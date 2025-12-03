宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
泰國解除午後酒類銷售禁令 試行6個月
（法新社曼谷3日電） 泰國今天放寬沿用多年的酒類銷售限制，允許民眾在過去禁止的午後時段購買葡萄酒、啤酒及烈酒，試行6個月。
人口以佛教徒居多的泰國仍然保持嚴格的酒類銷售法規，限制銷售時段並在宗教節日禁止販售。過去，酒類商店、酒吧及其他販售單位在下午2點至5點之間不得售酒，但新規定允許在上午11點至午夜銷售，同時一個委員會將研究其影響。
官員上個月重新檢視了午後酒類銷售禁令。這項規定最初是為了防止政府員工在上班時間飲酒，但常讓外國遊客感到困惑。副總理宋蓬（Sophon Saram）表示：「過去人們擔心政府員工會偷偷溜出去喝酒，但現在已經不同了。」
根據昨天公布於王室公報（Royal Gazette）的聲明，衛生部長巴塔納（Pattana Promphat）表示，這項新措施「適合目前的情況」。
儘管泰國以旅遊和夜生活聞名，但酒類法規仍深受佛教教義影響，飲酒被視為不當行為。世界衛生組織（WHO）數據顯示泰國的酒類飲用量位居亞洲前列，當地人偏好象牌啤酒、勝獅啤酒及豹王啤酒。
WHO數據顯示，2021年泰國每百萬人口的道路交通死亡人數在近200個國家中排第16位。根據泰國公共衛生部資料，2019至2023年間，因酒駕死亡的人數接近33000人。
