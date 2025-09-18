一號戒備信號於周四維持
泰國爆紅吐舌旺星人有新夥伴，「吐舌貓星人」登場！有貓鬍小細節，可愛到想捏一下
還記得在4月時，網上有顆可愛的「吐舌狗狗掛飾」爆紅，現在這個來自泰國的品牌推出新品，「吐舌貓貓掛飾」，可愛的模樣令人很搶購！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
泰國人氣文具品牌hue.stores又有新搞作，今次推出升級版吐舌貓貓掛飾！舌頭立體之外，還加入咗柔軟小鬍鬚細節，俾足頑皮神韻，每隻都好想捏一下。品牌指：「希望大家日日見到都會開心大笑」，一出就引起網民熱烈討論。
除了經典吐舌狗狗，一眾「喵星人」新角色正式登場，目前只設網店發售，設有全球配送，390泰銖（約港幣96）。吐舌貓貓掛飾可愛又的骰，隨手掛在手袋讓每日都多一份輕鬆搞笑嘅療癒感！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？
舒淇同款「行走費洛蒙」香水：解密Tom Ford花、木、琥珀調，輕鬆擁有女神香
其他人也在看
日本晚上可以逛什麼？內行人推薦７點後「必去這地方」：爽吃３折生魚片
到日本旅行的旅客，除了享受觀光景點與在地文化，尋找經濟實惠又美味的美食更是行程重點。近日一名網友分享，只要掌握日本超市晚間７時後的折扣時段，各式美食從８折到對折不等，不僅能省下大筆預算，還能品嘗道地美食尚玩家 ・ 59 分鐘前
Goyard「飯盒包」Vanity為何爆紅？多種配色＋2種尺寸，這款新手袋太懂女生了
Goyard全新飯盒包真的太懂女生需求了！不僅帶來多種繽紛配色，更推出2種不同尺寸，從日常必備物品收納到小物件整理，幾乎能滿足女生對包包的所有期待，難怪一登場就吸引不少目光！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
平價高級Pedro是小CK外另一選擇嗎？推介小眾靜奢風手袋、鞋款/最平$4XX買到返工手袋
Charles & Keith的姊妹品牌Pedro價格同樣走親民路線，質感更加高級。真皮製作的手袋、鞋款幾百元就能入手，款式偏實用、低調靜奢風，很適合搭配返工服裝，受到不少小資女孩喜愛。Pedro還有很多男士配飾選擇，受眾很廣，各位男士也可以在網站上買到又便宜又時尚的單品。趁現在Pedro沒有那麼大眾化，不會隨時隨地跟別人「撞袋」、「撞鞋」，就搶先入手吧！Yahoo Style HK ・ 39 分鐘前
Hermès出塔羅牌？把奢華工藝變成占卜語言，不只是一副塔羅牌更是一件藝術品
一向以頂級工藝與奢華手袋聞名的 Hermès，竟然也將觸角伸向了神秘的塔羅牌世界！品牌最新推出的 H Tissage 塔羅牌組一出場就話題十足，全套 78 張、法國製造、銀色滾邊，手感同視覺都好有儀式感，絕對不是普通「占卜小道具」 這般簡單。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限18/09）
萬寧初秋BB購物節 官網限定出位價Merries學習褲 $299/2件；底層超過50億個透氣孔，保持寶寶肌膚乾爽，配合全新方格坑紋底層設計，加快吸濕，從內而外排走尿濕和汗水引致的濕氣以防止紅腫。YAHOO著數 ・ 21 分鐘前
脆香雞翼食譜│麥當勞脆香雞翼做法原來好簡單！咁樣整麵衣會脆
麥當勞脆香雞翼長賣長紅，不少人去M記，目的就是這個外脆內嫩的脆香雞翼。雖然它賣得不算貴，但如果想一次過的過足癮來享受這份美味，在家自製是比較經濟。脆香雞翼提前醃入味後，便要裹上混合麵衣，包上一層後再快速浸一下水去弄濕，然後再上一次粉，製造出反潮的效果，炸出來便會有那種不平滑的顆粒鬆脆口感，即睇如何製作麥當勞脆香雞翼：Yahoo Food ・ 2 小時前
他為什麼還單身？12星座男「母胎單身」指數大公開，快來看誰是「萬年單身王」
12星座各有不同的母胎單身理由，有的是標準太高，有的是心太軟、怕受傷，有的則是忙著追夢忘了談戀愛。就來看看他們單身背後的小秘密！姊妹淘 ・ 20 小時前
觀塘美食｜叁拾士多觀塘店搬遷重開 聯乘本地醬料老字號 全新形象「綿香研究所」登場
開業8年，憑魚肉燒賣及芫荽醬油等自家食品爆紅的叁拾士多，其位於成業工業中心的觀塘總店，今年5月因飽受歲月洗禮無奈停業，店主當時亦透露將於區內覓舖搬遷。事隔數月，店主近日就於社交媒體宣布，觀塘店已經正式試業中，並聯乘本地醬料老字號「綿香」，以全新形象「叁拾士多 by 綿香研究所 」登場， 繼續堅持香港製造。Yahoo Food ・ 3 小時前
Esprit香港店11月重生？選址銅鑼灣，「時代眼淚」重回香港市場
