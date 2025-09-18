泰國爆紅吐舌旺星人有新夥伴，「吐舌貓星人」登場！有貓鬍小細節，可愛到想捏一下

還記得在4月時，網上有顆可愛的「吐舌狗狗掛飾」爆紅，現在這個來自泰國的品牌推出新品，「吐舌貓貓掛飾」，可愛的模樣令人很搶購！

泰國人氣文具品牌hue.stores又有新搞作，今次推出升級版吐舌貓貓掛飾！舌頭立體之外，還加入咗柔軟小鬍鬚細節，俾足頑皮神韻，每隻都好想捏一下。品牌指：「希望大家日日見到都會開心大笑」，一出就引起網民熱烈討論。

除了經典吐舌狗狗，一眾「喵星人」新角色正式登場，目前只設網店發售，設有全球配送，390泰銖（約港幣96）。吐舌貓貓掛飾可愛又的骰，隨手掛在手袋讓每日都多一份輕鬆搞笑嘅療癒感！

