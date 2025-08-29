泰國總理佩通坦被裁定違憲 即日起解除職務｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】泰國憲法法院今午（29 日）裁定，自 7 月 1 日被暫停職務的總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）因為「不符合道德標準」，違反憲法，不再具備繼續擔任總理資格，即日起解除其總理職務。

5 月底，泰國與柬埔寨軍隊在於邊境地區發生槍戰，造成 1 人死亡，引發兩國外交危機。6 月中，佩通坦跟柬埔寨參議院主席洪森（Hun Sen）通話，冀為局勢降溫，但通話錄音很快在網上流出，錄音中佩通坦稱洪森為「叔叔」，又指有泰國軍方司令是「瘋子」，不聽政府指令，希望洪森不要理會，內容令泰國社會譁然。

佩通坦其後確認錄音內容，表示沒想到自己跟洪森的私人對話會被竊錄。泰國國會上議院議長 6 月 20 日向憲法法院遞交申請，指佩通坦言論涉嫌違憲及違反道德標準，法院在 7 月 1 日裁定暫停佩通坦行使總理職權，並將由副總理代理總理一職。

【報道】

Thai PBS