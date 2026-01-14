泰國高速鐵路工地起重機倒塌砸中列車 已知至少32死

【Now新聞台】荃灣一個地盤，一批吊運的風煤樽由高處跌下，壓傷三名工人，其中一人送院後不治，是本港三日以來第二宗涉吊運的致命工業意外。29歲工人被氣樽壓中昏迷，救護員為他心外壓急救，送到瑪嘉烈醫院，其後證實不治。一名40歲工人則重傷送往深切治療部救治。另外一人在閃避時扭傷，清醒送往仁濟醫院治理。現場是位於荃灣寶豐路一個正進行道路擴建工程的私人發展商住宅項目地盤，由震昇工程承辦。現場有風煤樽放在鐵籠內，之後亦有大批樽被運走，警方及勞工處人員到場調查。下午一時許，工人以天坪用鐵籠吊運三枝風煤樽時，懷疑有風煤樽從半空跌下，三名紮鐵工人走避不及被壓傷。勞工處接報後派員到場，並展開調查。工業傷亡權益會亦到場了解事件。本港三日內發生兩宗致命工業意外，均涉及吊運工序，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文促請有關單位盡快徹查事件。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「為何意外仍然不斷發生，究竟哪一個環節出錯了，事前有無做足風險評估，為何上面吊運，下面仍需要開工？中間的溝通是如何？有沒有人在現場監察？我們希望勞工處和承建商盡快交代，並要求僱主和承建商盡快作出善後安排，協助傷者和家屬度過難關。」建造業總工會亦表示，一般情況下理應有鐵鏈將風煤樽綁緊鐵籠，以防有物件墮下，又指現場必須有安全人員在場監督，促請當局加強監管。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 3 小時前