泰國Snoopy75週年展！巨型Snoopy船長現身曼谷河畔 25位創作人聯手打造4大展區

Snoopy帶着他的朋友們登陸泰國曼谷！即日起至12月7日期間，在River City Bangkok舉行《How Do You Do, Snoopy? 75 Years: A Journey of Friendship Through Art》（花生漫畫75週年特展：走進史努比的藝術人生）大型展覽，這次75週年慶典找來25位創作人重新想像花生漫畫的世界，分成4大主題展區展出過百件作品、50幅原稿及動畫創作。最搶眼的，絕對是巨型Snoopy化身船長就坐在曼谷河邊，成為最搶眼的打卡新位。

巨型Snoopy船長裝置坐落River City Bangkok外，化身曼谷河畔新地標，吸引無數遊客前來打卡留念。（網上圖片）

從漫畫到經典：75年的Snoopy世界

Charles M. Schulz在1950年創作的《花生漫畫》，起初只在7份報紙連載。這部看似簡單的四格漫畫，透過noopy、Charlie Brown、Lucy等角色，道出人生的甜酸苦辣。雖然主角都是小朋友，但故事裡的煩惱、快樂及失落，都是每個大人都能找到共鳴。

踏入2025年，《花生漫畫》迎來75週年里程碑。曼谷這場全球首展，特別邀請Snoopy Museum Tokyo的創意總監Daisuke Kusakari擔任策展人。展覽帶來超過50幅珍貴漫畫原稿，配合全新動畫創作，讓觀眾重新認識這隻愛幻想的小獵犬。最特別之處，是不同地區（國家/城市）的展覽都會邀請當地的藝術家，注入Schulz的風格及《花生漫畫》角色，進行二次創作，該到場的參觀者能從不同角度感受Snoopy的幽默智慧如何觸動不同世代。

泰國站的展覽與手標茶合作，所以在曼谷河的巨型Snoopy手拎泰茶，邊飲邊欣賞河景，更在戶外設計以航海風格位為主題的打卡位。（網上圖片）

「Snoopy and Belle in Fashion」展區展出Balenciaga、Fendi及Gucci等高級品牌為史努比設計的訂製服，將漫畫角色提升至高級時裝的層次。（網上圖片）

展場內展示超過50幅Charles M. Schulz的珍貴手稿，包括1950年代的早期作品，讓大家可以近距離欣賞大師的創作筆觸和構圖。（網上圖片）

荷蘭創作人Florentijn Hofman（黃色巨鴨創作者）為展覽特別創作的大型史努比雕塑，以其標誌性的巨型裝置風格，重新演繹這隻經典小獵犬。（網上圖片）

四大互動展區 以不同主題走入Snoopy的世界

展覽設有四大展區，每區各有主題，讓訪客逐步沉浸其中。第一區「Art of Peanuts」聚焦原作，由東京史努比博物館創意總監Daisuke Kusakari策劃，融入亞洲禪意，連結水墨與浮世繪風格，展示超過50件珍貴手稿。第二區「Snoopy in Art」匯集25位藝術家創作，從繪畫到雕塑，國際與泰國藝術家如Florentijn Hofman、2CHOEY帶來獨特詮釋，適合拍照留影。第三區「Snoopy and Belle in Fashion」呈現24個全球品牌聯乘，如Balenciaga、Fendi的高級服飾，讓史努比與Belle變身時尚ICON。第四區「Snoopy in Space」用AR技術重現太空冒險，連結NASA歷史，提供互動任務如尋找太空船。打卡位包括巨型裝置與投影牆，限定精品有ChaTraMue聯名茶、藝術家簽名版畫、75週年公仔以及周邊精品。

泰國本土創作人的作品融合街頭塗鴉風格，以鮮豔色彩和大膽線條重新詮釋史努比，展現泰國當代創作的活力。（網上圖片）

「Snoopy in Space」互動展區重現1969年Apollo 10任務，觀眾可透過模擬太空艙體驗史努比作為NASA吉祥物的太空旅程。（網上圖片）

展場限定精品區，發售多款《花生漫畫》角色公仔及周邊商品。（網上圖片）

同場加映：地鐵站變身Snoopy樂園

配合展覽，曼谷MRT Phahon Yothin站將整個車站變成花生漫畫的延伸舞台，月台和大堂貼滿史努比與朋友們的可愛插畫，包括Charlie Brown、Lucy、Linus等經典角色！最受歡迎的打卡位，莫過於車站內的大型史努比立體裝置，配上繽紛背景牆，讓乘客仿如走進漫畫世界，站外連接河城碼頭的接駁船波波池以及多個打卡牆，將展覽氛圍帶到城市每個角落。走出展館後，依然能感受到Snoopy陪伴的快樂。

站外裝飾成曼谷河的接駁船，Snoopy繼續船長，給大家影相打卡。（網上圖片）

How Do You Do, Snoopy?: 75 Years: A Journey of Friendship Through Art

日期：2025年9月6日至12月7日

地址：RCB Galleria 1–2, 2nd Floor, River City Bangkok （地圖 ）

時間：10am-9pm

票價：成人（450泰幣）、學生及長者（350泰幣）

交通：搭乘BTS至Saphan Taksin站，轉乘接駁船至River City碼頭

網址：按這裏

Snoopy Exclusive Display

日期：8月15日至10月15日

地點：Phahon Yothin MRT站（Metro Art）

時間：10am - 7pm

