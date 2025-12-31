宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
2026泰國放假/節慶表懶人包！19個官方假期：潑水節連假、水燈節、禁酒日全整理
如正在計劃 2026 年到泰國旅行，無論是 4 月潑水節的全城水戰，或在 11 月水燈節欣賞天燈的浪漫，掌握泰國全年假期是規劃行程的常識。泰國央行最近公佈了明年的假期安排，全年共有19個官方假期，除了4月的潑水節長假，更有新增的特別假期。
出發前，記得先查清楚禁酒令日期。泰國在重要佛教節日會全城禁售酒精，分分鐘讓你預約好的天台酒吧（Rooftop Bar）變成只能喝汽水的觀景台。不想大家行程大失預算，所以整理好2026年最關鍵的放假時間表，讓泰國之行玩得更開心
激戰4月潑水節與長假攻略
根據泰國央行最新公佈，2026年最長的公眾假期之一莫過於4月13至15日的潑水節（Songkran），是泰國人的新年。這三天假期適逢週一至週三，加上星期六及日的話，總供是五連假。屆時曼谷的是隆路（Silom）、考山路（Khao San）及RCA區將會封路變身戰場，街頭充滿音樂與噴水裝置，洗走大家身上的衰運，祈求好運到來。建議穿著速乾衣物及準備好防水袋，手機與銀包必須做足防護措施。
除了4月，2026年的新年假期亦有驚喜，1月1日（四）元旦連同1月2日（五）的特別假期，如果大家選擇到泰國跨年的話，加上星期六及日的話，便可與當地可由2025年底直接玩到年初，與潑水節一樣，可以連續狂歡5天。而5月1日勞動節與5月4日加冕日剛好連接，形成一個4天的小長假。至於11月25日的水燈節（Loi Krathong）雖非官方公眾假期，但清邁的天燈盛會往往一票難求，有計劃去當地放燈的話，建議提早半年安排行程。
避開「無酒日」揀對最佳季節
除了節慶的公眾假期外，明年有某些日子，大家都需要特別注意，就是明年5個的禁酒日：3月3日萬佛節、5月31日佛誕日（衛塞節）（6月1日為補假）、7月29日三寶佛節、7月30日守夏節，以及10月26日解夏節。在這些佛教大節，由便利店、超市到酒吧均全面停售酒精飲品，娛樂場所亦可能休息。值得留意的是，雖然政府正在試行放寬下午2時至5時的售酒限制，但宗教節日的24小時依然禁酒。
泰國南部穆斯林聚居地區如北大年、也拉、沙敦等府，除上述假期外，還享有開齋節與宰牲節額外假期。伊斯蘭銀行同樣遵循此安排。這些地區與宋卡府的金融機構分行，農曆新年若非週末亦列為假期，反映泰國多元文化特色。
南部地區如布吉、喀比或蘇梅島的旅程，則要視乎降雨週期。10月至翌年2月是泰國的涼季，亦是北部清邁山區看雲海的最佳時機；4 月至10月則是泰國灣（蘇梅島一帶）的乾季。即使遇上5至10月的雨季，其實午後陣雨通常來得快去得快，酒店房價更會大幅下調，對追求性價比的自由行旅客來說，不失為一個精明選擇。
2026泰國假期/節慶日
1月
元旦：2025年12月31日（三）至2026年1月2日（五）放假與特別假日共5天。
3月
萬佛節：3月3日（二）放1天假（禁酒）。
4月
查克里日：4月6日（ㄧ）放假，共3天。
泰國新年/潑水節/宋干節：4月13日（一）至15日（三）放假，共5天。
5月
勞動節：5月1日（五）放1天假
泰王登基日：5月4日（一），連同勞動節共放4天假。
春耕節：5月13日（三）為政府休假
佛誕日（衛塞節）：5月30日（六）至6月1日（一）補假，放假3天（5月31日禁酒）。
6月
十世王王后誕辰日：6月3日（三）放假1天
7月
十世王誕辰日：7月28日（二）放假1天
三寶佛節：7月29日（三）禁酒、放假，連同十世王誕辰日共放2天假。
守夏節：7月30日（四）禁酒（不放假）
8月
母親節：8月12日（三）放假1天
10月
九世王逝世紀念日：10月13日（二）放1天假
五世王逝世紀念日：10月23日（五）如連星期六及的話，便放共3天假。
解夏節：10月26日（一）禁酒（不放假）
11月
四面佛誕辰日：11月9日（一）（不放假）
水燈節：11月25日（三）（不放假）
12月
九世王誕辰/父親節/國慶日：12月5日（六）至7日（一）共放3天假。
憲法紀念日：12月10日（四）放1天假。
元旦：12月31日（四）至2027年1月4日（一）共放5天假。
泰國央行公布2026泰國節日
網址：按這裏
更多相關文章：
