泰國菜推介2025｜15間超水準香港泰國菜餐廳！泰國米芝蓮推介金邊粉/泰廚坐鎮/4小時任食泰菜

泰國菜推介2025｜15間超水準香港泰國菜餐廳！泰國米芝蓮推介餐廳/泰廚坐鎮/4小時任食泰菜

泰國菜無人不愛，特別是天氣炎熱跟胃口不佳時，總是能勾起大家食慾，以致香港越開越多泰國菜館。即使沒有時間去「小泰國」九龍城也不要緊，因為今次Yahoo Food就為大家精選了15間超水準泰國菜推介，當中更包括由泰國米芝蓮推介、過江龍泰菜、泰廚坐鎮等等，價錢有平有貴，任君選擇。

泰國菜2025推介1.W酒店KITCHEN：曼谷W主廚坐鎮！期間限定泰式主題Buffet

想食最正宗的泰國菜，不用飛到泰國，全因香港W酒店KITCHEN自助餐餐餐廳與曼谷W酒店知名泰籍主廚 Weeraket "Joe" Nilayon合作，攜手帶來正宗泰國風味美食。自助餐薈萃多款精選泰國名饌，好像有金柚沙律、傳統湯品冬陰功蝦、即燒泰式羅勒烤魷魚、泰式烤有機雞肉等等，甜品更有創意之作泰茶提拉米蘇，供應期至9月30日，記得不要錯過！

KITCHEN

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓（地圖按此）

電話：3717 2299

在香港都品嚐到泰國酒店級美食滋味！

泰國菜2025推介2.Mue Mue：4小時泰式「嘆」週末早午套餐連任食多款泰式小食

自認是泰國菜超級Fans，就不能錯過尖沙咀Mue Mue 4小時泰式「嘆」週末早午套餐！當中包括開胃前菜、鮮味濃郁的湯品、無限供應的小食和自選主菜，最後配上透心涼甜品，種類豐富又份量十足，而且食足4個鐘，每位都只是$328！

Mue Mue

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期3樓302號舖（地圖按此）

電話：9833 0788

任食4小時，都不用$400位！

泰國菜2025推介3.Siaw：泰國人日常美食 必食手拆蟹肉卷

提到近日最受討論的泰式餐廳，怎少得由兩名泰國好友所開的Siaw，餐廳菜單匯聚了泰國人日常喜愛的美食，當中包括濃烈的滋味、令人滿足的地道菜式，以及幾款在香港罕見的泰國街頭小食，當中特別推介珍寶脆炸手工蟹肉卷，全自家製手工菜式，啖啖蟹肉都只是$168，3至4人分享都無問題，性價比甚高。

Siaw

地址：尖沙咀赫德道8號地舖（地圖按此）

電話：9229 1655

Siaw是2025年泰國菜新貴，價錢親民。

泰國菜2025推介4.Ruên：主打曼谷系家鄉菜 多款泰式奶昔

想跟朋友聚餐食泰國菜，但又想有點新意？推介2024年開業的泰國餐廳Ruên，餐廳致力於為客人呈獻正宗的現代泰式美食，當中所有的蘸醬、咖喱醃料及手工雪糕等，均由餐廳全手工製作！而且餐牌上有多款香港甚為罕見及製作繁雜的曼谷系家鄉菜，好像蟹⾁⿂肚羹、⾺沙⽂咖喱墨魚釀豬⾁、烤鴨配酸甜椰⼦醬等，喜歡甜點的話，更不能錯過一系列香濃奶昔，每款均以自家製手工雪糕製作，完美平衡了奶香和甜味，特色口味包括：班蘭奶昔、椰子奶昔、泰式奶茶奶昔，及香芋奶昔！

Ruên

地址：尖沙咀麼地道66號尖沙咀中心地下G38 - G39及G45-G48號舖（地圖按此）

電話：2205 6018

店內除了有泰菜，亦有越南菜美食。

泰國菜2025推介5.泰絕：泰式迷你船河 招牌菜咖哩配蟹肉奄列

有時沒太多胃口食飯，但又餓肚子的話，泰國的迷你船河就適合大家！小店「泰絕」的迷你船麵全日供應，一共三款，配豬肉、牛肉或牛腩，另可選擇乾撈，麵則可選泰國蛋麵或米粉。湯底一律是豬骨湯，但就和坊間泰國餐廳不同，不加豬血，改用牛血 ，可見湯汁深色入口味濃。 多人用餐的話，推介餐廳招牌菜咖哩配蟹肉奄列，夠三至四人 share，每份奄列用上三至四隻蛋，再在碟邊淋上濃厚的咖哩醬，保證大家食唔夠口！

