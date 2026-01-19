泰國奢華旅遊推薦！從摩登曼谷到沙美島、羅勇的海島假期

當旅遊已不再只是走馬看花，而是追求質感與感官體驗的極致，那麼這場從曼谷出發，延伸至羅永(Rayong)與沙美島(Koh Samet)的海島奢華假期，無疑是所有時尚旅人最值得期待的夏日行程。無論是曼谷的頂級購物商場、五星級酒店、米其林星級料理，還是沙美島的細緻白沙與靜謐碧海，這條黃金路線不只療癒身心，更滿足你對風格生活的所有想像。

超奢華飯店

泰國首都曼谷，融合東方文化底蘊與國際摩登節奏，成為亞洲頂級度假起點

想盡情購物與探索設計感空間，暹羅百麗宮(Siam Paragon)、Central Embassy或全新開幕的One Bangkok旗艦購物商場都是首選

泰國首都曼谷，融合東方文化底蘊與國際摩登節奏，成為亞洲頂級度假起點。最具代表的「曼谷文華東方酒店(Mandarin Oriental Bangkok)」或「曼谷柏悅酒店(Park Hyatt Bangkok)」..等五星級飯店，不僅地理位置優越，從房型設計到服務細節皆展現泰式優雅與奢華。想盡情購物與探索設計感空間，暹羅百麗宮(Siam Paragon)、Central Embassy或全新開幕的One Bangkok旗艦購物商場都是首選，無論是國際精品、泰國當地設計師品牌還是藝文展覽，都值得一逛。

米其林饗宴

饕客們來到泰國，絕不能錯過米其林星級美饌

「Côte by Mauro Colagreco」「Elements, Inspired by Ciel Bleu」餐廳

饕客們來到泰國，絕不能錯過米其林星級美饌：位在曼谷嘉佩樂(Capella Bangkok)內、結合義大利、法國料理與泰式元素榮獲米其林二星的「Côte by Mauro Colagreco」餐廳、以及將日式精緻與法國料理融合、獲得米其林一星的「Elements, Inspired by Ciel Bleu」，同樣帶來視覺與味覺的雙重饗宴，推薦提早預約主廚特製套餐，品味曼谷當代米其林料理風潮。

靜謐海濱與在地文化

相比熱鬧的芭達雅，羅永擁有更潔淨的海岸線與悠閒的生活步調

距離曼谷約2.5小時車程的羅永府(Rayong)，不僅是通往沙美島的重要港口，更是當地人心中低調靜謐的濱海城市。相比熱鬧的芭達雅，羅永擁有更潔淨的海岸線與悠閒的生活步調，黃昏時分的金色夕陽落入海平線，更讓人沉醉不已。入住羅永最頂級的「羅永萬豪度假酒店(Rayong Marriott Resort & Spa)」，享受無邊際泳池與私人專屬海灘，提供旅人轉場前最放鬆的一夜。

此外，也別錯過曼谷知名餐廳「藍嘉隆海鮮酒家(Laem Charoen Seafood)」的羅永創始店

此外，也別錯過曼谷知名餐廳「藍嘉隆海鮮酒家(Laem Charoen Seafood)」的羅永創始店，這家超過四十年歷史的在地品牌，是品嚐道地新鮮泰式海鮮的最棒選擇。飯後不妨走訪傳統市集，感受在地慢生活與職人文化。

專屬海島的純白奢華日常

從羅永港搭乘快艇約 20 分鐘，便能抵達被譽為泰國最療癒私房島嶼的-沙美島(Koh Samet)。

從羅永港搭乘快艇約 20 分鐘，便能抵達被譽為泰國最療癒私房島嶼的-沙美島(Koh Samet)。這座島嶼雖小，卻擁有全泰國最細緻的粉白沙灘與湛藍海水，是許多曼谷名人與熟門熟路旅人指名的度假天堂。由於位於國家公園保護區內，島上開發受到限制，得以保有最原始且寧靜的自然景觀。若想要享受頂級隱私與服務，首推「Paradee Resort」。坐落於島嶼南端寧靜灣岸，擁有私人泳池別墅與專屬海灘，適合情侶、閨蜜或獨旅者沉浸在藍與白的日光療癒中。

島上多間高級飯店也設有無敵海景餐廳，主打現撈龍蝦、生蠔與泰式創意海鮮料理

傍晚時分可到美麗沙灘休息，欣賞日落與星光共舞，為這場海島奢華旅程畫下最浪漫的句點。

島上多間高級飯店也設有無敵海景餐廳，主打現撈龍蝦、生蠔與泰式創意海鮮料理。傍晚時分可到美麗沙灘休息，欣賞日落與星光共舞，為這場海島奢華旅程畫下最浪漫的句點。

