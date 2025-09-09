專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
泰國Snoopy75週年展！巨型Snoopy船長現身曼谷河畔 25位創作人聯手打造4大展區
Snoopy帶着他的朋友們登陸泰國曼谷！即日起至12月7日期間，在River City Bangkok舉行《How Do You Do, Snoopy? 75 Years: A Journey of Friendship Through Art》（花生漫畫75週年特展：走進史努比的藝術人生）大型展覽，這次75週年慶典找來25位創作人重新想像花生漫畫的世界，分成4大主題展區展出過百件作品、50幅原稿及動畫創作。最搶眼的，絕對是巨型Snoopy化身船長就坐在曼谷河邊，成為最搶眼的打卡新位。
從漫畫到經典：75年的Snoopy世界
Charles M. Schulz在1950年創作的《花生漫畫》，起初只在7份報紙連載。這部看似簡單的四格漫畫，透過noopy、Charlie Brown、Lucy等角色，道出人生的甜酸苦辣。雖然主角都是小朋友，但故事裡的煩惱、快樂及失落，都是每個大人都能找到共鳴。
踏入2025年，《花生漫畫》迎來75週年里程碑。曼谷這場全球首展，特別邀請Snoopy Museum Tokyo的創意總監Daisuke Kusakari擔任策展人。展覽帶來超過50幅珍貴漫畫原稿，配合全新動畫創作，讓觀眾重新認識這隻愛幻想的小獵犬。最特別之處，是不同地區（國家/城市）的展覽都會邀請當地的藝術家，注入Schulz的風格及《花生漫畫》角色，進行二次創作，該到場的參觀者能從不同角度感受Snoopy的幽默智慧如何觸動不同世代。
四大互動展區 以不同主題走入Snoopy的世界
展覽設有四大展區，每區各有主題，讓訪客逐步沉浸其中。第一區「Art of Peanuts」聚焦原作，由東京史努比博物館創意總監Daisuke Kusakari策劃，融入亞洲禪意，連結水墨與浮世繪風格，展示超過50件珍貴手稿。第二區「Snoopy in Art」匯集25位藝術家創作，從繪畫到雕塑，國際與泰國藝術家如Florentijn Hofman、2CHOEY帶來獨特詮釋，適合拍照留影。第三區「Snoopy and Belle in Fashion」呈現24個全球品牌聯乘，如Balenciaga、Fendi的高級服飾，讓史努比與Belle變身時尚ICON。第四區「Snoopy in Space」用AR技術重現太空冒險，連結NASA歷史，提供互動任務如尋找太空船。打卡位包括巨型裝置與投影牆，限定精品有ChaTraMue聯名茶、藝術家簽名版畫、75週年公仔以及周邊精品。
同場加映：地鐵站變身Snoopy樂園
配合展覽，曼谷MRT Phahon Yothin站將整個車站變成花生漫畫的延伸舞台，月台和大堂貼滿史努比與朋友們的可愛插畫，包括Charlie Brown、Lucy、Linus等經典角色！最受歡迎的打卡位，莫過於車站內的大型史努比立體裝置，配上繽紛背景牆，讓乘客仿如走進漫畫世界，站外連接河城碼頭的接駁船波波池以及多個打卡牆，將展覽氛圍帶到城市每個角落。走出展館後，依然能感受到Snoopy陪伴的快樂。
How Do You Do, Snoopy?: 75 Years: A Journey of Friendship Through Art
日期：2025年9月6日至12月7日
地址：RCB Galleria 1–2, 2nd Floor, River City Bangkok （地圖 ）
時間：10am-9pm
票價：成人（450泰幣）、學生及長者（350泰幣）
交通：搭乘BTS至Saphan Taksin站，轉乘接駁船至River City碼頭
網址：按這裏
Snoopy Exclusive Display
日期：8月15日至10月15日
地點：Phahon Yothin MRT站（Metro Art）
時間：10am - 7pm
更多相關文章：
泰國政府計劃送40萬張國內來回機票！訂國際機票即送來回機票、最多慳約844港元
曼谷好去處｜曼谷水上樂園推介！2025年開業泰國最大空中水上樂園/泰國小迪士尼/熱帶叢林主題
曼谷機票優惠｜坐Emirates $399飛曼谷！來回連稅包25KG寄艙行李 輕鬆坐上空中巴士
泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置
曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線
泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP
泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯
2025清邁天燈節懶人包！一文睇清機票價格/機場+市內交通/上網卡/門票資訊
清邁天燈節2025｜清邁5日4夜行程推介！清萊白廟藍廟/尼曼路文青景點/穿泰服遊古城區
清邁天燈節2025｜清邁6大高質酒店推介！天燈節當晚最平人均$115起 把握時機訂古城區+尼曼區
清邁天燈節2025｜此生必看浪漫美景！萬個天燈綻放星空 即睇5大節慶活動、日期、門票價錢
清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地
清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品
其他人也在看
國慶煙花2025｜維港煙花海上遊船優惠低至半價！海中心近距離睇煙花/任飲任食/管家幫手影靚相
國慶煙花匯演將於10月1日8pm在維港空中上演，定必吸引一眾港人及旅客前往觀賞！不想在街上同人迫，可登上觀光船出海近距離睇壯麗煙花，Yahoo購物專員為大家精選了5個海上遊船之旅，全部都提供早鳥優惠，價錢由$688起，部份可任飲任食，亦有船上管家服務，及早報名有著數！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
銅鑼灣雞三和｜日本名古屋雞料理名店進駐時代廣場 第五代社長家訓：只可專注做雞
銅鑼灣又有日本新餐廳進駐了，說的是在日本名古屋擁有逾125年歷史，雞料理名店「雞三和 TORISANWA」！品牌香港首間分店近日終於在銅鑼灣時代廣場正式開幕！品牌選用被譽為日本三大土雞的名古屋交趾雞入饌，提供多款丼飯定食、地道水炊鍋、唐揚炸雞等美食，各位雞肉迷記得不要錯過！Yahoo Food ・ 2 小時前
田中一深山失憶的駭人真相！ 60萬日圓背後藏什麼身份？
哇，電影劇情現實上演！根據《Yahoo!新聞》2025年9月4日報導，一名自稱「田中一」的男子7月在島根縣奧出雲町的國道314號草叢中醒來，頭痛欲裂，卻完全不記得自己是誰！Japhub日本集合 ・ 17 小時前
魚食譜｜鹽焗馬友
用鹽谷魚魚肉帶咸香，加上香料一齊焗，令魚肉更清新。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255Cook1Cook煮一煮 ・ 2 小時前
煎肉餅食譜│蓮藕煎肉餅夠香口 加一樣材料肉質濕潤唔會乾硬
煎肉餅是不少人喜歡的家常小菜，但如果處理不好，煎熟的肉會變得又乾又硬，在拌肉的時候，可以加入蛋黄，增加黏性之餘，也可以令肉更濕潤，再配上爽口的蓮藕和洋葱，煎起來便會香口得來不會乾憎憎，即睇如何製作蓮藕煎肉餅：Yahoo Food ・ 2 小時前
李光洙形象大翻轉！網友驚呼「現在是演員了」，他只靠一招氣場爆棚！
有網友在韓網論壇發文表示，自己在看完李光洙近期活動照後，忍不住想發文討論：「李光洙的眉毛好像變了！」並附上李光洙過往的照片與近期出席《藉口 GO》活動和影展時的對比照。網友發現，不只是眉毛看起來變得更濃，眉型也有所調整，從原本自然、稍彎的眉形，變為更俐落、略...styletc ・ 19 小時前
遭一姐嗌錯「冼拿」 艾卡拿斯神回應
【Now Sports】艾卡拿斯不愧是當今世一，接發球固然出色，就是遇到蝦碌場面也從容回應。話說當莎芭列卡（Aryna Sabalenka,）與艾卡拿斯（Carlos Alcaraz）兩位美國公開賽單打冠軍，亦是一哥一姐周一齊齊出席電視台節目期間，一姐竟脫口錯喚艾卡拿斯為「Jannik（冼拿）」，主持頓時起哄，她顯得尷尬並以笑遮醜及致歉，不過艾卡拿斯顯得落落大方，一句話就令氣氛得以緩和。他說：「現在只是早上9時，所以不必擔心，沒問題。」當莎芭列卡表示這是她所犯的最大錯誤時，艾卡拿斯再笑說：「我沒聽到甚麼，所以不必擔心。」一姐聽罷笑到合不攏咀嘴。莎芭列卡上周六打敗安妮絲莫娃衛冕美網後，與男友Georgios Frangulis在紐約市夜店慶祝，心情靚絕。至於艾卡拿斯在決賽贏冼拿後，笑言因連番對陣，見對方多於家人而引起哄堂大笑，充滿喜感。相關片段：https://x.com/carlosalcarazbr/status/1965057220359737508now.com 體育 ・ 1 小時前
