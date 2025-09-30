芭堤雅全新星級度假酒店！人均$420起 藍白海洋主題、海景客房、步行8分鐘即達Pattaya沙灘｜Pattaya新酒店

WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
適逢泰國觀光局於9月至11月推出「買國際航班、送國內航班」活動，送20萬張免費國內機票，適用於芭堤雅、清邁等地，吸引不少港人去泰國玩返轉。有計劃去芭堤雅玩的話，Yahoo Travel有新星級酒店推介！西班牙第一大酒店集團「芭堤雅美利亞酒店」（Meliá Pattaya Hotel）今年進駐芭堤雅，酒店採用藍白海洋主題，度假感十足，更有適合親子家庭度假的游泳池、兒童遊戲室、水療中心等設施，也有海景客房及無邊際泳池，人均只需$420起包自助早餐，CP值極高！想知邊度book酒店最抵？即看下文！
步行幾分鐘即達芭達雅海灘、購物中心、夜市
去得芭達雅，無非都係想親親大自然，chill住玩。座落在芭達雅市中心的「芭堤雅美利亞酒店」（Meliá Pattaya Hotel），附近既有購物區，又鄰近海灘，從酒店步行約8分鐘即達芭達雅海灘，附近還有Terminal 21購物中心及芭達雅飛機夜市，沿路亦有許多美食餐廳選擇，滿足大家食玩需要！
藍白海洋主題！設兒童俱樂部、露天游泳池、高空餐廳與酒吧
酒店一共有12層，採用藍白海洋主題，裝修奢華又時尚。酒店1、2樓有健身房、水療中心、兒童俱樂部、露天游泳池、池畔酒吧、行政酒廊、宴會廳、會議室等；3至11樓則是客房；頂層12樓開設了全日自助海鮮餐廳、中式餐廳、日式餐廳及美式酒吧，多元化十足。
人均$420起入住豪華客房包自助早餐！
芭達雅美利亞酒店客房主要分為市景和海景兩種類型，設有27及31平方米兩種大小。房內採用藍白色調搭配木質地板設計風格，每間皆有大片觀景窗戶和窗邊沙發，海景房型更可眺望芭達雅海灘景觀，景色一流。
Yahoo購物專員幫大家睇過房價，對比了Trip.com、Klook及Expedia 3大預訂酒店房間平台，10至11月份入住市景豪華客房包自助早餐，Trip.com房價最低，人均$420起、Klook人均$510.3起、Expedia人均$528起；入住海景豪華客房的話，Trip.com房價同樣最低，人均$473起包自助早餐、Klook人均$510.3起，但不包早餐、Expedia 人均則$581起包自助早餐，一樣抵住。想一家大細去芭堤雅暢遊的話，不妨可考慮入住芭達雅美利亞酒店！
芭堤雅美利亞酒店（Meliá Pattaya Hotel）
10-11月最低房價：$840起，人均$420起
經Trip.com預約房間 經Klook預約房間 經Expedia預約房間
芭堤雅美利亞酒店（Meliá Pattaya Hotel）詳情
地址：泰國春武里府邦拉蒙縣農普勒區Moo 9 370號（地圖）
交通：Pattaya當地主要靠TukTuk或雙條巴士為公共交通工具，或可以Call Grab
