聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
泰國旅遊｜300年一遇暴雨釀災 泰國南部變澤國 部分道路與景點維修中
泰國南部的旅遊熱點近日面對一場突如其來的「水世界」挑戰。合艾、沙敦、那空是貪瑪叻等地遭遇連場暴雨，街道變河道，民居變水塘。突如其來的天災，雖然逐漸穩定，但依然存在變數，部分交通還需日子修復，建議大家密切留意當地天氣與交通資訊，靈活調整行程。
300年一遇 暴雨連場 泰南陷水災
泰國南部多個地區連續多日降下暴雨，導致嚴重水浸。宋卡府的合艾市更是重災區之一，河流水位暴漲，淹沒街道與住宅，部分地區水深達膝甚至腰部。無人機拍攝畫面顯示，有人車被困橋上。洪災已造成至少33人死亡，超過200萬人受災，當中約1.3萬人被迫撤離至臨時庇護中心。氣象專家指出，今次極端降雨的主因為拉尼娜現象與印度洋偶極現象，當地曾錄得單日335毫米的降雨量，創下「300年一遇」紀錄。
交通癱瘓 旅遊行程受阻
對不少計劃南下旅遊的港人而言，這場水災無疑打亂了行程。泰國國家鐵路公司已暫停多條南部列車服務，包括熱門的合艾路線。前往麗貝島、蘇梅島及帕岸島的渡輪與快艇服務亦因風浪過大而頻繁停航。若仍堅持前往布吉或蘇梅，建議以主島為據點，以策安全。泰國旅遊局早前表示，南部多數地區的水位已全面回落，主要交通與景點已恢復運作。不過，合艾、沙敦、也拉等地部分次要道路與景點仍在維修中，遊客需留意最新通報。鐵路方面，部分南線列車改經通頌站運行，並提供接駁巴士服務，受影響乘客可獲全額退款。至於董里府的考班達山區，部分景點仍暫時關閉，旅客應事先查詢再作安排。
