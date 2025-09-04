泰國眾議院訂9/5舉行總理選舉

（法新社曼谷4日電） 泰國國會官網公告，眾議院將於5日召開會議選出新總理，領導下一屆政府。

泰國主要在野黨人民黨（People's Party）表示，將支持對手政黨泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷出任新任總理，此舉被視為化解當前政治危機的重要一步。

人民黨昨天宣布支持阿努廷（Anutin Charnvirakul）出任總理。根據阿努廷本人說法，他已取得眾議院過半席次議員支持，使得他幾乎篤定拿下總理之位。

泰國國會官網昨晚公告，眾議院將於5日召開會議，選出新總理領導下一屆政府。在2023年大選中獲提名的5位人選，都具備總理候選人資格。

阿努廷聲稱，他已獲得所屬政黨與其盟友共146席議員支持，加上人民黨的143席議員支持，已使他跨越眾議院總席次492席過半所需的247席門檻。