弟，延續其政治影響力。她欲更上一層樓，試圖問鼎特首寶座，惜未獲青睞，兩度參選都提名不足，入閘失敗。Yahoo新聞 ・ 1 天前
鄭丹瑞即將榮升外公 長女鄭瑤曬孕照宣布有喜
70歲金牌司儀鄭丹瑞（旦哥），繼去年9月宣布長女鄭瑤（Zaneta）與金融才俊男友Jacob Chan結婚，榮升外父，今日（10月24日）再傳出喜訊！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姜濤12月開個唱 不忍英國姜糖無錢返港追星親回「我請你來唄」
MIRROR成員姜濤尋日宣布將於今年12月18日至21日舉行4場個人演唱會。唔少姜糖磨拳擦掌等撲飛，但亦有fans呻冇得睇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Mirror全團現身記者會 將出新團歌搞跨年騷 姜濤12月再開個人演唱會
Mirror罕有全團現身活動！今年集中小組項目的Mirror，齊人現身Makerville《全民造星Family》記者會，公佈未來多個活動，包括將參與今年12月31日於澳門的「家族show」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
佐治古尼回應羅浮宮劫案 竟大讚大賊：我為佢哋驕傲
【on.cc東網專訊】法國巴黎羅浮宮博物館上周日（19日）發生驚天劫案，而於舊作《盜海豪情》（Ocean's Eleven）系列中飾演大賊的美國男星佐治古尼（George Clooney）日前出席美國電影學院活動時回應事件。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
東涌5日大男嬰昏迷 送院搶救終不治
【on.cc東網專訊】今日(25日)早上9時52分，東涌松仁路北大嶼山醫院職員報案，指一名5日大男嬰由家人送抵醫院，醫護人員為昏迷男嬰進行搶救，惜最終證實不治。人員正了解男嬰生前狀況，遺體稍後由仵工舁送殮房，死因有待剖驗後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
58歲陳麗麗高齡產女 晒細女和黃澤鋒合照感慨：話咁快就兩個月
黃澤鋒太太陳麗麗（Lilian）於2019年剖腹誕下女兒黃熙恩（小黃妃）；今年5月份母親節，黃澤鋒突於社交平台宣布太太懷有身孕，再次成為高齡媽媽，及四口之家。近日（23日），陳麗麗貼出照片公開細女「小貴妃」兩個月大的近照，寫道：「#話咁快就兩個月 #同大家介紹返 #我家新成員 #爹爹的新情人 #小貴妃 #黃熙喬」從照片中看到，黃澤鋒、大女「小黃妃」、細女「小貴妃」齊齊望住鏡頭甜笑 ，以及黃澤鋒和細女對望，相當溫馨。唔少網民留言表示細女好可愛，希望兩個囡囡都可以快高長大：「BB好可愛😍祝BB快高長大，一家人幸福滿滿」、「妹妹似足家姐更好可愛🥰媽媽￼辛苦哂,祝一家四口永遠幸福快樂」、「眼仔睛睛望爸爸，好可愛呀」、「見證小王妃出世，咁快到少貴妃滿月，願兩位靚女健康快樂地成長🤗」、「最幸福的一家，心想事成」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬灣水燈活動與宣傳圖有明顯落差 水燈稀疏、光線黯淡 網民轟「照騙」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】馬灣近日舉辦「點亮馬灣」水燈活動，吸引不少市民於週末前往參加，在社交平台引起大量討論。許多前往拍照的市民上載現場照片，指活動現場與早前宣傳圖中的畫面有明顯落差。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
美斯生涯入890球 速度快過C朗
現年38歲又122日的美斯，為國際邁阿密對拿舒維爾的美職聯季後賽首輪比賽中率先破門，將個人生涯入球數提升至890球。成為達成890球里程碑時「最年輕」的球員，超越了C朗拿度。Yahoo 體育 ・ 22 小時前
荃灣享和街男子燒炭 當場氣絕身亡
【on.cc東網專訊】今晨(25日)11時21分，執法部門接獲一名市民報案，指懷疑男友人在享和街43至59號一單位企圖自殺。救援員接報到場，發現32歲事主倒臥在房間的床上，旁邊有一盆燒過的炭，當場證實事主氣絕身亡。警員於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
騙案｜自稱「聖功會」社工 籲贊助100份三文魚定食予長者
騙案頻生，有市民遇到新手法。騙徒自稱是「聖功會」的社工，邀請他贊助100份三文魚定食，但服務對象竟然是長者。 網民近日在社交平台Threads分享對話截圖，對方聲稱是「聖功會日間護老中心」的社工丁姑娘，指接下來有活動提供予長者和家屬，想邀請事主贊助100份三文魚壽司定食給公公婆婆。事主隨即回覆指「唔可以，老人家唔am730 ・ 20 小時前