泰絕

地址：尖沙咀科學館道14號新文華中心地下10A號舖(地圖按此）

電話：35654496

有迷你船河！

泰國菜2025推介6.Phaya Asura 泰公館：啟德全新泰國菜餐廳 15款調味咖喱

泰國菜食得多，但泰式私房菜又有沒有試過？全新泰菜餐廳Phaya Asura泰公館是人氣餐廳泰沾麵同集團餐廳，近日在啟德主場館開幕，餐廳以私房食譜的概念，帶領食客走進猶如Thonglor區公寓的美麗後花園，店內最特別是，是選用多款泰國直送的特別食材跟香料，如香蕉花、椰芯、新鮮金邊粉、新鮮西米漿及刁草等食材，例如配上15款調味的「泰公館咖喱」，是道以清新生榴槤烹煮的新派瑪莎曼咖喱。

Phaya Asura泰公館

地址：啟德承啟道38號美食海灣（地圖按此）

電話：從缺

名為蘇美白日夢，團隊將肥美豐腴的新鮮蟹肉，加到以秘製冬蔭、香茅和大紅椒熬製的椰汁湯底，湯底集結各樣食材後，椰香四溢。

泰國菜2025推介7.銅羅：年輕泰國主廚主理 堅持正宗滋味

熟識泰國的大家，對於銅羅一定不會陌生，來自泰國的主廚Henry Pattanin Leung就以銅羅這個地區名，於九龍城開設餐廳。餐廳主打泰國最正宗的香料味道跟辣度，招牌菜式和牛船麵湯頭是以三小時慢煮的牛骨髓，並加入自家以豬油煉製的香炸蒜油，再鋪上軟嫩的美國和牛，滋味無窮！冬蔭湯麵肉碎溏心蛋，則直接採用泰國美食廣場的湯頭風味，在香港鮮有：湯頭酸香鮮明，帶着新鮮青檸、魚露與豬肉碎醬，風味特別清爽。

銅羅

地址：九龍城龍崗道19至21號（地圖按此）

電話：2382 4855

軟殼蟹蟹肉蛋咖喱，咖喱全以雞蛋慢火熬煮，達至絲滑濃稠的口感，不添加任何澱粉，再佐以蒜香麵包，滋味無窮。

泰國菜2025推介8.泰中意：兩公婆一齊打理 新派港人口味泰國菜

喜歡泰國菜但又覺得太酸太辣？大圍泰中意不賣高深，也不強調正宗或傳統，店主兼大廚阿恆自言「做的泰菜是按港人口味調製」，混合泰式，中式及西式。所以打開餐牌，既找得到傳統泰菜像黃咖哩、青咖哩、炸蝦餅、燒牛肉、冬蔭功湯、串燒，又找得到中式風格的炒飯，也有西式混合泰式如冬蔭功鮮蝦忌廉意粉；而且店家由兩公婆親自打理，喜歡小店的大家記得不要錯過！

泰中意

地址：大圍田心村254號地舖（地圖按此）

電話：2372 9888

冬蔭功鮮蝦忌廉意粉滑溜惹味！

泰國菜2025推介9.Baan phadthai：召喚金邊粉Fans！嚐泰國金邊粉名店

說到香港人最愛的泰國菜，必說金邊粉！因此如果你是金邊粉Fans，就一定要一嚐連續多年獲泰國曼谷米芝蓮推介的Baan phadthai，店家選用新鮮金邊粉，吃起來特別煙韌有彈性，吃起來不會太硬，品質不好的金邊粉很容易會在翻炒時炒斷。而且香港店不少醬汁都是由曼谷總店直送，更加原汁原味。除了金邊粉，菜單提供超過60款泰式美饌，招牌菜式包括曼谷夜市必吃的酸辣火山排骨、波士頓龍蝦雜錦海鮮桶、秘製泰式蒜香燒雞、極濃泰北咖喱湯麵等！

Baan phadthai

地址：鰂魚涌太古城道18號太古城中心 2樓255號舖Carniva（地圖按此）

電話：2666 0978

雖然餐廳位於Food Count當中，但都有不少大菜供應。

泰國菜2025推介10.Here Thai Market：2024年沙田新城市最新泰菜餐廳 亞洲50最佳餐廳第一主廚×泰國「文苑」創辦人合營

親民價就可以食到米芝蓮水準？說的是由2023年亞洲50最佳餐廳主廚Chef Ton﹐跟泰國知名酒家「文苑」創辦人文偉賢師傅，最近一同於沙田新城市廣場開設平民泰國菜餐廳「Here Thai Market」！餐廳餐牌選擇夠多，識食一定會叫Chef Ton主打的安格斯船麵，絕對不會令你失望！

