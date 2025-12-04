泰國PAVI Studio褶皺袋爆紅！「三宅一生」平替千元有找，去Central World要睇的小眾袋

近年曼谷的時尚版圖變化極快，除了傳統的文創手作，一批主打設計感與實用並重的新品牌正迅速上位。當中，PAVI Studio 憑藉其獨特的「褶皺」設計，被封為「平替版三宅一生」。這個來自曼谷的新銳品牌主打各式輕便褶皺包，不只外型搶眼百搭，更擁有實用的大容量和耐用性。最重要的是，千元有找就能入手，讓小資族也能輕鬆擁有設計感包款，難怪成為泰妹們日常必備單品。

小眾品牌崛起：從GENTLEWOMAN到Pavi Studio

在香港的潮流界，我們早已見證過不少泰國品牌的成功突圍，例如 GENTLEWOMAN 的簡約風格、 Jelly Bunny 的活潑鞋履，乃至於 MERIMIES 的編織涼鞋，每個品牌都有其獨特的設計定位。而在這波浪潮中，Pavi Studio 的掘起，則代表了泰國設計新的「結構美學」，吸引了一眾 Gen-z 的泰國女生們。

這個由曼谷新銳設計師創立的品牌，巧妙地將摺紙工藝融入現代包款設計。品牌採用的「措紙技術」讓每個包款都呈現出獨特的 W 型折線，創造出如同鑽石切面般的立體效果，這種設計手法，自然讓人聯想到日本設計大師三宅一生的 signature 美學。最實用的是，這些包包都能摺疊收納成極小體積，完全解決了大家的收納上的困擾。材質方面選用耐用的聚酯纖維搭配真皮肩帶，不只輕巧還相當耐磨，揹起來完全不會勒肩膀。

（IG@pavistudio）

從 W-Pleated 到 W-GYOZA：每款都是必收單品

Pavi Studio 的產品線雖然不算龐大，但每一款都經過精心設計。品牌的招牌 W-Pleated 鑽石袋款，以 W 型折線打造出獨特的立體感，包身輕盈卻能輕鬆裝下 A4 文件，成為上班族和學生的心頭好。而外型討喜的 W-GYOZA 餃子袋，因為造型像極了亞洲人熟悉的餃子而得名，提供多達 12 種配色選擇，從奶油白到檸檬黃應有盡有，適合各種風格搭配。

針對職場女性，品牌推出 W-Buckle 扣環，硬挺的底座設計讓包包能穩穩站立，配上可調節的肩帶，展現專業感的同時不失時尚品味。至於經常旅行的朋友， W mini Konot 迷你結袋絕對是最佳選擇，13 種顏色任君挑選。每款袋的定價都在不到千元起千，比起動輒上千元以上的三宅一生，這個價格讓人可以毫無壓力地包色，買齊所有喜歡的顏色搭配不同造型。

（IG@pavistudio）