中環海濱新地標｜Central Yards 2027年登場 型格綠色建築集空中花園、文化劇院、購物於一身
香港首間Andaz安達仕酒店選址中環！同時引入全球首個零售新地標：Andaz Village｜香港新酒店
其他人也在看
日本旅遊｜福岡機場國際航廈全新商店區開幕！歷時3年翻新正式完成，6間品牌九州初登場＋扭蛋世界
福岡國際機場國際航廈自2022年起開始進行改建工程，隨著12月5日全新商店區開幕、以及12月20日登機候機室改裝完成，意味住長達3年的大改造正式收爐！最新落成的商店區位於出境檢查大堂附近，匯集13間店舖，當中6間為九州初登場，有齊從食品手信、傳統工藝品、角色造型雜貨、服飾、家電等一應俱全，返港前可以最後衝刺購物！Yahoo 旅遊 ・ 30 分鐘前
2025年十大爆紅餐廳逐個數！大寶冰室只排第4位？冠軍呢間肥牛成流量密碼
Yahoo「2025搜尋排行榜-十大爆紅餐廳」結果剛剛出爐！時值2025年尾，想知道每年備受網民關注的十大爆紅餐廳有邊間？經過每年的Yahoo搜尋次數統計後，以下十間餐廳被列入全年累積最多人搜尋的人氣十大餐廳，相信總有一間你曾經幫襯過或留下深刻印象，想知道有邊十間爆紅餐廳，就要看看以下Yahoo Food小編為你整合的內容！Yahoo Food ・ 1 週前
存酒人 劇情｜梁雍婷、盧鎮業戲內展開「非法」浪漫愛情故事 戲外拍攝笑料連場 梁雍婷拍吻戲失笑噴到盧鎮業滿面忌廉
《存酒人》逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集講述「市井酒吧」因快將結業，所以將多支無人領取的存酒歸還給客人。過程中，意外地發現每支存酒的背後，都有著獨一無二的故事。而在酒吧進行倒數的階段，眾人為這裡帶來令人難以忘懷的燦爛時光。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
2025飲食大事回顧｜17件飲食大事逐件數！千海水產偷食材/酒店麵包放題由讚變彈/陳凱琳出品被鬧爆
2025飲食大事回顧！又到了年尾，今年你心目中的飲食大事到底是甚麼？老店結業？藝人出品有伏？千海水產發現偷竊事件？Yahoo Food將今年發生的飲食大事逐一整合，立即看看哪件事讓你印象最深刻！Yahoo Food ・ 1 天前
2025年十大飲食熱話回顧！即食麵已佔3個位置 第1位竟然關颱風樺加沙事
2025年即將過去，讓我們在最後一天回顧一下今年飲食界有甚麼熱爆話題。今次Yahoo Food以話題熱度、觀看次數作為標準，整合了2025年十大飲食熱話，當中有開心、有難過、有讚嘆、有批評，想知2025年哪一件飲食熱話最多人討論，即睇內文：Yahoo Food ・ 37 分鐘前
AI 日式賀年卡教學｜日本郵局聯乘 Google Gemini！一鍵生成浮世繪年賀狀，多款風格實測教學
為迎接 2026 年，日本郵局今年帶來了科技感十足的新驚喜！為了讓傳統的「年賀狀」文化能以更趣味的方式傳承，日本郵局宣布與 Google 旗下的 AI 服務 Gemini 展開特別合作。用戶只需上傳一張個人照片，系統就能透過 Google Gemini 的強大運算能力，將相片轉化為多種具備日本特色的藝術風格，讓你能在 1 月 1 日元旦當天，傳送一份獨一無二的日式祝福給親友。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！
日本雜貨品牌3coins 今年進軍香港，受不少港人歡迎。最近 3coins 推出的一款 「懶人廚具」更成功紅遍 Threads、IG 及各大煮食群組，更被稱為「神級好物」，只需在該微波爐多功能料理盒放入食材再入微波爐加熱，就能模擬煎、炒、煮、蒸等多種明火效果，輕鬆煮出不同菜式！Yahoo Food ・ 3 個月前
Jisoo x ALO Sunset波鞋「焦糖忌廉啡色」1月登場！鎖定搶斷市的熱賣鞋子新配色
ALO Yoga近年名氣有增無減，「ALO公主」之一的Jisoo，要來燒各位消費！新一輪Jisoo x ALO聯名亮相，搶斷市的Sunset Sneakers也有Jisoo限定新配色，這次是Caramel Cream焦糖忌廉啡色，溫柔百搭，一眾ALO女孩要鎖定入手日期！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
內地熱議「7大港女特徵」直言一眼認出誰是港女：不愛化妝、大多有紋眉、膚色偏黑？
不知道大家平常走在街上能否輕易分出誰是本地人，誰是遊客呢？而內地女生似乎自有一套方法，她們總結出「港女7大特徵」，並直指只要靠這7大特徵就能輕易認出眼前之人是否香港女生，即看看以下特徵是否完全與你的特徵符合呢？Yahoo Style HK ・ 12 小時前
