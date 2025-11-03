泰國航空全新「豪華經濟艙Plus」！座位可完全躺平、設有機上酒吧

去泰國塔飛機想坐得舒服啲，嚟緊可能有新選擇！泰國國際航空（Thai Airways）早前宣佈推出全新豪華經濟艙（Premium Economy Plus），坐位不但可以完全躺平，還設有機上酒吧，想知啟航航線等更多詳情， 即看下文！

全新「豪華經濟艙Plus」座位可180度躺平＋設有機上酒吧

泰國國際航空（Thai Airways）早前完成品牌架構重組後，推出一連串新改革，近日宣布於10月26日起，正式推出全新豪華經濟艙（Premium Economy Plus），主打可全平躺座椅體驗，被視為「輕奢版商務艙」。新艙等採用泰航最新接收的3架前維珍大西洋航空（Virgin Atlantic）A330-300客機，保留了原有艙內設計，座椅配置為1-1-1斜向排列，共有31個可全平躺座位。每個座椅寬度為20吋、螢幕尺寸有11.1吋，並配備AC與USB插座，私隱度及出入方便性大大提高之餘，重點還設有機上酒吧，務求令一眾乘客感受輕奢華體驗。

泰國國際航空推出全新豪華經濟艙（Premium Economy Plus）。（圖片來源：泰航）

座椅配置為1-1-1斜向排列，共有31個可全平躺座位。（圖片來源：泰航）

飛機上還設有機上酒吧。（圖片來源：泰航）

短途亞洲航線率先啟用！

新座位會率先於10月26日起由曼谷蘇凡納布機場（BKK）飛往清奈、孟加拉達卡、海得拉巴、雅加達及尼泊爾加德滿都等短途亞洲航線啟用。至於大家最關心的香港航線，目前官方尚未有所公布，不過一向香港飛泰國航班多，相信港人日後都會有機會享用！

新座位會率先於10月26日起由曼谷蘇凡納布機場(BKK)飛往清奈、孟加拉達卡、海得拉巴、雅加達及尼泊爾加德滿都等短途亞洲航線啟用。（圖片來源：泰航）

