泰國發現 1,000萬年前食魚恐龍化石

一項關於一種巨型恐龍的化石發現引起了科學界的關注。這種恐龍生活在約 1 億 2,500 萬年前，命名為 Sam Ran spinosaurid，長約 7 至 8 米。根據《Live Science》的報導，這種以魚為食的恐龍在泰國的 Khorat Group 水域游弋，並由泰國瓦萊·盧卡維植物研究所及瑪哈沙拉堪大學的助理教授 Adun Samathi 於英國伯明翰舉辦的脊椎動物古生物學會 2025 年年會上首次介紹。這一發現被認為是亞洲迄今為止回收的最完整的 spinosaurid 標本之一，包含脊椎、骨盆以及尾巴。

這一泰國標本最早在 2004 年被發現，與 Spinosaurinae 亞科有關。這些食肉的獸腳類恐龍因其特化的捕魚特徵而聞名，像是擁有長長的口鼻和圓錐形的牙齒，特別適合捕捉魚類。根據其特有的骨骼特徵，Sam Ran 標本被確定為 spinosaurid，包括其延長的頸椎和突出的背脊。這一大型標本在某些方面與其近親有所不同，其背部的鰭狀脊椎較北非的 Spinosaurus 短，但又與鄰近老撾的 Ichthyovenator 明顯不同。

初步分析顯示，這種恐龍可能與北非著名的 Spinosaurus 更為接近，而非與其他已知的亞洲物種。這一發現暗示了複雜的遷徙與進化模式，這些脊椎的微妙變異顯示出東南亞河流系統內的局部進化。這種古老生物的死亡發生在一條淺河的岸邊，當時的環境是一個半乾旱的景觀，河流緩慢流動。雖然這種掠食者不一定是深水游泳者，但它在這種景觀中卻是一位邊緣的高手，能夠在定期洪水將平原變成獵場的環境中茁壯成長。

Sam Ran 的發現地點並非荒蕪之地，發掘工作顯示出一個繁忙的白堊紀生態系統。據報導，這一地點揭示了密集的環境，這種掠食者與淡水鯊魚、骨魚、烏龜和鱷魚共同生活，還有如蜥腳類和鯨豚類等龐大的草食動物。亞洲 spinosaurids 的進化長期以來一直是個謎，主要依賴孤立的牙齒進行拼湊。對於古生物學家而言，這具部分骨架提供了重要的線索，揭開了這些巨獸進化的奧秘。

這一新發現提供了結構證據，有助於描繪這些奇特掠食者如何在全球範圍內擴散。儘管目前的發現仍然處於初步階段，尚待正式的同行評審，但一旦發表，這種恐龍將獲得正式的科學名稱。目前，它的暱稱是以泰國東北部 Khok Kruat 岩層的 Sam Ran 地點命名。這一泰國的發現證明了史前東南亞的恐龍族群比人們曾經想像的更為多樣化。

