同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎表揚貢獻：平權路未完 不同崗位做好自己
泰國菜推介2025｜15間超水準香港泰國菜餐廳！泰國米芝蓮推介金邊粉/泰廚坐鎮/4小時任食泰菜
泰國一向都是香港人旅遊熱點，泰菜在香港更是深受歡迎，更發展成不同類型的泰國菜餐廳，即睇Yahoo Food內文：
泰國菜無人不愛，特別是天氣炎熱跟胃口不佳時，總是能勾起大家食慾，以致香港越開越多泰國菜館。即使沒有時間去「小泰國」九龍城也不要緊，因為今次Yahoo Food就為大家精選了15間超水準泰國菜推介，當中更包括由泰國米芝蓮推介、過江龍泰菜、泰廚坐鎮等等，價錢有平有貴，任君選擇。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
泰國菜2025推介1.W酒店KITCHEN：曼谷W主廚坐鎮！期間限定泰式主題Buffet
想食最正宗的泰國菜，不用飛到泰國，全因香港W酒店KITCHEN自助餐餐餐廳與曼谷W酒店知名泰籍主廚 Weeraket "Joe" Nilayon合作，攜手帶來正宗泰國風味美食。自助餐薈萃多款精選泰國名饌，好像有金柚沙律、傳統湯品冬陰功蝦、即燒泰式羅勒烤魷魚、泰式烤有機雞肉等等，甜品更有創意之作泰茶提拉米蘇，供應期至9月30日，記得不要錯過！
KITCHEN
地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓（地圖按此）
電話：3717 2299
泰國菜2025推介2.Mue Mue：4小時泰式「嘆」週末早午套餐連任食多款泰式小食
自認是泰國菜超級Fans，就不能錯過尖沙咀Mue Mue 4小時泰式「嘆」週末早午套餐！當中包括開胃前菜、鮮味濃郁的湯品、無限供應的小食和自選主菜，最後配上透心涼甜品，種類豐富又份量十足，而且食足4個鐘，每位都只是$328！
Mue Mue
地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期3樓302號舖（地圖按此）
電話：9833 0788
泰國菜2025推介3.Siaw：泰國人日常美食 必食手拆蟹肉卷
提到近日最受討論的泰式餐廳，怎少得由兩名泰國好友所開的Siaw，餐廳菜單匯聚了泰國人日常喜愛的美食，當中包括濃烈的滋味、令人滿足的地道菜式，以及幾款在香港罕見的泰國街頭小食，當中特別推介珍寶脆炸手工蟹肉卷，全自家製手工菜式，啖啖蟹肉都只是$168，3至4人分享都無問題，性價比甚高。
Siaw
地址：尖沙咀赫德道8號地舖（地圖按此）
電話：9229 1655
泰國菜2025推介4.Ruên：主打曼谷系家鄉菜 多款泰式奶昔
想跟朋友聚餐食泰國菜，但又想有點新意？推介2024年開業的泰國餐廳Ruên，餐廳致力於為客人呈獻正宗的現代泰式美食，當中所有的蘸醬、咖喱醃料及手工雪糕等，均由餐廳全手工製作！而且餐牌上有多款香港甚為罕見及製作繁雜的曼谷系家鄉菜，好像蟹⾁⿂肚羹、⾺沙⽂咖喱墨魚釀豬⾁、烤鴨配酸甜椰⼦醬等，喜歡甜點的話，更不能錯過一系列香濃奶昔，每款均以自家製手工雪糕製作，完美平衡了奶香和甜味，特色口味包括：班蘭奶昔、椰子奶昔、泰式奶茶奶昔，及香芋奶昔！
Ruên
地址：尖沙咀麼地道66號尖沙咀中心地下G38 - G39及G45-G48號舖（地圖按此）
電話：2205 6018
泰國菜2025推介5.泰絕：泰式迷你船河 招牌菜咖哩配蟹肉奄列
有時沒太多胃口食飯，但又餓肚子的話，泰國的迷你船河就適合大家！小店「泰絕」的迷你船麵全日供應，一共三款，配豬肉、牛肉或牛腩，另可選擇乾撈，麵則可選泰國蛋麵或米粉。湯底一律是豬骨湯，但就和坊間泰國餐廳不同，不加豬血，改用牛血 ，可見湯汁深色入口味濃。 多人用餐的話，推介餐廳招牌菜咖哩配蟹肉奄列，夠三至四人 share，每份奄列用上三至四隻蛋，再在碟邊淋上濃厚的咖哩醬，保證大家食唔夠口！