Here Thai Market

地址：沙田正街18-19號新城市廣場3期2樓A216號舖（地圖按此）

安格斯牛肉船麵絕對是Here Thai Market招牌之一，湯頭濃郁，難怪在泰國都大受歡迎。

泰國菜2025推介11.Tommy Yummy：打卡泰國菜 夏日必食芒果乳酪疊疊冰

新派泰國菜除了保留泰式風味，更多了打卡元素，Tommy Yummy開業以來，一直深受年青人喜愛，全因店內美食擺碟超精美！招牌虎蝦海鮮混亂杯麵，惹味非常，夏日必點芒果乳酪疊疊冰，包圍雪凍的有香甜綿密的芒果刨冰，以及看似厚實，但入口頗鬆軟的多肉芒果磚，口感豐富；甜品內部還有黏稠軟糯的溫暖糯米飯，味道超夾！

Tommy Yummy

中環分店地址：中環威靈頓街98號翡翠中心1樓（地圖按此）

將軍澳分店地址：康城路1號THE LOHAS康城3樓352A號（地圖按此）

芒果乳酪疊疊冰為2人份，賣相相當可愛，加上冰涼芒果，有誰會不愛？

泰國菜2025推介12.Lady Nara：曼谷米芝蓮姐妹店Lady Nara 限時推出Kiki & Lala下午茶！

無論你是想為女友帶來驚喜還是想跟姐妹來場閨蜜聚會，Lady Nara都是個不錯的選擇。店家是米芝蓮推薦泰式料理NARA Thai Cuisine的姐妹品牌，香港店環境富少女心，而且為慶祝Kiki & Lala誕生50週年，Lady Nara聯乘Sanrio夢幻推出「雙子星願下午茶」，由即日起至9月7日，沉醉於泰式滋味與星空夢幻饗宴——包括雲朵星星造型甜點、Kiki & Lala造型糯米飯，加上夢幻打卡場景，絕對是星迷必訪！凡惠顧即可獲贈限量醬油碟兩隻（隨機派發，送完即止）！

Lady Nara

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號舖（地圖按此）

電話：2153 3730

Kiki & Lala下午茶超可愛！

泰國菜2025推介13.四面泰：上海知名泰式火鍋專門店 多款人氣湯底

泰國湯品款式多樣，不少都酸甜開胃，讓人一試上癮。沙田新城市廣場就進駐了上海知名泰式火鍋專門店「四面泰」，當中包括運用多款泰國香料制作而成的秘制冬陰功鮮蝦鍋、椰奶雞湯鍋、慢燉牛板腱清湯鍋等！另外還有曼谷街頭小食、泰式甜品及多款超人氣泰式特飲等等，為你帶來一頓豐富的泰國盛宴！

四面泰

地址：沙田沙田正街18號新城市廣場一期7樓708號舖（地圖）

電話：2618 0992

喜歡打邊爐又想食泰式美食？到四面泰打邊爐就最適合！

泰國菜2025推介14.阿閒泰：抵食小清新新派泰國菜餐廳 人均$200-$300

聚會想環境舒服又抵食？於尖沙咀跟銅鑼灣都有分店的阿閒泰就是個好選擇，餐廳環境舒適，感覺猶如Cafe，主打新派泰式美食，好像冬蔭功醬焗飯、奶茶配自家奶茶雪條凍、烤原個榔菜花配青咖喱醬、泰式醉貓炒迎鮮手造卷粉⋯⋯而且餐廳價錢親民，滿足大家想食泰國菜又想有Cafe氣氛的要求。

尖沙咀店：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓219號舖（地圖按此）

銅鑼灣：銅鑼灣告士打道280號世貿中心4樓L4-06號舖（地圖按此）

泰式醉貓炒迎鮮手造卷粉口感軟腍，醬汁炒至入味。

泰國菜2024推介15.泰沾麵：居泰港人推泰式咖哩沾麵

日式沾麵試得多，泰式沾麵又試過未？泰沾麵老闆自小在曼谷長大，曾居泰國10年，店家的沾麵前身其實是「Kanom Jeen」，在泰國街頭都可以看見，而店主因看到香港人鍾情米線，於是想到把兩者結合，以泰國米線配咖哩汁底，分開上枱，撈多醬少醬，由客人自己話事。因為吃法有點像日式沾麵，就索性直接叫為泰式沾麵。沾麵目前有兩款湯底揀：紅咖哩及青咖哩，咖哩香甜帶辣，配煙韌的泰國幼米線，非常惹味。

泰沾麵

尖沙咀分店地址：尖沙咀麼地道67號半島中心地下G37-38號舖（地圖按此）

銅鑼灣分店地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場URBANHOOD B2樓（地圖按此）

啟德分店地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE 2樓L205號舖（地圖按此）

招牌泰式沾麵湯底二選一，有紅咖喱及青咖喱，沾麵用泰式幼米線，另配泰國肥芽菜、蛋、酸菜，魚蛋、豬紅及炸通菜，配料豐富。

