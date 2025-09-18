泰國長達53年禁酒令將步入歷史 有望11月鬆綁 準備無限時飲酒

人人以為泰國乃紙醉金迷旅遊地，但當地實在有令遊客困惑的「午後禁酒令」，自1972年起實施至今已逾半世紀，2pm至5pm不得販售任何酒精，人人跟酒均要看時間。如今，泰國政府終於決定放寬限制，讓酒精飲料的販售不再受制於下午時段。不過泰國政府不時變法，未知這次新例挨得幾耐，建議大家密切留意更新。

泰國政府決定放寬限制，讓酒精飲料的販售不再受制於下午時段。（Getty Images）

午後禁酒令解除 觀光業迎來新契機

泰國政府近日宣布，正式取消每日2pm至5pm禁止販售酒精飲料的規定。這項法令原本是由1972年革命委員會頒布，若遇上佛教節日則整日都不可賣酒，今年6月27日起，更再度收緊，火車站及列車上也全面禁止販售酒類。然而，泰國作為全球熱門旅遊地，業界普遍認為這項禁令早已不合時宜，反而限制了餐飲業的發展空間。

新法即將上路 細節仍待釐清

新版《酒精飲料控制法》預計於11月8日正式生效，距離實施僅剩不到一個月，根據餐廳商業協會的估算，禁令解除後，餐廳與飲料供應商的營業額有望提升兩成以上。但目前尚未公布具體執行細則，需待進一步通知才能明朗化。根據現時資訊，雖然午後禁酒令已解除，但在2pm至5pm間，仍僅限特定場所可販售酒精飲品，包括國際機場、合法娛樂場所，以及持有旅館執照的酒店。

