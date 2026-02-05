甜度尚有五分已經足夠？泰國政府2月起推行「正常甜等於半糖」運動！知名連鎖店飲品統統少甜

泰國旅遊除了享受陽光與海灘，各款特色甜味飲品亦是旅客的最愛，特別是泰式奶茶，更是比大家飲慣的港式奶茶更甜。然而，泰國政府為推動國民健康，近日宣布由2026年2月起推行「正常甜等於半糖」（Normal Sweetness = 50% Sweetness）運動，重新定義飲品甜度標準，讓大眾在享受飲品的同時，減少身體負擔。

官方重新定義正常甜度

泰國公共衛生部近日與多間大型連鎖飲品店達成共識，由2026年2月11日起正式啟動全新甜度標準。以往大眾認知的「正常甜」（100% Sweetness），將被重新界定為以往的「半糖」（50% Sweetness）。官方希望透過改變「正常」的預設選項，引導消費者在不知不覺間建立較清淡的口味，並糾正國民長期攝取高糖分的飲食習慣。

知名咖啡連鎖全面響應

是次計劃得到多間港人熟悉的泰國知名品牌全力支持。當中包括泰國規模最大的連鎖店Café Amazon、便利店龍頭旗下的All Café、以及分店遍佈全泰的Inthanin Coffee、Black Canyon及Punthai等。旅客日後在這些門市購買泰式奶茶或咖啡時，即使選擇「正常甜」，所品嚐到的含糖量亦會比以往大減，讓大家在旅途中喝得更健康、更放心。

泰國人的甜蜜健康危機

為何泰國政府要如此積極推動減糖？數據顯示，泰國人平均每日攝取約25茶匙糖，足足是世界衛生組織（WHO）建議量的4倍以上。高糖飲食導致當地糖尿病及高血壓等非傳染性疾病發病率持續上升。公共衛生部官員安蓬指出，此舉並非強制「走糖」，而是利用心理預期效應，讓大眾在不大幅改變風味的感知下，逐步適應減糖生活，旨在長遠改善國民體質。

對於習慣以往香甜濃郁口味的旅客來說，這次改動或許需要一段時間適應。在新政策實施後，若你在泰國點餐時仍希望享用原有的全糖口味，可能需要特別向店員說明。不過，隨著健康意識提升，許多旅客反映以往的「正常甜」確實甜得讓人卻步，現在政府牽頭推行「五分甜」，反而能讓人品嚐到茶香與奶香的層次感，質素更佳，不失為一項德政。

亞洲減糖趨勢不容忽視

泰國並非首個對含糖飲品「開刀」的東南亞國家，但卻是率先由官方牽頭改變連鎖店甜度定義的先行者。事實上，泰國早於多年前已落實徵收「糖稅」，並計劃在2026年達到5,782億泰銖的稅收目標。是次「正常甜等於半糖」運動，標誌著泰國從「徵稅」轉向「改變文化」，預料將引領亞洲其他旅遊熱點效法，令健康飲食成為旅遊新風氣。

