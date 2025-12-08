泰國戀綜《LOVE X》爆紅：無性向限制＋高顏值陣容！10位參加者成員IG一覽，肌肉男神＋性感女神互相奪愛

近年，戀愛綜藝不斷推陳出新，然而大多都是千篇一律的劇本與配對模式。如果你已經厭倦了傳統戀愛綜藝的話，那麼以下這套宣稱「性向無限制」的泰國全新戀愛綜藝《LOVE X》絕對能重新燃起你看戀愛真人騷的熱情！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

泰國戀綜《LOVE X》無性向限制引熱議！

備受矚目的泰國戀愛綜藝《LOVE X》粉碎既有的戀愛綜藝框架，允許所有參加者在沒有標籤束縛的情況下自由選擇心動對象。無論是男男、女女或是男女之間，皆有可能萌生愛火。節目中，能看到兩位男參加者為對方打領帶時流露出的羞澀，還有女生之間親吻肩膀的親暱肢體接觸。

廣告 廣告

圖片來源：Instagram@lovex_reality

圖片來源：Instagram@lovex_reality

《LOVE X》生存與求愛之戰

節目選址蘇梅島，讓單身男女在隔絕外界的環境中展開情感探索，並透過一系列激烈的競技遊戲來爭取浪漫約會的機會以及必要的生活物資。節目從第一集起便充滿懸念與火花，也讓觀眾在戀愛綜藝中看見更多元，更貼近現實的愛情關係。

圖片來源：Instagram@lovex_reality

圖片來源：Instagram@lovex_reality

《LOVE X》4大星級愛情觀察員

《LOVE X》節目組特別邀請了4位重量級的「LOVE (X)PERT」愛情觀察員，陣容包括Cris Horwang、Rusameekae、Janeyeh Methika以及Timethai。他們以開放且包容的視角，帶領觀眾抽絲剝繭，幽默且精準地分析參加者們的每一個舉動。

圖片來源：Instagram@lovex_reality

製作團隊指出，節目中的「X」象徵的是未知與無限可能，旨在營造一個能讓參加者在自由狀態下重新檢視情感與自我認知的空間。他們在有限資源和高壓對抗下，每一次選擇與接觸都比平常更能激起內心漣漪，也讓情感轉變變得難以預測。

圖片來源：Instagram@lovex_reality

圖片來源：Instagram@lovex_reality

圖片來源：Instagram@lovex_reality

《LOVE X》參加者全是男神女神！

除了節目設定吸引外，超高顏值的出演者們同樣成為另一焦點。節目組精挑細選了外型出眾的單身男女們，每一位男生都擁有健身級的好身材，女生們更是各具獨特魅力與氣質的完美女神。以下即為大家公開參加者們的社交平台帳號，以及男帥女美的日常生活照！

圖片來源：Instagram@lovex_reality

圖片來源：Instagram@lovex_reality

《LOVE X》參加者IG大公開！

圖片來源：Instagram@sunny_ssh

圖片來源：Instagram@millmills

圖片來源：Instagram@cherrysslk

圖片來源：Instagram@joy_kanokwan08

圖片來源：Instagram@nungvdv

圖片來源：Instagram@obnithik_

圖片來源：Instagram@h_junsu_

圖片來源：Instagram@matheusleimann

圖片來源：Instagram@asse.aa

圖片來源：Instagram@todpranapong

Cortis要變「人間巴黎世家」？為Balenciaga代言香水，「Coer」要來搶同款香水了

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

aespa寧寧同款Valentino手袋，復古刺繡很好看！DeVain超百搭腋下包要成為時尚寵兒

凱特王妃同款DeMellier手袋爆紅！秋冬鎖定「麂皮袋」推薦，$3,XXX起入手英國品牌

Pantone 2026年度色「雲朵白」出爐！再見「摩卡慕絲」迎來令人身心放鬆、乾淨寧靜的雲朵白色