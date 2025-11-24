泰國監獄特權醜聞︱有中國籍囚犯享雪茄、美女會面 特別調查部介入 佘智江被指享VVIP級待遇︱Yahoo

泰國曼谷特別監獄 (Photo by Jack TAYLOR / AFP)

【Yahoo新聞報道】泰國曼谷特別監獄早前爆出嚴重醜聞，有中國籍囚犯涉嫌在獄中享有「特權」待遇，包括獲准使用微波爐等違禁品，甚至傳出有中國籍模特兒被偷偷帶入獄中，「詐騙城主腦」的中國籍嫌犯佘智江亦傳是其中一個享特權的囚犯。事件引發當地司法部和懲教署展開全面調查，泰國特別調查部（DSI）亦已介入，查明是否牽涉跨國犯罪集團及追查幕後主使者。

佘智江成獄中實際領袖

綜合外媒報道，多年來泰國監獄一直有傳聞指羈押的中國籍囚犯利用金錢買通關係，享有 VVIP 級待遇。其中包括在緬甸妙瓦底設立「KK園區」的詐騙園區主腦佘智江。在 2022 年至 2023 年期間，佘智江在曼谷特別監獄等候中國提出的引渡程序時，不斷有針對他公然享有特權的投訴。

投訴內容包括佘智江在獄中擔任所有中國籍囚犯的實際領袖，對他人行使影響力；獲允許留長髮，違反一般囚犯必須剪平頭裝的規定；無視常規，可免除點名和集體活動；甚至利用金錢和影響力，僱用泰國籍囚犯作為私人助理。據報他還享有酒店式的設施，例如大型揚聲器和音響系統，可以在監獄內抽雪茄，並食用從外面帶入的高級食物。

據報佘智江可能向提供特權的人員支付每次約 100,000 泰銖（約 23,900 港元）的費用。這些投訴最終導致 佘智江被轉移到空炳中央監獄（Klong Prem Central Prison），試圖緩解緊張局勢。

佘智江 (Photo by Chanakarn Laosarakham / AFP)

前典獄長頻繁到訪澳門 疑收取賄賂

泰國特別調查部（DSI）介入事件，總監 Pol Maj Yutthana Praedam 已指示安全犯罪科，調查涉嫌安排女性進入監獄的網絡，並追查幕後是否有其他有影響力人士操控，找出協助或縱容不當行為的官員。另外，亦會調查涉案外籍囚犯是否與跨國犯罪集團有關，特別是考慮到此案涉及大筆資金流動等可疑活動。

特別小組早前突擊搜查曼谷特別監獄，在主要由中國籍囚犯控制的區域查獲了大量違禁品，包括利器、香煙、打火機和避孕套等個人違禁品。他們還發現了微波爐、電水壺、特殊寢具等電器和舒適物品。據外媒引述消息人士強調，這些電器和物品大多不可能存放在常規囚室，而更可能是在員工辦公室或特意準備的房間內，並悄悄開放給特定囚犯使用。

至於時任典獄長 Manop Chomchuen 已被調職接受調查，包括他的外遊紀錄，被指曾頻繁到訪澳門，並涉嫌收取賄賂，以允許中國籍囚犯在獄中享有特權，包括美女模特兒的探訪。懲教署則透露，被調職的包括典獄長和負責監督三個中國籍囚犯區域的至少 14 至 19 名職員。