泰絕
地址：尖沙咀科學館道14號新文華中心地下10A號舖(地圖按此）
電話：35654496
泰國菜2025推介6.Phaya Asura 泰公館：啟德全新泰國菜餐廳 15款調味咖喱
泰國菜食得多，但泰式私房菜又有沒有試過？全新泰菜餐廳Phaya Asura泰公館是人氣餐廳泰沾麵同集團餐廳，近日在啟德主場館開幕，餐廳以私房食譜的概念，帶領食客走進猶如Thonglor區公寓的美麗後花園，店內最特別是，是選用多款泰國直送的特別食材跟香料，如香蕉花、椰芯、新鮮金邊粉、新鮮西米漿及刁草等食材，例如配上15款調味的「泰公館咖喱」，是道以清新生榴槤烹煮的新派瑪莎曼咖喱。
Phaya Asura泰公館
地址：啟德承啟道38號美食海灣（地圖按此）
電話：從缺
泰國菜2025推介7.銅羅：年輕泰國主廚主理 堅持正宗滋味
熟識泰國的大家，對於銅羅一定不會陌生，來自泰國的主廚Henry Pattanin Leung就以銅羅這個地區名，於九龍城開設餐廳。餐廳主打泰國最正宗的香料味道跟辣度，招牌菜式和牛船麵湯頭是以三小時慢煮的牛骨髓，並加入自家以豬油煉製的香炸蒜油，再鋪上軟嫩的美國和牛，滋味無窮！冬蔭湯麵肉碎溏心蛋，則直接採用泰國美食廣場的湯頭風味，在香港鮮有：湯頭酸香鮮明，帶着新鮮青檸、魚露與豬肉碎醬，風味特別清爽。
銅羅
地址：九龍城龍崗道19至21號（地圖按此）
電話：2382 4855
泰國菜2025推介8.泰中意：兩公婆一齊打理 新派港人口味泰國菜
喜歡泰國菜但又覺得太酸太辣？大圍泰中意不賣高深，也不強調正宗或傳統，店主兼大廚阿恆自言「做的泰菜是按港人口味調製」，混合泰式，中式及西式。所以打開餐牌，既找得到傳統泰菜像黃咖哩、青咖哩、炸蝦餅、燒牛肉、冬蔭功湯、串燒，又找得到中式風格的炒飯，也有西式混合泰式如冬蔭功鮮蝦忌廉意粉；而且店家由兩公婆親自打理，喜歡小店的大家記得不要錯過！
泰中意
地址：大圍田心村254號地舖（地圖按此）
電話：2372 9888
泰國菜2025推介9.Baan phadthai：召喚金邊粉Fans！嚐泰國金邊粉名店
說到香港人最愛的泰國菜，必說金邊粉！因此如果你是金邊粉Fans，就一定要一嚐連續多年獲泰國曼谷米芝蓮推介的Baan phadthai，店家選用新鮮金邊粉，吃起來特別煙韌有彈性，吃起來不會太硬，品質不好的金邊粉很容易會在翻炒時炒斷。而且香港店不少醬汁都是由曼谷總店直送，更加原汁原味。除了金邊粉，菜單提供超過60款泰式美饌，招牌菜式包括曼谷夜市必吃的酸辣火山排骨、波士頓龍蝦雜錦海鮮桶、秘製泰式蒜香燒雞、極濃泰北咖喱湯麵等！
Baan phadthai
地址：鰂魚涌太古城道18號太古城中心 2樓255號舖Carniva（地圖按此）
電話：2666 0978
泰國菜2025推介10.Here Thai Market：2024年沙田新城市最新泰菜餐廳 亞洲50最佳餐廳第一主廚×泰國「文苑」創辦人合營
親民價就可以食到米芝蓮水準？說的是由2023年亞洲50最佳餐廳主廚Chef Ton﹐跟泰國知名酒家「文苑」創辦人文偉賢師傅，最近一同於沙田新城市廣場開設平民泰國菜餐廳「Here Thai Market」！餐廳餐牌選擇夠多，識食一定會叫Chef Ton主打的安格斯船麵，絕對不會令你失望！
Here Thai Market
地址：沙田正街18-19號新城市廣場3期2樓A216號舖（地圖按此）
延伸閱讀：沙田Here Thai Market開業！亞洲50最佳餐廳第一主廚×文苑酒家創辦人合營/米芝蓮級船麵/泰國50年瓦煲奶茶
泰國菜2025推介11.Tommy Yummy：打卡泰國菜 夏日必食芒果乳酪疊疊冰
