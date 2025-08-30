葵涌廣場連日大批警察巡邏 消防查走火通道
泰國防部：與柬埔寨邊境安全不受影響
（法新社曼谷30日電） 泰國國防部今天表示，泰國沒有正式政府的狀態不會影響到與柬埔寨邊界的安全。泰國總理貝東塔昨天遭到憲法法庭解職後，泰國正忙於填補權力真空。
貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因對泰國與柬埔寨邊境紛爭的處理不當，昨天遭到憲法法庭裁定「有違道德操守」而予以解職，使得泰國再陷政治動盪。
泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）和看守內閣將續任至新政府組成，最快下週產生。泰國臨時內閣今天上午召開特別會議確認這項安排，此外未宣布任何新的重大消息。
泰柬兩國在衝突後僅達成脆弱的停火協議。但泰國國防部副部長納塔彭（Natthapon Nakpanich）今天強調，當前政府雖只是代理性質，泰國保衛主權的能力「不受影響」。
他告訴媒體記者：「這不構成問題。陸軍司令已就處理特殊情況派定職責。」
現年39歲的貝東塔是泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的么女，她曾是泰國最年輕總理。由9名法官組成的泰國憲法法庭昨天裁定，貝東塔6月與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）通話時違反總理應有的道德標準。這通電話的錄音檔後來遭洩露到網路上。
泰國憲法法庭同時也裁定，上任約1年的貝東塔內閣解散。
其他人也在看
潘氏一家捲入噪音糾紛 樓下鄰居點解要打官司？
現時噪音已有投訴機制，何解該名鄰居仍要花錢打官司？要拆解此疑團，先要了解投訴噪音的流程。Yahoo財經 ・ 1 天前
特朗普稱法院應就解僱庫克的「理由」 聽從他的意見
【彭博】— 美國司法部在法庭文件中表示，法院應就是否具備解僱聯儲局理事麗莎·庫克的充分「正當理由」尊重總統特朗普的判斷。該文件是在一起質疑解除庫克職務的訴訟案關鍵聽證會開始前數小時提交的。Bloomberg ・ 19 小時前
歐盟提議取消對美國工業品所有關稅 給予部分農產品和海產品優惠待遇
【彭博】— 歐盟表示，已按照美國總統特朗普的要求採取行動，草擬旨在取消所有對美工業品關稅並給予部分美國農產品和海產品優惠待遇的監管規定。Bloomberg ・ 1 天前
史上首次 美國拒派軍方和政府代表出席亞洲安全論壇
【彭博】— 美國首次拒絕派遣任何軍隊或政府官員赴今年由英國組織、在日本舉行的重要安全會議上發表講話。Bloomberg ・ 16 小時前
全球10大美味即食麵排行榜出爐！香港有上榜嗎？「即食麵之神」最愛「這款」連續10年蟬聯第1
即食麵美味又方便！美國知名「即食麵之神」Hans Lienesch在2002年創立「THE RAMEN RATER」，品嚐全球超過5000種即食麵，累積了過百萬Fans，每年必定會發布的全球十大即食麵排行榜成為了麵食的重要參考指標。近日Hans Lienesch公布了2025年全球最強的10大即食麵榜單，最令人驚訝的是「這款」即食麵蟬聯10年獲得第一名，香港都有得買！榜單中更有來自台灣、日本、韓國等地方的即食麵，以往也見到香港品牌上榜，如2019年排第9名的壽桃，你都很好奇今次香港有沒有品牌上榜吧？立刻為大家揭曉這美味排行榜！Yahoo Food ・ 1 天前
笑到最後｜狂吹美股歷史估值的騙局（高明）
2022年加息周期中，美股經歷四次調整，科技股更係重災區。去年亦出現一次調整。今年4月，特朗普宣佈大規模關稅政策解放日引發特朗普式「特價時段」，自2020年以來最抵買，而且即買即中，特價唔多過一個月，標普500喺5月13日轉為正收益，6月27日重返歷史高位。Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前
玫瑰戰爭︳陳自瑤祝「老公錫晒」 楊茜堯想回「你都係」立即煞掣 馬國明陳豪旁邊陰陰咀笑
曾令本來打算離婚嘅藝人艾威同太太陳美玲言歸於好嘅內地綜藝《再見愛人》 最近開拍新一季，內地有網民期待見到婚姻狀況有如霧裡看花嘅王浩信同陳自瑤參加Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
銀色債券2025｜新一批銀債保證息3.85厘 最高發行550億 即睇認購日期及重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府今午(29日)宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 1 天前
女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」
