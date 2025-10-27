尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
泰國國喪期｜BLACKPINK曼谷演唱會如期舉行！主辦方呼籲粉絲穿黑衣悼念、開場前MV改為黑白色
泰國詩麗吉王太后於10月24日晚間辭世，泰國政府隨即宣布進入一年服喪期。外界一度擔心BLACKPINK的曼谷演唱會可能取消，主辦單位Live Nation宣布演出照常進行，並誠懇呼籲所有觀眾穿著黑色服裝入場，以表達對泰國王太后的尊重，而10月25日當晚，開場前亦播放黑白MV，以示哀悼。
30日避免舉辦大型慶典或娛樂活動
93歲的詩麗吉王太后辭世後，泰國全國進入一年服喪期，並建議民眾在30天內避免舉辦大型慶典或娛樂活動，多場演唱會與影視活動因此延期或取消，BLACKPINK原定於10月25及26日在曼谷拉加曼加拉體育場舉行的《BLACKPINK WORLD TOUR IN BANGKOK》也一度引起粉絲憂慮。
呼籲黑衣入場 開場前播黑白MV
然而，主辦方Live Nation Tero在官方社交平台發文表示，演唱會將在尊重與哀悼的氛圍中進行，並懇請觀眾穿著黑衣入場。BLACKPINK團隊亦將以合宜方式向王太后致敬，展現對泰國文化的理解與敬意。消息一出，泰國及海外BLINKs紛紛在社交媒體留言響應，表示會以黑衣入場支持演出並表達哀悼，BLINKs更分享現場開場前播放的MV已轉為黑白色調，象徵對王太后的追思。