新派泰國菜除了保留泰式風味，更多了打卡元素，Tommy Yummy開業以來，一直深受年青人喜愛，全因店內美食擺碟超精美！招牌虎蝦海鮮混亂杯麵，惹味非常，夏日必點芒果乳酪疊疊冰，包圍雪凍的有香甜綿密的芒果刨冰，以及看似厚實，但入口頗鬆軟的多肉芒果磚，口感豐富；甜品內部還有黏稠軟糯的溫暖糯米飯，味道超夾！
Tommy Yummy
中環分店地址：中環威靈頓街98號翡翠中心1樓（地圖按此）
將軍澳分店地址：康城路1號THE LOHAS康城3樓352A號（地圖按此）
泰國菜2025推介12.Lady Nara：曼谷米芝蓮姐妹店Lady Nara 限時推出Kiki & Lala下午茶！
無論你是想為女友帶來驚喜還是想跟姐妹來場閨蜜聚會，Lady Nara都是個不錯的選擇。店家是米芝蓮推薦泰式料理NARA Thai Cuisine的姐妹品牌，香港店環境富少女心，而且為慶祝Kiki & Lala誕生50週年，Lady Nara聯乘Sanrio夢幻推出「雙子星願下午茶」，由即日起至9月7日，沉醉於泰式滋味與星空夢幻饗宴——包括雲朵星星造型甜點、Kiki & Lala造型糯米飯，加上夢幻打卡場景，絕對是星迷必訪！凡惠顧即可獲贈限量醬油碟兩隻（隨機派發，送完即止）！
Lady Nara
地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號舖（地圖按此）
電話：2153 3730
延伸閱讀：泰國菜優惠｜曼谷米芝蓮姐妹店Lady Nara限時75折！最平人均$194歎米芝蓮泰菜套餐 必食冬蔭煙肉忌廉意粉/海鮮花膠冬蔭公
泰國菜2025推介13.四面泰：上海知名泰式火鍋專門店 多款人氣湯底
泰國湯品款式多樣，不少都酸甜開胃，讓人一試上癮。沙田新城市廣場就進駐了上海知名泰式火鍋專門店「四面泰」，當中包括運用多款泰國香料制作而成的秘制冬陰功鮮蝦鍋、椰奶雞湯鍋、慢燉牛板腱清湯鍋等！另外還有曼谷街頭小食、泰式甜品及多款超人氣泰式特飲等等，為你帶來一頓豐富的泰國盛宴！
四面泰
地址：沙田沙田正街18號新城市廣場一期7樓708號舖（地圖）
電話：2618 0992
泰國菜2025推介14.阿閒泰：抵食小清新新派泰國菜餐廳 人均$200-$300
聚會想環境舒服又抵食？於尖沙咀跟銅鑼灣都有分店的阿閒泰就是個好選擇，餐廳環境舒適，感覺猶如Cafe，主打新派泰式美食，好像冬蔭功醬焗飯、奶茶配自家奶茶雪條凍、烤原個榔菜花配青咖喱醬、泰式醉貓炒迎鮮手造卷粉⋯⋯而且餐廳價錢親民，滿足大家想食泰國菜又想有Cafe氣氛的要求。
尖沙咀店：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓219號舖（地圖按此）
銅鑼灣：銅鑼灣告士打道280號世貿中心4樓L4-06號舖（地圖按此）
泰國菜2024推介15.泰沾麵：居泰港人推泰式咖哩沾麵
日式沾麵試得多，泰式沾麵又試過未？泰沾麵老闆自小在曼谷長大，曾居泰國10年，店家的沾麵前身其實是「Kanom Jeen」，在泰國街頭都可以看見，而店主因看到香港人鍾情米線，於是想到把兩者結合，以泰國米線配咖哩汁底，分開上枱，撈多醬少醬，由客人自己話事。因為吃法有點像日式沾麵，就索性直接叫為泰式沾麵。沾麵目前有兩款湯底揀：紅咖哩及青咖哩，咖哩香甜帶辣，配煙韌的泰國幼米線，非常惹味。
泰沾麵
尖沙咀分店地址：尖沙咀麼地道67號半島中心地下G37-38號舖（地圖按此）
銅鑼灣分店地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場URBANHOOD B2樓（地圖按此）
啟德分店地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE 2樓L205號舖（地圖按此）
常見問題：
問：有泰式火鍋推介嗎？
答：沙田新城市廣場就進駐了上海知名泰式火鍋專門店「四面泰」，當中包括運用多款泰國香料制作而成的秘制冬陰功鮮蝦鍋......詳情按此
