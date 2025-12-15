泰國返港36歲女行李藏110萬元大麻花，涉販毒被捕。(資料圖片)

警方表示，屯門警區反三合會行動組第二隊人員昨日(15日)在香港國際機場進行反毒品行動，在機場入境大堂截查1名從泰國入境香港的女子，並在相關部門人員的協助下搜查該名女子的隨行行李，於該行李中搜出10磚共重約5公斤的懷疑大麻花，市值共約110萬元。經調查後，該名36歲本地女子涉嫌「販運危險藥物」被捕。

警方指，調查相信被捕人受販毒集團招攬，被金錢利誘由泰國攜帶毒品至香港。被捕女子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日(16日)上午在西九龍裁判法院提堂。

