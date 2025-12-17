泰國OR受惠第三季燃油利潤表現強勁 Café Amazon更躍升成為零售增長主力

泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2025年12月17日 - 作為泰國最大燃油零售企業及 Café Amazon 快速擴展的幕後推手，PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR) 於 2025 年第三季度交出亮眼的財務表現，受惠於燃油利潤回升、成本控制得宜，以及零售及消費業務的動能持續強勁。





PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR) 行政總裁 M.L. Peekthong Thongyai



OR 公布 2025 年第三季 EBITDA（息稅折舊攤銷前盈利）錄得 48.8 億泰銖，按季升 7.2%；純利則增長 17.1%，達 26.1 億泰銖。於 2025 年首九個月，OR 累計純利按年幾近倍升至 92.3 億泰銖，EBITDA 亦按年增長 24.5%，達 159 億泰銖。儘管國際油價下行，集團仍能實現穩健盈利增長，足證其在提升營運效率及優化業務組合方面具備顯著優勢。



第三季業績的亮點之一，為燃油利潤的持續改善。汽油與柴油每公升的平均毛利均有所上升，反映泰國燃油零售市場正逐步回歸穩定健康的發展軌道。與此同時，航空燃油需求持續攀升，OR 全國性 PTT Station與 EV Station PluZ 電動車充電站網絡亦穩步擴展，目前泰國據點已超過 1,300 個。以上各項發展因素，進一步鞏固集團在推動交通運輸及潔淨能源基建方面的長遠策略。



OR 旗下的生活風格業務亦在本季度表現強勁，當中以 Café Amazon 於泰國本地及海外市場的持續增長最為亮眼。飲品總銷量達到 1.09 億杯，按年增長 11%。目前 OR 於全球共營運 4,729 間食品及飲品門店，涵蓋 Café Amazon、Pearly Tea、Pacamara Coffee Roasters，以及支撐其多元化戰略的整體零售生態系統。Café Amazon 已成為集團主要盈利來源之一，除有效分散能源價格波動風險外，並透過零售門店深化與消費者的日常互動。



OR 在數碼平台的推進亦取得重大進展，推出升級版 blueplus+ 應用程式，將會員獎勵、加油服務、付款功能及 Café Amazon 優惠整合於同一生態系統中。OR 全新的數碼體驗，體現以消費者為中心的創新方向，以及進一步拓展客戶關係、實現個人化體驗的長遠願景。



永續發展始終是該集團的核心發展策略之一。OR 最近獲頒「氣候行動卓越獎」，肯定其在推動負責任增長及社區貢獻方面的努力，包括積極拓展潔淨能源，以及全面推動零售營運中的永續採購方案。



OR 行政總裁 M.L. Peekthong Thongyai 認為，集團本季業績既反映市場復甦，亦展現業務模式持續強化的實力。



M.L. Peekthong Thongyai 表示：「本季表現不僅反映財務復甦，更展現我們多年來所建立生態系統的實力。隨着燃油利潤回穩，Café Amazon 表現持續增長，零售及數碼平台的用戶參與亦日益活躍，讓我們倍感鼓舞。這些不僅是推動企業前行的重要動力，更是我們每天與大眾及社區建立深層聯繫的關鍵觸點。」



「展望未來，我們將透過能源、零售及數碼的創新整合，打造長遠而可持續的價值，不僅回應日常生活所需，更為社會與環境帶來正面貢獻。我們相信，這種植根於責任、夥伴關係及共同進步的整體性策略，將引領 OR 邁向新一階段的增長之路。」



隨着各主要業務持續改善，OR 憑藉強勁動力邁入 2025 年最後一季，並透過能源、零售與數碼服務的進一步整合，奠定其作為泰國最具韌性、最全面發展潛力企業。







https://www.pttor.com

關於 OR

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR) 是泰國能源及零售市場的領導企業，業務版圖遍佈 10 個國家。公司業務涵蓋四大核心領域：流動業務：透過 PTT Station、PTT Lubricants、PTT LPG、EV Station PluZ，以及能源解決方案提供商，提供能源解決方案；生活業務，以亞洲最大的咖啡連鎖品牌之一的 Café Amazon 為核心，以及便利店與空間管理服務；全球業務：積極拓展海外市場，全球設有超過 2,700 間 PTT Station及 5,000 間 Café Amazon 分店；OR 創新業務：以科技為驅動，發展新創業務及永續解決方案。此外，OR 更推出數碼平台 blueplus+，整合線上線下服務及優惠，全面連結其零售與服務生態系統。



官方網站：

www.pttor.com