問：有泰國過江龍餐廳嗎？
答：如果你是金邊粉Fans，就一定要一嚐連續多年獲泰國曼谷米芝蓮推介的Baan phadthai，店家選用新鮮金邊粉.....詳情按此
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 18 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
「柔性女孩」（Soft Girl）是瑞典女性生活新風潮？全職居家女友但又不是只煮飯顧小孩的家庭主婦？
當歐美主力發動時尚有關的字詞，瑞典則負責傳來和生活態度有關的詞彙，而最新的叫作「柔性女孩」（Soft Girl）。Soft Girl和我們很熟悉的「Girl Boss」相反，遠離職場，成為全職的居家女友，依靠伴侶支持生活支出。聽起來和一般相夫教子的家庭主婦沒兩樣，但那風潮背後還會夾雜一些生活態度、一些Lifestyle？Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國擬推預製菜國家標準 生產成本或推高三成 香港飲食業大難臨頭？
近年本港飲食業引入預製菜非常普遍，有本港預製菜負責人甚至估計市面上每10間餐廳已有6間採用預製菜，不過到底什麼才算預製菜，餐廳是否需要披露，在港仍屬灰色地帶。然而近日內地連鎖餐廳西貝，因公開被批評使用預製菜爆公關災難，掀起國內熱議監管預製菜，而國家衛健委主導的《預製菜食品安全國家標準》剛好即將徵求意見，市場料「國家標準」將令經營成本大增，若香港最終跟隨，餐廳長遠不得再「假扮現製」，經營可能將大難臨頭Yahoo財經 ・ 22 小時前
特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點
特斯拉股價連四日上漲，因馬斯克未來 10 年「總體規劃」與薪酬掛鉤吸引投資者搶購股票。董事會強調政治活動不影響銷售，股東會將於 11 月決定投票權。鉅亨網 ・ 1 天前
比亞迪預警：中國新能源車市大洗牌要來了！約100家車企將淘汰
中國新能源汽車市場正面臨大規模洗牌，比亞迪高層李柯指出約 100 家車企可能出局，價格戰退潮及市場整治將重塑中國汽車行業格局。鉅亨網 ・ 1 天前
甄采浠被張佳添認定「膊頭之交」 突入院情況令人擔心
藝人甄采浠（前名甄詠珊）近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「高小姐」一角而成功入屋，去年12月約滿後離巢。早前甄采浠被拍得到與《中年好聲音》評判張佳添在商場攬到實行街，表現親密，儼如熱戀中的情侶，但男方事後接受訪問時否認拍拖，稱自己「單身8年，但永不孤單」，又指與甄采浠僅屬「膊頭之交」。近日甄采浠驚爆入院，令人擔憂。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
森美終於搵到心頭好 網上分享入手心得
【on.cc東網專訊】藝人森美在社交網分享有型有款的風扇衫，在夏天着出街，實在涼快得多。香港夏天愈來愈熱，不少人也會使用手提風扇，但若在戶外穿上一件風扇衫更能夠降溫，貪靚的森美不時在主持的電台節目中講到，希望有一件靚款的風扇衫，能夠在保養、維修電單車時降溫，但早東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
特朗普經濟好景「縮沙」？美商務部長改口：年底才真正開始
美國商務部長盧特尼克稱，特朗普要到2025年底才需全面「承擔經濟表現」，較早前說法延後。通脹持續升溫、就業數據疲弱，令『特朗普經濟』前景更添變數。Yahoo 地產 ・ 1 天前
袁文傑探望8日大小貓B 籲領養代替購買 義工當場餵糊仔掀爭議