陳庭欣與彩豐行老闆分手 由公屋仔到十億身家 女方越住越豪
陳庭欣宣布與彩豐行老闆楊振源和平分手，楊振源由公屋起步、會考零分白手興家，建立實業與物業並行的財務版圖，身家傳達十億港元。Yahoo 地產 ・ 18 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃潔琪黃色吊帶晒滑溜玉背 讓半球激射夠震撼
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美為人爽朗，熱愛運動的她擁有一副傲人身材，加上毫不吝嗇的性格，不時於社交網派福利，自然成為不少宅男心目中的女神。Miko日前網晒新相，穿上黃色Deep V吊帶緊身背心的她，大騷弗爆身材和滑滑玉背，除了有前東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
鍾柔美Yumi被爆扮A0 中學時至少有4名男友？ 就連「學霸」之名都被質疑
19歲TVB聲夢小花鍾柔美Yumi因為自稱從未拍拖兼單身，一直被網友稱為A0女神，但係日前有網民發現鍾柔美喺IG限動上載一張被緋聞男友、32歲TVB藝人劉展霆Eden錫面嘅合照，事後更極速刪相。網民估計Yumi疑似用錯帳戶發錯相，戀情疑似錯手曝光。但係鍾柔美回應時只係話同劉展霆係好朋友，又解釋親熱照只係玩Truth or Dare嘅懲罰，強調唔係post錯帳戶，只係經理人提醒至刪相。不過網民發現同場受訪嘅姚焯菲及詹天文，聽到鍾柔美話劉展霆係死黨而且「了解中」時，流出意味深長嘅神情，估計另外兩位小花知道更多內情。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
好人好事｜老婦疑中「入境處官員」電騙 ATM險過數機警銀行職員介入
長者往往是陷騙案陷阱的高危一族，有網民周一（29日）在社交平台發帖，分享在銀行目擊一名老婦懷疑墮「入境處官員」騙案陷阱，幸有機警職員問是否認識收款者，老婦卻支吾以對稱「入境處」，及後銀行代為協助報警。 目擊事件的女網民在社交平台Threads發帖，上載了一張在銀行理財易中心拍攝的照片，一位老婦欲操作存款機，身旁有am730 ・ 18 小時前
網上熱話｜消防打排球跑出電車路執波 網民：寧願佢哋日日打波好過
大埔宏福苑五級火造成一名消防殉職，令社會更關注消防員的日常工作，不少市民一直疑問為何消防員經常於消防局內打排球。社交平台有網民發帖，指堅尼地城消防局附近有消防員於局內打排球期間，排球「飛出馬路」，要出街撿拾，引發網民熱議「真係寧願班消防日日打波好過」、「即係香港平安，好事嚟」。am730 ・ 21 小時前
TVB主播容家耀宣布離巢「人生新篇章開始」 報導樓價下跌新聞流淚成為話題
人稱「大隻主播」嘅無線新聞台主播容家耀(Kenny），尋日喺社交平台發文宣布離開TVB，但未有透露新動向，只係話「人生新篇章開始，希望日後以另一身份再與大家見面」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
從「辦公桌小物」看同事距離：有些人，一眼就知道合不合
在職場裡，每個人都帶著工作用的表情來回穿梭。要不要靠近一個同事，其實不一定要多試探，座位旁那些小東西，往往已經透露了不少線索。姊妹淘 ・ 16 小時前
全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜
2025年全球百大型男，MIRROR今年繼續有姜濤以及AK江𤒹生榜上有名，而去年榜首「雷神」Chris Hemsworth今年則在第8位，到底誰衝上榜首，成為2025百大型男呢？來來來，一起來看全球百大型男2025排名有無你的心水男神上榜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？
Beckham一家與兒子Brooklyn及其妻子Nicola早前傳出不和，甚至於近期碧咸的家庭聚會中，也再看不到兩人的身影，近日再有報道指碧咸與太太手Victoria已放棄與Brooklyn的妻子和解，轉而專注於向大兒子表達愛意，用另類方法修復破裂的關係。推薦閱讀:➤ 碧咸大仔正式與家人反面？Brooklyn如何打破完美家庭的假象➤ 二仔Romeo戀阿哥舊愛反目！碧咸一家和睦不再？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 1 天前