60歲邵美琪真實狀態曝光 狀態絕佳獲讚短髮女星天花板：美回從前
由杜琪峯導演、2003年上映的經典港產片《PTU》，早前舉行4K修復版重映禮，前日（6日）起重新上映，當中50%利潤會撥捐予「鮮浪潮」。杜琪峯當日率領一眾演員出席重映禮，當中包括邵美琪（Maggie）、林雪、任達華及黃浩然等，其中60歲的Maggie甚少露面，其真實狀態曝光，隨即惹來網民哄動，只見她剪了一頭清爽短髮，體型纖瘦面容飽滿，顏值不遜當年，因身穿修身黑色低胸西裝而帥氣滿滿，獲激讚是「短髮女星天花板」，驚嘆她是不只是凍齡，而是「美回從前」。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 1 天前
夜繽紛變夜蕭條 財赤下「賽馬經濟」成庫房支柱？
香港政府力推「夜繽紛」成效成疑，網站更突現「404」，相反，賽馬持續為庫房帶來穩定稅收與慈善回饋，「賽馬經濟」或成財赤時代下香港最可靠的提款機與旅遊亮點。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
闊腳牛仔褲當道 瑜伽褲失勢 Levi’s年升三成 Lululemon創六年低
現時服裝界最炙手可熱的潮流，正是許多美國人衣櫃裡的必備單品 — 牛仔褲。像American Eagle（AEO）、Gap（GAP）和Kohl’s（KSS）等零售商都在最新業績中提到牛仔褲銷情強勁。Levi Strauss（LEVI）的股價今年已經上升超過30%。Yahoo財經 ・ 18 小時前
郭晉安現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要
60歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。郭晉安近年亦積極於內地社交平台拍片與網民互動，日前發布一段喺街頭派發傳單嘅影片，因全程無人認出而引起網民關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 1 天前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 18 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
股市大漲引發疑慮 中國可能推遲大規模貨幣刺激舉措
中國股市大漲令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，央行可能因此進一步退居二線。Bloomberg ・ 22 小時前
葉蒨文被翻舊照兼質疑整容 上載18歲素顏青春照還擊：黑粉請借一借
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋；加上甜美外貌與姣好身材得到大批網民支持。近日因戀愛真人騷《女神配對計劃》再度人氣急升。不過有人翻出佢參選港姐時嘅照片，並質疑佢整過容。而佢就喺社交網站出PO，上載18歲素顏青春舊照還擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
劉錫賢離婚被前妻分一半身家 口袋得返40蚊靠妹妹接濟被罵「冇用」
身為演藝學院戲劇系首屆畢業生嘅劉錫賢，因為出道以來一直效力亞視而被封為「亞視忠臣」。即使「亞視永恆」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
機場翠華結業｜翠華餐廳機場店公布9.21結業 開業12年 早機時段經常排長龍
翠華餐廳機場店結業！有網民在Facebook上分享，翠華餐廳機場店貼出公告，指因租約期滿，請顧客於9月21起到其他分店，意味著翠華餐廳機場店將結業。Yahoo Food ・ 18 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（上）與最佳銀幕情侶林峯從前竟關係疏離：我哋做唔到朋友，係同事
今年在街頭巷尾，都會見到鍾嘉欣的蹤影，廣告不斷之餘，亦推出新歌，而一切似乎由擔任林峯演唱會嘉賓開始。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前