56歲型男袁文傑是圈中著名「貓奴」，愛貓的他一向關心流浪動物，前日（9月12日）他在IG發出帖文並附上影片，可見他去探望一隻剛出生8日的小貓B，表示「還要是未足月便出世，可想而知，BB降臨時相當弱小，放在手掌中心也要用最小力度…雖然弱小，但好強生命力；雖未開眼，但已在感受呢個世界！看著BB，心即時融化，也感謝不辭勞苦的義工朋友，BB這個階段，疏忽任何一刻也不可以，真的很辛苦！祝福小貓B😍」。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
爆一爆｜高才通顛覆經濟「香港地址」有價有市（Louise）
今鋪政府交到功課了！瑞士洛桑國際管理發展學院公佈《2025年世界人才排名》，香港由去年第九位攀升到第四位，仲榮登亞洲第一位咁話，政府立即發新聞稿攞彩，作為小市民最緊要實際，到底高才通點樣益到市民大眾呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
73歲羅莽現身報平安：令粉絲擔心，講聲唔好意思 自爆火速接拍兩個廣告
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
銀色債券2025｜9.15起認購 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 8 小時前
反轉？Charlie Kirk槍擊案牽出美國神秘團體！
美國總統特朗普的政治盟友、保守派政治活動人士 Charlie Kirk 遭槍殺一案震驚全美。嫌疑人羅賓森（Taylor Robinson）已經被捕，然而他在現場留下的留言卻指向了一個神秘團體。鉅亨網 ・ 19 小時前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯（另設6折煙花匯演自助餐）
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。9月11日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！此外，國慶煙花匯演日期將近，港威酒店也特別推出10.1煙花匯演美食交響曲，大歎海鮮市集自助晚餐之餘更可到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演！Yahoo Food ・ 23 小時前
天王嫂方媛懷孕晚期開工晒索爆孕照 自爆體重令網民驚訝：沒過百
現正懷有第三胎的天王嫂方媛（Moka）不時分享近況，陀着巨肚的她仍然美麗動人，亦忙於各式各樣的拍攝工作。不少網民對她的體重感到好奇，方媛罕有自爆現時的真實體重，令大家非常意外！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
飛天茅台每瓶跌穿一千八百元
國慶及中秋節臨近，白酒行業轉入旺季，惟貴州茅台（600519.SS）旗下飛天茅台的價格仍在尋底。信報財經新聞 ・ 2 天前
貝萊德稱全球債券市場對財政危機的擔憂被誇大
【彭博】— 貝萊德公司表示，全球政府債券市場殖利率上升反映的是利率將維持在較高水平的預期，而非對潛在財政危機的擔憂。Bloomberg ・ 2 天前
【萬寧】全場9折優惠（只限13/09）
萬寧今日（9月13日）全場門市產品無門檻9折，護膚產品買滿$150仲額外送你$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 天前
中國加緊人工智能人才爭奪 騰訊巨額薪酬挖角OpenAI研究員
【彭博】— 據知情人士透露，騰訊控股近日從OpenAI挖角了一位知名人工智能研究員，這是人工智能行業人才從美國轉向中國最引人注目的案例之一。Bloomberg ・ 2 天前