遊泰注意！六大泰國機場稅暴升53% 新收費預計明年4月生效 機票價錢都有影響？

打算去泰國旅行的大家要留意了！泰國民航委員會最新通過決議，計劃於明年大幅調高國際航班離境稅，由現時730泰銖（約178港元）急升至1,120泰銖（約273港元），加幅高達53%。這次調整涵蓋泰國6大主要機場，包括港人最常前往的曼谷素萬那普國際機場（Suvarnabhumi）和廊曼國際機場（Don Mueang），以及布吉（Phuket）、清邁（Chiang Mai）、合艾（Hat Yai）和清萊（Chiang Rai）機場。新收費將直接反映在機票價格上，意味着每次離開泰國都要多付近百多港元。當局表示，增加的收入將用於改善機場設施和服務質素。

遊泰開支即將上升！泰國宣布調高機場離境稅53%至$273港元，新收費將直接加入機票價格。當局稱需提前4個月公布詳情，意味最快2026年初生效，計劃去泰國要盡快訂票。（圖片來源：Getty Images）

六大機場統一加稅 國內航線維持不變

據 《BangKok Post》報導，泰國交通部長Phiphat Ratchakitprakarn確認，這次機場稅調整由泰國機場公司（AOT）提出並獲民航委員會通過。受影響的六個機場分別是曼谷素萬那普國際機場、廊曼國際機場、布吉機場、清邁機場、合艾機場和清萊機場，全部都是AOT營運的主要國際機場。根據統計，這六個機場每年合共處理約3,500萬人次國際旅客，新稅率實施後，預計每年可為AOT帶來約100億泰銖（約24.3億港元）的額外收入。

新收費會在購買機票時自動計入，旅客不需在機場另外繳付。AOT表示會提前4個月向公眾公布實施詳情，讓旅客和航空公司有充足時間準備。（圖片來源：Getty Images）

值得注意的是，這筆費用會在購買機票時自動計入總價，旅客不需要在機場另外繳付。而國內航線的機場稅則維持130泰銖（約32港元）不變。AOT表示，正式實施前會提前4個月向公眾公布詳情，讓旅客和航空公司有充足時間準備。目前初步定於2026年4月正式生效，正好趕上復活節假期和泰國潑水節期間。

泰國交通部長確認機場稅調整方案！受影響6大機場每年處理3,500萬國際旅客，新稅率實施後AOT預計年收入增加24.3億港元。國內航線維持130泰銖不變，只影響國際航班。（圖片來源：Getty Images）

設施升級計合旅客需求

民航委員會解釋，這次大幅調整機場稅是為了配合泰國打造區域航空樞紐的發展策略。隨著國際旅客持續回升，現有機場設施已經開始出現樽頸位，特別是素萬那普和廊曼兩個曼谷機場，高峰時段經常出現擠擁情況。新增的稅收將投放在多個範疇，包括擴建航站樓、增加登機閘口、提升行李處理系統效率，以及改善候機室的座位和充電設施等。

泰國機場的check-in櫃檯經常大排長龍，當局承諾會用新增收入改善排隊和等候設施。（圖片來源：BangKok Post）

除了硬件升級，AOT亦計劃引入更多智能化服務，例如自助check-in和行李託運系統、生物識別快速通關，以及實時航班資訊系統等。同時會特別改善一直為人詬病的洗手間設施，增加數量和提升清潔水平。不過社交媒體上已有不少網民質疑，現時素萬那普機場的服務質素與收費不成正比，擔心加價後服務改善的承諾能否兌現。對香港旅客而言，每人每程多付95港元確實不是小數目，尤其是一家大細出遊時，單是機場稅已經要多付幾百港元。

國際航班離境費將由$178升至$273，加幅超過一半。新措施包括港人最常到訪的曼谷素萬那普及廊曼機場等，預計最快明年初實施，建議提早購買機票。（圖片來源：Getty Images）

