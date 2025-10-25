泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo

1950年1月14日，泰國國王普密蓬與詩麗吉(Photo by Picture Post/Hulton Archive/ Getty Images )

1960年7月，詩麗吉與愛丁堡公爵菲利普會面，在倫敦的一輛車上微笑。. (Photo by CENTRAL PRESS / AFP) (Photo by -/CENTRAL PRESS/AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。

詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。

詩麗吉王后 1997 年參觀德國的新泰國啤酒廠。詩麗吉晚年健康轉差，較少公開露面 (AP Photo/Eckehard Schulz, File )

法國邂逅未來丈夫

詩麗吉是泰國先王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）的王后，也是現任國王哇集拉隆功（Vajiralongkorn）的母親。詩麗吉生於1932年，年輕時跟隨任泰國駐法國大使的父親在巴黎居住，當時進修音樂的詩麗吉邂逅了未來的丈夫普密蓬國王。

後來她曾在訪問中形容二人是「一見鍾情」，不過初次見面時普密蓬遲到了 3 小時，不停行禮道歉。詩麗吉與普密蓬在1950年成婚，婚姻維繫超過六十年。普密蓬一周後在曼谷接受加冕，是泰國在位時間最長的國王，他於 2016 年去世。

時尚魅力風靡全球

詩麗吉一生誕下一名兒子、三個女兒，2019年獲封王太后，昔日其時尚魅力風靡全球，20 世紀 60 年代隨普密蓬外訪時，美貌與時尚品味深受外媒讚賞。她曾與美國總統艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）、已故女王伊麗莎白二世、貓王 Elvis Aaron Presley 等眾多名人會面，多次登上國際最佳服裝名人榜。

詩麗吉多次登上國際最佳服裝名人榜。(Photo by: Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images)

1960 年，詩麗吉王后與瑞士名媛 Antoinette Petitpierre(Photo by: RDB/Dukas/Universal Images Group via Getty Images)

國王普密蓬和王后詩麗吉在倫敦出席外交大臣塞爾溫的晚宴和招待會。 (Photo by PA Images via Getty Images)

王室舉哀一年

泰王哇集拉隆功頒布御令，指示王室內務部依照禮制，以最高規格籌辦詩麗吉喪禮，其遺體將安葬在曼谷大皇宮的杜斯特索恩大廳。王室成員及王宮官員將舉哀一年，以表達哀思與崇敬。

詩麗吉地位備受尊敬，民眾得知詩麗吉去世，在醫院外哀悼 (AP Photo/Sakchai Lalit)

民眾舉著王太后詩麗吉的肖像哀悼(AP Photo/Sakchai Lalit)

泰國至今仍嚴格遵守君主制，泰國國王和王后一直與民眾保持密切的聯繫，國王視尊為國父，王后為國母。詩麗吉形象親民，地位備受尊敬，自 1976 年起，她的生日 8 月 12 日就被定為泰國母親節。

2008年10月7日，曼谷爆發16年來最嚴重的街頭暴力事件，一名反政府示威者Angkhana Radappanyawut在與警方衝突中喪生，同年10月13日，王后詩麗吉（中）和女兒朱拉蓬公主（右）出席其葬禮。此舉大得民心，示威者稱讚詩麗吉的露面是對他們的支持 。

2008年10月7日，曼谷爆發16年來最嚴重的街頭暴力事件，一名反政府示威者Angkhana Radappanyawut在與警方衝突中喪生，10月13日，王后詩麗吉（中）和女兒朱拉蓬公主（右）出席其葬禮。此舉大得民心，示威者稱讚詩麗吉的露面是對他們的支持 AFP PHOTO/STR (Photo credit should read STR/AFP via Getty Images)

BLACKPINK演唱會得以如期舉行

王室公告指全國進入哀悼期，雖未全面禁止娛樂活動，但一度令外界關注原定今明兩日的BLACKPINK曼谷演唱會是否須叫停。主辦單位今日發公告指，演唱會將如期舉行，但呼籲所有觀眾穿黑色服裝進場。

來源：BBC