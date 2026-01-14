渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
泰國高速鐵路工地起重機倒塌砸中列車 已知至少32死
（法新社曼谷14日電） 泰國一條由中國支持建設的高速鐵路工地今天發生起重機倒塌事故，起重機砸中一列客運列車，導致列車出軌，至少造成32人死亡。
泰國呵叻省（Nakhon Ratchasima）當地警察局長塔查蓬（Thatchapon Chinnawong）稍早告訴法新社：「已有22人死亡，30多人受傷。」隨後罹難人數上升，累計至少32人喪生。
事故發生在今天上午約9時，一台正在施工的起重機在呵叻省倒塌，砸中一列行駛中的客運列車。
呵叻省公共關係部門在聲明中表示：「起重機倒塌砸中列車，導致列車出軌並起火。」
當地媒體播出的現場畫面顯示，救援人員緊急趕赴現場，一列色彩鮮豔的列車側翻在鐵道旁，殘骸中不斷冒出濃煙。
呵叻省公共關係部門指出，該列火車當時正從曼谷（Bangkok）開往烏汶省（Ubon Ratchathani）。
交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，列車上共有195名乘客，當局正加緊確認死者身分。
這台起重機隸屬於一項價值54億美元的高速鐵路建設工程，該計畫由中國支持，目標是在2028年前建成連接曼谷、經寮國通往中國昆明的高速鐵路，屬於中國龐大的「一帶一路」基礎建設倡議之一。
