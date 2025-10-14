泰國將徵收旅遊稅！陸空收費大不同 泰國觀光部：未來4個月內正式實施

妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
計劃去泰國旅遊的大家要留意了！泰國觀光暨體育部近日確認，備受關注的旅遊稅政策將在未來4個月內正式實施。這項措施雖早於2023年已獲內閣批准，但因各種技術問題及對旅客觀感的顧慮而延宕近兩年。新任旅遊及體育部長坦言，額外收費可能會引起旅客反彈，但強調這筆費用極其重要，徵收所得將專用於為入境旅客購買保險，以及提升泰國的旅遊基礎建設與設施。
收費標準及延期原因
泰國這項旅遊稅計劃其實醞釀已久。早在2020年首次提出構想，2023年2月獲內閣批准通過，原定去年6月開始實施，但因技術問題及擔心影響遊客意願而一再延期。根據最新公布的收費標準，搭飛機入境泰國的旅客需繳交300泰銖（約72港元），從陸路或海路入境則收取150泰銖（約36港元）。
新任部長阿塔功（Artthakorn Sirilatthayakorn）早前更表示，這筆費用對泰國旅遊業發展相當重要，他解釋徵收的資金將專門用於為遊客購買保險，以及改善泰國的旅遊基礎設施。過去四任旅遊部長都因各種考量而未能推行這項政策，阿塔功承諾會在其四個月任期內落實執行，並會加強向遊客宣傳此稅項帶來的實際好處。
稅收用途及對旅遊業影響
觀光暨體育部表示，開徵旅遊稅主要為減輕國家預算負擔。過往當外國遊客在泰國發生意外時，相關補償費用都由政府預算支付。實施新制後，這筆開支將改由旅遊稅基金承擔，同時為遊客提供更完善的旅遊保險保障。
36 / 110阿塔功強調，政府會清楚告知遊客能從稅項中獲得什麼實際利益。他計劃在今年第四季推出新的旅遊推廣活動，刺激消費及提升入境人數。到10月底前，該部還會敲定176億泰銖國內補貼計劃的預算使用方案。新政府的目標是讓外國遊客人數重返疫情前近4,000萬人次的水平，但泰國國家觀光局預估2025年國際旅客人數約3,340萬人次，較去年的3,550萬人次下跌6%。在觀光復甦面臨挑戰之際，新增旅遊稅會否進一步影響遊客到訪意願？不過，暫時尚未公佈附加在機票或是其他交通費上，還是額外收取，大家需要留意泰國觀光局的最新公佈詳情。
泰國觀光局
網址：按這裏
