泰國豪華列車｜「藍茉莉號」9天8夜深度遊11月首航！移動精品旅館、探訪古都秘境

當快速旅行成為常態，泰國卻推出一個反其道而行的選擇。全新豪華列車「藍茉莉號」（The Blue Jasmine）將正式於11月啟航，這列限定37位乘客的luxury火車，在9天8夜時間，帶大家由繁華的曼谷一路北上到清邁。整個旅程途經涵蓋五個地方，讓旅客可以深入體驗泰國中北部較少遊客到訪的秘境。結合在地活動和風景，讓旅程充滿回味。無論是車內環境還是下車探索，每一步都展現泰國的靜好風光。如果你追求獨特的鐵路體驗，這趟旅程值得一試。

廣告 廣告

列車駛過泰國中北部的田園風光，旅客可以在寬敞的觀景窗前慢慢欣賞稻田、山巒和寺廟，體驗真正的慢活之旅。（官方圖片）

日本老火車重生 變身移動精品旅館

藍茉莉號的前身是1956年日本國鐵製造的20系臥鋪列車，當年在日本被稱為「藍色列車」（Blue Train），專門行走長途路線。經過DTH Travel與泰國國家鐵路局合作，花費大量時間精心修復，這列老火車得以重獲新生。修復過程保留了原有的昭和時代設計元素，包括經典的車廂結構和復古裝飾細節，同時升級了空調系統、衛浴設備和床鋪配置，確保符合現代旅客的舒適需求。

泰國全新豪華列11月首航 限37席、人均4萬 9天8夜曼谷至清邁深度遊 古蹟下用餐、探訪獲救大象

泰國全新豪華列11月首航 限37席、人均4萬 9天8夜曼谷至清邁深度遊 古蹟下用餐、探訪獲救大象

分3個等艙、設不同床位

整列火車由10節車廂組成，包括客房車廂、兩節餐車、全景觀酒廊和酒吧車廂。37席分為三個級別：Classic經典艙配備上下鋪床位和共用浴室；Premium高級艙提供雙床配置、獨享觀景廊和專屬餐車；Premium Suite豪華套房則設有雙人大床、獨立浴室連淋浴間，更配備私人管家服務。餐車由專業廚師主理，每日提供新鮮泰式料理和國際美食，酒吧車廂則供應創意雞尾酒和精選飲品，讓旅客可以一邊品嚐美酒，一邊欣賞窗外流動的風景。

餐車保留了復古木質裝潢，配搭柔和燈光和精緻餐具，廚師每日使用新鮮食材烹調正宗泰式料理，讓用餐成為旅程中的享受。（官方圖片）

9天的火車之旅從曼谷出發，一路到大城（Ayutthaya）、烏泰他尼（Uthai Thani）、素可泰（Sukhothai）、達清邁再回程返曼谷。（官方圖片）

Premium Suite設有雙人床，還有私人浴室及管家服務，而且列車翻新加入景觀窗，帶來鐵路旅行的獨特視野。（官方圖片）

九日行程走遍五府 深度體驗泰國歷史

藍茉莉號的旅程從曼谷百年歷史的火車站華藍蓬火車站（Hua Lamphong Station）出發，首站到達大城府（Ayutthaya），旅客會乘坐傳統三輪Tuk Tuk穿梭於世界遺產古蹟之間，並在蓮花池畔享用午餐。第二站烏泰他尼府（Uthai Thani），清晨參與僧侶化緣儀式，親身體驗泰國傳統佛教習俗，之後參觀水晶寺和黃金寺，兩座寺廟以鏡面玻璃牆和金光閃閃的裝飾聞名。

大城府世界遺產區內的古老寺廟遺跡，感受這座14世紀古都的歷史氛圍。（官方圖片）

抵達清邁後，行程包括探訪道德大象保護區，與獲救大象近距離互動，了解保育工作。在素可泰（Sukhothai）歷史公園，旅客可選擇踏單車或乘坐專車遊覽這個13世紀的古都遺址，更可參加陶藝工作坊親手製作陶器，或到金匠工房了解傳統金飾工藝。整個旅程中，只有兩晚住宿在火車上，其餘六晚安排入住當地精選四星級酒店，如清邁的Bodhi Serene和素可泰的Sukhothai Heritage Resort。

清邁大象保護區提供互動體驗，可以近距離觀察大象的日常生活，了解保育團隊如何照顧大象。（官方圖片）

最平每位約4萬港元

至於票價方面，由Classic經典艙每位19萬5千泰幣（約4萬港元）起至Premium Suite豪華套房每位31萬泰幣（約7萬5千港元） ，以上價格以雙人入住計算，費用包括所有住宿、餐飲、岸上觀光行程和接送服務。首航日期為11月，之後便是明年1月、2月、7月、11月和12月各有班次，由於座位極其有限，有興趣的旅客宜盡早預訂。

素可泰歷史公園的特別安排傳統舞蹈表演，在古蹟映照下品嚐地道美食，為旅程增添難忘回憶。（官方圖片）

The Blue Jasmine 豪華列車

日期：11月16日-11月24日、1月24日-2月1日2026年、2月21日-3月1日2026年、7月11日-7月19日2026年、11月21日-11月29日下午2026年及12月12日-12月20日2026年

票價：Classic 雙人房由每位（泰幣195,000起）Premium高級艙每位（泰幣235,000起）及 包含獨立衛浴與管家服務的Premium Suite豪華套房每位（泰幣310,000）

網址：按這裏

更多相關文章：

泰國政府計劃送40萬張國內來回機票！訂國際機票即送來回機票、最多慳約844港元

曼谷好去處｜曼谷水上樂園推介！2025年開業泰國最大空中水上樂園/泰國小迪士尼/熱帶叢林主題

曼谷機票優惠｜坐Emirates $399飛曼谷！來回連稅包25KG寄艙行李 輕鬆坐上空中巴士

泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置

曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線

泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP

泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯

2025清邁天燈節懶人包！一文睇清機票價格/機場+市內交通/上網卡/門票資訊

清邁天燈節2025｜清邁5日4夜行程推介！清萊白廟藍廟/尼曼路文青景點/穿泰服遊古城區

清邁天燈節2025｜清邁6大高質酒店推介！天燈節當晚最平人均$115起 把握時機訂古城區+尼曼區

清邁天燈節2025｜此生必看浪漫美景！萬個天燈綻放星空 即睇5大節慶活動、日期、門票價錢

清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地

清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品

泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