泰國旅遊｜曼谷Rabbit Card 1日通票買1送1！$16.8起全日無限次乘搭BTS 即睇使用細節+適用日期

泰國政府計劃送40萬張國內來回機票，既然人地出雞，我地就要出豉油吧！今次幫大家精選Trip.com泰國曼谷空鐵BTS兔子卡一日通票買一送一優惠，折後每張只需$16.8，即可一日內無限次乘搭空鐵BTS，優惠將於明天（8月29日）早上10點開賣，記得準時開搶！
$33.6起無限次乘搭BTS
曼谷經常塞車是不爭的事實，因此不少旅客都會選擇乘坐覆蓋網絡高且保證不會塞車的空鐵BTS，快速簡單又方便！Trip.com將於明天（8月29日）早上10點準時開賣泰國曼谷空鐵BTS兔子卡 一日通票買一送一優惠，折後每張只需$16.8，即可一日內無限次乘搭空鐵BTS，使用日期為即日起至2026年2月18日，可選擇於素萬那普機場或廊曼機場指定櫃檯自取實體票券，兌票後就可以不用排隊買飛即可輕鬆前往酒店及旅遊景點！
只適用於淺綠線+深綠線
不過留意此BTS兔子卡只能無限次乘搭淺綠線（素坤逸線）及深綠線（是隆線），不適用於金線、地鐵粉紅線、地鐵黃線和快速公交 (BRT Bus Rapid Transit)、捷運全線、機場快線（ARL）和SRT紅線。而首次拍卡入閘即為啟用，可在啟用當日的營運時間內無限次乘搭，並非從啟用時間起算24小時呢！
【買一送一】泰國曼谷空鐵BTS兔子卡 一日通票 素萬那普機場/廊曼機場櫃檯自取
價錢：$33.6起
（原價$67.2）
開賣日期：8月29日10am
使用日期：即日起至2026年2月18日
