泰國官宣重新定義「正常甜」！2月起全糖變半糖 網民爆笑：點半糖即係幾甜？

泰國奶茶、咖啡一向以「甜度爆錶」聞名，不少港人去泰國旅行點餐都要嗌「少甜」。不過，這個習慣可能要改改了！泰國衛生部近日宣佈推出「減糖計劃」，將重新定義飲品的甜度標準，由2月起泰國的「正常甜」將會變成以往的「半糖」。 這項新政令不少網民感到混亂，笑稱以後點餐要考數學題！

2月11日生效！「正常甜」從100%降至50%

為了對抗肥胖和糖尿病風險，泰國政府決定出手「減甜」。以往泰國手搖飲和咖啡店的甜度分為 25%、50%、75% 及 100%，大眾習慣將 100% 視為「標準甜」。但在新規範下，官方將50%的糖度定義為新的「正常甜」。 這意味著，以後你在泰國嗌「正常甜」，得到的將會是以前的「半糖」口味。這項倡議預計於2月11日正式啟動。

為了對抗肥胖和糖尿病風險，泰國政府決定出手「減甜」。(Getty Images)

新規範下，官方將50%的糖度定義為新的「正常甜」。(Getty Images)

Café Amazon等連鎖店率先響應

這並非強制性禁糖，而是透過改變標準來引導消費者。目前泰國衛生部已與多間港人熟悉的連鎖咖啡品牌達成共識，包括 Café Amazon、Inthanin Coffee、All Café 及 Black Canyon 等。參與的商戶將會調整飲品標示及調製流程，讓消費者在不知不覺中習慣「低糖」口味，在享受飲品的同時降低健康風險。

目前泰國衛生部已與多間港人熟悉的連鎖咖啡品牌達成共識，包括 Café Amazon、Inthanin Coffee、All Café 及 Black Canyon 等。（OpenRice圖片）

網民崩潰：咁我點「半糖」即係幾多？

消息一出，隨即引起熱烈討論。雖然政策原意是好，但對於習慣了「泰式甜度」的消費者來說，邏輯上確實有點混亂。有網民搞笑留言：「你要不要聽聽你現在說甚麼？」，更有精明網民提出「哲學問題」：「那如果我跟你點半糖，會是你們店的正常（即以前的50%）還是你們店的半糖（即以前的25%）？」看來下次去泰國買咖啡，可能真的要看清楚餐牌標示，或者直接指明糖分百分比最穩陣！不過對於不嗜甜的香港人來說，這可能反而是德政，以後去泰國不用擔心飲到「糖水」了！

對於習慣了「泰式甜度」的消費者來說，邏輯上確實有點混亂。(官方Instagram圖片)

