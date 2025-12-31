2026泰國放假/節慶表懶人包！19個官方假期：潑水節連假、水燈節、禁酒日全整理

如正在計劃 2026 年到泰國旅行，無論是 4 月潑水節的全城水戰，或在 11 月水燈節欣賞天燈的浪漫，掌握泰國全年假期是規劃行程的常識。泰國央行最近公佈了明年的假期安排，全年共有19個官方假期，除了4月的潑水節長假，更有新增的特別假期。

出發前，記得先查清楚禁酒令日期。泰國在重要佛教節日會全城禁售酒精，分分鐘讓你預約好的天台酒吧（Rooftop Bar）變成只能喝汽水的觀景台。不想大家行程大失預算，所以整理好2026年最關鍵的放假時間表，讓泰國之行玩得更開心

泰國節日氣氛濃厚，由傳統佛寺慶典到街頭水戰，每個月份都有獨特魅力。預早鎖定官方假期，便能更精準地預訂機票酒店。（Getty Images）

激戰4月潑水節與長假攻略

根據泰國央行最新公佈，2026年最長的公眾假期之一莫過於4月13至15日的潑水節（Songkran），是泰國人的新年。這三天假期適逢週一至週三，加上星期六及日的話，總供是五連假。屆時曼谷的是隆路（Silom）、考山路（Khao San）及RCA區將會封路變身戰場，街頭充滿音樂與噴水裝置，洗走大家身上的衰運，祈求好運到來。建議穿著速乾衣物及準備好防水袋，手機與銀包必須做足防護措施。

泰國潑水節期間，曼谷街頭變成歡樂水戰場，遊客與當地民眾共同慶祝泰國傳統新年。（Getty Images）

泰國新年期間寺廟舉行的浴佛儀式，民眾虔誠地為佛像淋水祈求來年平安順遂。（Getty Images）

除了4月，2026年的新年假期亦有驚喜，1月1日（四）元旦連同1月2日（五）的特別假期，如果大家選擇到泰國跨年的話，加上星期六及日的話，便可與當地可由2025年底直接玩到年初，與潑水節一樣，可以連續狂歡5天。而5月1日勞動節與5月4日加冕日剛好連接，形成一個4天的小長假。至於11月25日的水燈節（Loi Krathong）雖非官方公眾假期，但清邁的天燈盛會往往一票難求，有計劃去當地放燈的話，建議提早半年安排行程。

清邁水燈節萬千天燈齊放的壯觀場面，橙色燈火在夜空中緩緩上升，締造難忘回憶。（Getty Images）

避開「無酒日」揀對最佳季節

除了節慶的公眾假期外，明年有某些日子，大家都需要特別注意，就是明年5個的禁酒日：3月3日萬佛節、5月31日佛誕日（衛塞節）（6月1日為補假）、7月29日三寶佛節、7月30日守夏節，以及10月26日解夏節。在這些佛教大節，由便利店、超市到酒吧均全面停售酒精飲品，娛樂場所亦可能休息。值得留意的是，雖然政府正在試行放寬下午2時至5時的售酒限制，但宗教節日的24小時依然禁酒。

禁酒日的泰國便利商店，酒精飲品區域以告示牌明確標示當日禁售規定。（Getty Images、網上圖片）

泰國南部穆斯林聚居地區如北大年、也拉、沙敦等府，除上述假期外，還享有開齋節與宰牲節額外假期。伊斯蘭銀行同樣遵循此安排。這些地區與宋卡府的金融機構分行，農曆新年若非週末亦列為假期，反映泰國多元文化特色。

12月跨年期間，曼谷的ICONSIAM及都會舉行大型煙花匯演，成為跨年倒數熱門地點。（Getty Images）

南部地區如布吉、喀比或蘇梅島的旅程，則要視乎降雨週期。10月至翌年2月是泰國的涼季，亦是北部清邁山區看雲海的最佳時機；4 月至10月則是泰國灣（蘇梅島一帶）的乾季。即使遇上5至10月的雨季，其實午後陣雨通常來得快去得快，酒店房價更會大幅下調，對追求性價比的自由行旅客來說，不失為一個精明選擇。

泰國涼季（12月至2月）清邁周邊山區出現晨霧雲海，成為攝影愛好者必訪景點。（Getty Images）

2026泰國假期/節慶日

1月

元旦：2025年12月31日（三）至2026年1月2日（五）放假與特別假日共5天。

3月

萬佛節：3月3日（二）放1天假（禁酒）。

4月

查克里日：4月6日（ㄧ）放假，共3天。

泰國新年/潑水節/宋干節：4月13日（一）至15日（三）放假，共5天。

5月

勞動節：5月1日（五）放1天假

泰王登基日：5月4日（一），連同勞動節共放4天假。

春耕節：5月13日（三）為政府休假

佛誕日（衛塞節）：5月30日（六）至6月1日（一）補假，放假3天（5月31日禁酒）。

6月

十世王王后誕辰日：6月3日（三）放假1天

7月

十世王誕辰日：7月28日（二）放假1天

三寶佛節：7月29日（三）禁酒、放假，連同十世王誕辰日共放2天假。

守夏節：7月30日（四）禁酒（不放假）

8月

母親節：8月12日（三）放假1天

10月

九世王逝世紀念日：10月13日（二）放1天假

五世王逝世紀念日：10月23日（五）如連星期六及的話，便放共3天假。

解夏節：10月26日（一）禁酒（不放假）

11月

四面佛誕辰日：11月9日（一）（不放假）

水燈節：11月25日（三）（不放假）

12月

九世王誕辰/父親節/國慶日：12月5日（六）至7日（一）共放3天假。

憲法紀念日：12月10日（四）放1天假。

元旦：12月31日（四）至2027年1月4日（一）共放5天假。



