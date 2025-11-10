HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
泰國2士兵遭地雷炸傷 暫停執行與柬埔寨和平協議
（法新社曼谷10日電） 泰國政府今天宣布，在兩名泰國士兵於邊界附近巡邏時遭地雷炸傷後，泰方將暫停執行由美國總統川普（Donald Trump）見證下與柬埔寨達成的和平協議。
泰國皇家陸軍（The Royal Thai Army）發表聲明指出，這起地雷爆炸事故發生在泰國四色菊府（Sisaket），導致一名士兵腿部重傷，另一名士兵則因衝擊波胸部疼痛。
泰國政府發言人席里蓬（Siripong Angkasakulkiat）則表示，泰方將中止「（泰柬和平協議）聯合聲明的後續行動」。
數月前，泰國與柬埔寨爆發邊境衝突，造成雙方人員死傷，上月底泰柬兩國領導人在川普見證下，於吉隆坡簽署停火協議。
泰國與柬埔寨原本已開始撤除邊境重型武器，並展開掃雷行動，以緩解緊張情勢。