TVB《女神配對計劃》節目中早前拍攝完畢，不過似乎堅係令幾對男女感情突飛猛進，即使節目未播晒，羅毓儀、葉蒨文等女神都被網民見到同節目中嘅追求者出街。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「蕉皮」朱永棠孖老婆拍片介紹美食 譚凱欣曾拍檸檬茶廣告俘虜少男心
現年57歲嘅朱永棠，曾與陳小春及謝天華等人組成唱跳組合「風火海」出道，並因參演《古惑仔》系列電影中「蕉皮」及「巢皮」爆紅。佢喺2010年決定前往內地居住及發展，除咗直播、登台、出唱片及拍劇之外，佢仲開設個人抖音帳戶，近日仲同太太譚凱欣（Nicole）一同拍片介紹美食，唔少人大讚Nicole保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大S老公具俊曄七夕探亡妻 帶兩人恩愛照片及白玫瑰
女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝，消息震撼娛樂界。大S終葬身金寶山玫瑰園，老公具俊曄不時上山靜坐陪伴，非常深情...Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
網絡熱話| 31歲女子文華受騙 男網友飯局後借尿遁 網民好奇8萬元究竟食乜
香港中區文華東方酒店昨日(28日)發生一宗涉及高額消費的約會詐騙案件。一名31歲陳姓女子報警求助，指其在酒店中...BossMind ・ 1 天前
Netflix《最後復活戰》荒井陸「小巨人」人氣急升！從奧運水球國手到戀綜抱得美人歸，首戰即奪第一超全能
Netflix體能競技節目《最後復活戰》一推出便引爆話題，節目集合了25位曾經因淘汰或受傷而暫別舞台的運動員，挑戰極限體能的遊戲，最終贏家將獲得3,000萬日圓的巨額獎金！參賽者之中，討論度最高的當屬日本水球王子荒井陸，他多次代表日本參加奧運，如今在節目中登場，首集便以第一名的姿態勝出，人氣再次急升！Yahoo Style HK ・ 1 天前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
點心放題突發$118！京都大酒樓4小時點心放題6折 任食即叫即蒸點心/煎炸小品/香滑腸粉+再送養生燉湯
如果你都是點心愛好者就要注意了！因為位於黃大仙、大埔的京都大酒樓快閃推出點心放題低至6折，而且人均只需要$118起，即可食盡50款美食，當中包括即叫即蒸點心、煎炸小品、香滑腸粉、粥粉麵飯等，而且更送養生燉湯、煎海蝦、紅燒乳鴿，歎黑椒金錢肚、北菇棉花雞、蠔皇叉燒包、南乳豬手，絕對超值！立即上KKday入手，約齊朋友、家人食夠本！Yahoo Food ・ 12 小時前
iHerb週年慶限時71折優惠碼！首星期週末supplement限時低至71折／身體護理、食品百貨、抗氧化產品輪流減價
iHerb有逾5萬件日常雜貨、保健品、零食、美妝等產品，有不少產品定價比香港市價低，吸引不少人都到iHerb掃貨。如果大家想平價入手supplement，一定要把握今年iHerb 29週年慶優惠，一連幾星期都有不同類別產品限時71折優惠，Yahoo購物專員幫大家整理iHerb周年慶首個星期的優惠，大家可以將心水產品先放入購物車，到時一有優惠就可以即刻check out，不怕被人搶購一空，iHerb買滿$250即有免運費，大家記得趁優惠低價多買囤貨啦！Yahoo Food ・ 1 天前
特朗普次子Eric Trump現身香港活動 稱比特幣最終升至100萬美元
香港今日(29日)舉行第二日亞洲比特幣大會(Bitcoin Asia 2025)，有份出席的美國總統特朗普次子Eric Trump表示，特朗普家族熱愛並相信比特幣社區，相信比特幣的估值最終將達到100萬美元。AASTOCKS ・ 1 天前
日本《鬼滅》擊敗中國《哪吒》勢成香港全年票房冠軍
最新本港票房數據顯示，日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》結局分3集推出，首部曲「第一章：猗窩座再襲」8月14日在港上映至今，票房截至昨日（28日）下午4時，已經衝破6422萬港元，超越《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）6415萬港元的成績，依走勢有望挑戰冠軍《F1電影》6933萬元。Yahoo財經 ・ 1 天前
淡然的「it’s ok」背後都是經過千錘百煉，以陌生人般的溫柔表達情緒才是真正的成長｜周靈山《只在你心頭》
「不好意思，我不愛你了。」能平靜說出這句話，背後是一場千錘百煉的修行。能用對陌生人般的溫和語氣道別，說完甚至不覺得自己「型」、「威」、「勁」，只是淡然，這才是真正的成長。Yahoo Style HK ・ 1 天前
許光漢七夕駕臨香港宣傳《他年她日》，「國民老公」愛情金句攻陷少女心：愛你的瞬間已註定永恆
「國民老公」許光漢退伍後來到香港宣傳《他年她日》，而且選在七夕這個甜蜜情人節檔期來到香港宣傳奇幻愛情新戲，讓香港的粉絲們都要被甜死了！Yahoo Style HK ・ 23 小時前