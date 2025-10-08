衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
泰國豪華列車｜「藍茉莉號」9天8夜深度遊11月首航！移動精品旅館、探訪古都秘境
當快速旅行成為常態，泰國卻推出一個反其道而行的選擇。全新豪華列車「藍茉莉號」（The Blue Jasmine）將正式於11月啟航，這列限定37位乘客的luxury火車，在9天8夜時間，帶大家由繁華的曼谷一路北上到清邁。整個旅程途經涵蓋五個地方，讓旅客可以深入體驗泰國中北部較少遊客到訪的秘境。結合在地活動和風景，讓旅程充滿回味。無論是車內環境還是下車探索，每一步都展現泰國的靜好風光。如果你追求獨特的鐵路體驗，這趟旅程值得一試。
日本老火車重生 變身移動精品旅館
藍茉莉號的前身是1956年日本國鐵製造的20系臥鋪列車，當年在日本被稱為「藍色列車」（Blue Train），專門行走長途路線。經過DTH Travel與泰國國家鐵路局合作，花費大量時間精心修復，這列老火車得以重獲新生。修復過程保留了原有的昭和時代設計元素，包括經典的車廂結構和復古裝飾細節，同時升級了空調系統、衛浴設備和床鋪配置，確保符合現代旅客的舒適需求。
分3個等艙、設不同床位
整列火車由10節車廂組成，包括客房車廂、兩節餐車、全景觀酒廊和酒吧車廂。37席分為三個級別：Classic經典艙配備上下鋪床位和共用浴室；Premium高級艙提供雙床配置、獨享觀景廊和專屬餐車；Premium Suite豪華套房則設有雙人大床、獨立浴室連淋浴間，更配備私人管家服務。餐車由專業廚師主理，每日提供新鮮泰式料理和國際美食，酒吧車廂則供應創意雞尾酒和精選飲品，讓旅客可以一邊品嚐美酒，一邊欣賞窗外流動的風景。
九日行程走遍五府 深度體驗泰國歷史
藍茉莉號的旅程從曼谷百年歷史的火車站華藍蓬火車站（Hua Lamphong Station）出發，首站到達大城府（Ayutthaya），旅客會乘坐傳統三輪Tuk Tuk穿梭於世界遺產古蹟之間，並在蓮花池畔享用午餐。第二站烏泰他尼府（Uthai Thani），清晨參與僧侶化緣儀式，親身體驗泰國傳統佛教習俗，之後參觀水晶寺和黃金寺，兩座寺廟以鏡面玻璃牆和金光閃閃的裝飾聞名。
抵達清邁後，行程包括探訪道德大象保護區，與獲救大象近距離互動，了解保育工作。在素可泰（Sukhothai）歷史公園，旅客可選擇踏單車或乘坐專車遊覽這個13世紀的古都遺址，更可參加陶藝工作坊親手製作陶器，或到金匠工房了解傳統金飾工藝。整個旅程中，只有兩晚住宿在火車上，其餘六晚安排入住當地精選四星級酒店，如清邁的Bodhi Serene和素可泰的Sukhothai Heritage Resort。
最平每位約4萬港元
至於票價方面，由Classic經典艙每位19萬5千泰幣（約4萬港元）起至Premium Suite豪華套房每位31萬泰幣（約7萬5千港元） ，以上價格以雙人入住計算，費用包括所有住宿、餐飲、岸上觀光行程和接送服務。首航日期為11月，之後便是明年1月、2月、7月、11月和12月各有班次，由於座位極其有限，有興趣的旅客宜盡早預訂。
The Blue Jasmine 豪華列車
日期：11月16日-11月24日、1月24日-2月1日2026年、2月21日-3月1日2026年、7月11日-7月19日2026年、11月21日-11月29日下午2026年及12月12日-12月20日2026年
票價：Classic 雙人房由每位（泰幣195,000起）Premium高級艙每位（泰幣235,000起）及 包含獨立衛浴與管家服務的Premium Suite豪華套房每位（泰幣310,000）
網址：按這裏
