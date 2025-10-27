泰國國喪期｜BLACKPINK曼谷演唱會如期舉行！主辦方呼籲粉絲穿黑衣悼念、開場前MV改為黑白色

泰國國喪｜BLACKPINK曼谷演唱會如期舉行 主辦方呼籲粉絲穿黑衣悼念王太后 開場前播放黑白MV

泰國詩麗吉王太后於10月24日晚間辭世，泰國政府隨即宣布進入一年服喪期。外界一度擔心BLACKPINK的曼谷演唱會可能取消，主辦單位Live Nation宣布演出照常進行，並誠懇呼籲所有觀眾穿著黑色服裝入場，以表達對泰國王太后的尊重，而10月25日當晚，開場前亦播放黑白MV，以示哀悼。

外界一度擔心BLACKPINK的曼谷演唱會可能取消，主辦單位Live Nation宣布演出照常進行。（圖片來源：Live Nation Tero）

30日避免舉辦大型慶典或娛樂活動

93歲的詩麗吉王太后辭世後，泰國全國進入一年服喪期，並建議民眾在30天內避免舉辦大型慶典或娛樂活動，多場演唱會與影視活動因此延期或取消，BLACKPINK原定於10月25及26日在曼谷拉加曼加拉體育場舉行的《BLACKPINK WORLD TOUR IN BANGKOK》也一度引起粉絲憂慮。

廣告 廣告

於社交媒體呼籲粉絲穿黑衣悼念王太后。（圖片來源：Live Nation Tero）

呼籲黑衣入場 開場前播黑白MV

然而，主辦方Live Nation Tero在官方社交平台發文表示，演唱會將在尊重與哀悼的氛圍中進行，並懇請觀眾穿著黑衣入場。BLACKPINK團隊亦將以合宜方式向王太后致敬，展現對泰國文化的理解與敬意。消息一出，泰國及海外BLINKs紛紛在社交媒體留言響應，表示會以黑衣入場支持演出並表達哀悼，BLINKs更分享現場開場前播放的MV已轉為黑白色調，象徵對王太后的追思。

更多相關文章：

泰國國喪期旅遊指南｜天燈節煙火及音樂表演取消！遊客要黑色穿著嗎？夜市/酒吧開放嗎？

泰國政府計劃送40萬張國內來回機票！訂國際機票即送來回機票、最多慳約844港元

曼谷好去處｜曼谷水上樂園推介！2025年開業泰國最大空中水上樂園/泰國小迪士尼/熱帶叢林主題

曼谷機票優惠｜坐Emirates $399飛曼谷！來回連稅包25KG寄艙行李 輕鬆坐上空中巴士

泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置

曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線

泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP

泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯

2025清邁天燈節懶人包！一文睇清機票價格/機場+市內交通/上網卡/門票資訊

清邁天燈節2025｜清邁5日4夜行程推介！清萊白廟藍廟/尼曼路文青景點/穿泰服遊古城區

清邁天燈節2025｜清邁6大高質酒店推介！天燈節當晚最平人均$115起 把握時機訂古城區+尼曼區

清邁天燈節2025｜此生必看浪漫美景！萬個天燈綻放星空 即睇5大節慶活動、日期、門票價錢

清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地

清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品

泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