Esprit香港店重生？一代「時代眼淚」時裝品牌Esprit，在2020年關閉亞洲的所有實體店後，在2025年重回香港市場，並在11月選址銅鑼灣跟香港市民見面。這個曾經是很多香港人的「集體回憶」時裝品牌，會以什麼形象重回香港市場呢？確是令人有點期待！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
楊千嬅演唱會開售已爆滿 紅館4場公售只得一萬張飛
楊千嬅紅館演唱會今日（17日）正式公開發售，今次楊千嬅一連開足4場，但就有不少網民發現非常難買。觀看其票務詳情Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
日本人真的很拼命工作？在日外國人分享日本工作實況！
說到「社畜」一詞就讓人想起日本上班族對上司鞠躬哈腰、深夜拼命加班的畫面，到底日本人上班是否真的如此辛苦？這麼拼命是為了什麼？將這些看在眼中的在日外國人們又是怎麼想的呢？實際在日本工作時又有遇到哪些狀況呢？來看看大家的意見吧！ （本文訪問部分為疫情前個人經驗分享，不代表本網站立場，亦不代表全日本的現象）LIVE JAPAN ・ 1 小時前
親子好去處｜香港自然生態美食一日遊人均$120起！暢遊馬灣1868彩虹村、青馬大橋賞日落、夜探螢火蟲、歎深井燒鵝
愛探索香港生態親親大自然的朋友，有抵玩旅行團推介！KKday早前推出香港自然生態美食一日遊旅行團，人均只需$120起，暢遊３大打卡熱點，包括馬灣1868彩虹村、青馬大橋賞日落，以及到尖鼻咀夜探螢火蟲，行程還會帶大家食深井陳記花園燒鵝酒家，。旅行團於9和10月共舉辦9團，逢星期六、日及紅日出發，要報名就要趁早！Yahoo 旅遊 ・ 58 分鐘前
陳茵媺曾被批身材走樣似師奶 近照力證修身成功重回巔峰
陳茵媺與陳豪於2013年結婚，育有三名小朋友，並選擇淡出演藝圈，專心照顧家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選濕疹產品2件8折（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列健康產品，源真S3絡活靈芝60粒/虎乳芝蟲草60粒買3送1、同溢堂益安寧丸113粒X3瓶 $660/2件、LIFE NUTRITION全效益生菌30片第2件半價、COUNTERPAIN 三重鎮痛限定套裝$109/件、特快靈®殺菌喉糖 12粒裝(香橙味/檸檬蜜糖味)$18/件、非洲海底椰標喉糖16粒買1送1、精選濕疹產品2件8折！YAHOO著數 ・ 21 小時前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
ZARA竟然出洗髮精了！I'M MEME小方盒新色、adopt新香、CLAYGE 海泥洗髮精、嘉丹妮爾面膜，2025秋季「開架黑馬」每樣都想包
adopt 推出全新四款香氛來自法國的 adopt被譽為「法國時尚平價香水首選品牌」，以平易近人的價格卻不失精緻的香氛品質，在全球年輕世代間掀起話題。今秋，adopt攜手康是美推出四款全新香氛，分別是「櫻之初語」（花香調）、「蜜桃晨光」（花果香調）、「湛藍西裝」（男香調）...styletc ・ 19 小時前
梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」
甚少接受專訪嘅梁朝偉，早前接受youtube平台ZONED訪問，而主持居然係甚少訪問人嘅陳冠希。二人私底下關係唔錯，因此呢個訪問睇得出梁朝偉同陳冠希可以好放鬆咁交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
5大韓國手袋品牌推介：OSOI、Stand Oil、Marge Sherwood輕鬆入手明星同款！解鎖日常穿搭無限可能
Read the latest lifestyle and beauty article about 5大韓國手袋品牌推介：OSOI、Stand Oil、Marge Sherwood輕鬆入手明星同款！解鎖日常穿搭無限可能 from Jessica HKJESSICA ・ 1 小時前
AI也能做音樂了？《Kpop獵魔女團》破2.4億播放神曲被爆「ChatGPT」協助創作！
自從 OpenAI 與 ChatGPT 橫空出世以來，人類已經正式進入了大 AI 時代，生活的所有方面都希望能透過 AI 的輔助，讓我們更方便。不過，在創意領域中，舉凡音樂、文字、圖像等藝術創作我們也反而不希望有 AI 的介入，希望能讓所有的作品都仍能保有人類的創作溫度與靈感，並且也認為 AI 並沒辦法創作出能感動人心的作品。不過，這件事現在似乎並不是完全不可能了，因為在 Netflix 上爆紅的動漫電影《Kpop獵魔女團》中，洗腦歌曲《Soda Pop》似乎就有 AI 協助創作的痕跡。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前