泰國呵叻府今日（14日）發生重大事故，一輪列車在駛過建築中的天橋時，天橋上的起重機倒塌，壓倒經過的列車，暫時最少有22人死亡。

事件發生在泰國北部的呵叻府，當時列車上載有約195名乘客及職員。當列車駛過一條橋樑的工地上面時，有起重機倒下，直接壓向列車的車廂。當地警方表示仍在搜入救援人員並在車廂的殘骸中搜索死者遺體。泰國國家鐵路局已表示會進行全面的調查。泰國公共健康部門表示，在當地時間上午11時45分，已經將所有受傷及未有受傷的乘客撤離車廂，同時有近80人受傷。有目擊者表示，在事發後他試圖了解狀況，發現起重機直接壓在第2卡列車之中。

據報道指，倒塌的大橋是在興建連接老撾與泰國的高速鐵路。據英國廣播公司報道（BBC），有關的項目雖然最初由中國籌劃，不過目前由泰國自資興建，技術及車輛仍是採用中國。有關計劃原是連續中國雲南到泰國，不過及後因為泰方認為中國對沿線土地發展要求太多而取消合作，而項目一直在延誤。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1003471/泰國起重機倒塌壓爛列車-至少22死?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral