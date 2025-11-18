天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
飛泰國旅行就有禮物？曼谷/清邁/布吉機場換免費限定禮物包 有機會贏100萬泰銖旅遊券
去泰國旅行又有新驚喜！泰國觀光局（TAT）響應政府「Big Impact, Act Fast」政策，推出「Amazing Thailand Passport Privileges 2025」計劃，由11月1日至12月15日期間，大家憑護照就可以在泰國3大機場免費領取「Amazing Bag」禮物包，旅程未開始，驚喜已經在機場等大家。
一落機就有禮物收？！
其實今年已經是泰國觀光局第二年舉辦的「Amazing Thailand Passport Privileges」活動，三大機場如Suvarnabhumi Airport（素汪那普機場）、 Don Mueang Airport（廊曼機場）及 Phuket International Airport（布吉國際機場）都特別設置了專區讓遊客領取禮物。每個Amazing Bag都以「5 Must Do in Thailand」概念設計，包含Must Taste的泰國芒果乾、Must Try的泰拳主題鎖匙扣、Must Buy的來自Sakon Nakhon的手工織品、Must Seek的生活風格鎖匙扣，以及Must See的傳統面具如孔劇和鬼面節造型鎖匙扣。每個Amazing Bag內有不同款款式的禮物，就好像抽盲盒一樣，充滿驚喜。
領取方法好簡單，大家抵達後只需要帶同護照到機場內的活動櫃枱，就可以免費換領。根據泰國觀光局統計，活動首幾日已經有超過2,500名國際遊客參與，當中以來自中國、印度、俄羅斯、法國和英國的遊客最多。
全泰300間店舖優惠同步登場
「Amazing Thailand Passport Privileges 2025」計劃除了送禮物包，更聯同全國超過300間餐廳、酒店、商場推出獨家折扣優惠。遊客領取Amazing Bag時會同時獲得優惠券QR Code，可以在參與商戶享受購物和餐飲折扣。這次2025計畫還包含全國範圍內超過300間（酒店、餐廳、購物、交通等）提供專屬折扣與優惠，供旅客在泰國期間使用。
根據觀光局預測，整個活動期間將為泰國帶來不少於4億泰銖的經濟收益，特別是年底旅遊旺季，預計會吸引更多回頭客再訪泰國。活動將持續到12月15日，計劃去泰國的大家記得帶定護照去機場櫃枱免費換領Amazing Bag，因為每個Amazing Bag除了有禮品之外，並附有抽獎機會，有機會贏得總值超過100萬泰銖的旅遊券。
免費換領泰國 Amazing Bag
日期：11月1日- 12月15日
地點：素汪那普機場、廊曼機場及布吉國際機場 的 Amazing Thailand Passport Privileges櫃位
網址：按這裏
更多相關文章：
聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位
泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置
曼谷美食｜曼谷米芝蓮餐廳免排隊攻略！泰國首間三星餐廳/俯瞰湄南河靚景/最平$959有交易
曼谷美食｜朱拉隆功夜市10大美食推介：8年米芝蓮必比登鴨肉店、超邪惡Nutella爆醬包、冬蔭功媽媽麵超惹味
曼谷新酒店｜TRIBE Living Sukhumvit 39人均低至$292.3！超近曼谷EM商圈/BTS Thong Lo站
曼谷新酒店｜希爾頓KROMO Bangkok酒店9月新開業！鄰近BTS Asoke站、EM商圈 酒店早餐供應至1pm
曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線
泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP
清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地
泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯
清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品
泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌
2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜
