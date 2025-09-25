曼谷老城區驚現地陷！巨大坑洞深50米、30米乘30米 電線桿及吊車被吞噬、鄰近湄南河，醫院緊急疏散

近年各國出現不少路陷意外，當香港人留家颱風假時，曼谷那邊9月24日早上，於老城區突然出現一個深達50米的巨型天坑，周邊一帶雖非主流觀光景點，但距離大皇宮、玉佛寺、民主紀念碑等地不遠，如前往附近一帶，要小心留意交通情況。

曼谷9月24日早上，於老城區突然出現一個深達50米的巨型天坑。（getty images）

地陷突襲 道路瞬間崩塌

9月24日7am曼谷市中心舊城區瓦奇拉醫院（Vajira Hospital）門前突然出現一個如電影情節的地陷。按網上片段，地面裂開，極速成一個約30米乘30米、深達50米的巨大坑洞，兩根電線桿在崩塌中掉入坑洞並冒出火花，一輛警局吊車亦被吞噬，另一架車險墜入，所幸無人傷亡。由於地基仍在持續下陷，當局緊急疏散醫院醫護人員、病患及附近居民，瓦吉拉醫院被迫暫停收治新患者與急診個案，以防意外發生。

兩根電線桿在崩塌中掉入坑洞並冒出火花，一輛警局吊車亦被吞噬，另一架車險墜入，所幸無人傷亡。（getty images）

留意老城區交通情況

官方消息指出地下自來水主管爆裂，洪水長期侵蝕路基結構，最終導致道路崩塌。醫院位於三森路（Samsen Road）上，位於曼谷老城區，鄰近湄南河，是不少旅客探索歷史文化的熱門地段。瓦奇拉醫院周邊一帶雖非主流觀光景點，但距離大皇宮、玉佛寺等地不遠。如需前往附近地方，要小心留意區內交通情況。

