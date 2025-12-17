Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
泰國OR受惠第三季燃油利潤表現強勁 Café Amazon更躍升成為零售增長主力
泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2025年12月17日 - 作為泰國最大燃油零售企業及 Café Amazon 快速擴展的幕後推手，PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR) 於 2025 年第三季度交出亮眼的財務表現，受惠於燃油利潤回升、成本控制得宜，以及零售及消費業務的動能持續強勁。
OR 公布 2025 年第三季 EBITDA（息稅折舊攤銷前盈利）錄得 48.8 億泰銖，按季升 7.2%；純利則增長 17.1%，達 26.1 億泰銖。於 2025 年首九個月，OR 累計純利按年幾近倍升至 92.3 億泰銖，EBITDA 亦按年增長 24.5%，達 159 億泰銖。儘管國際油價下行，集團仍能實現穩健盈利增長，足證其在提升營運效率及優化業務組合方面具備顯著優勢。
第三季業績的亮點之一，為燃油利潤的持續改善。汽油與柴油每公升的平均毛利均有所上升，反映泰國燃油零售市場正逐步回歸穩定健康的發展軌道。與此同時，航空燃油需求持續攀升，OR 全國性 PTT Station與 EV Station PluZ 電動車充電站網絡亦穩步擴展，目前泰國據點已超過 1,300 個。以上各項發展因素，進一步鞏固集團在推動交通運輸及潔淨能源基建方面的長遠策略。
OR 旗下的生活風格業務亦在本季度表現強勁，當中以 Café Amazon 於泰國本地及海外市場的持續增長最為亮眼。飲品總銷量達到 1.09 億杯，按年增長 11%。目前 OR 於全球共營運 4,729 間食品及飲品門店，涵蓋 Café Amazon、Pearly Tea、Pacamara Coffee Roasters，以及支撐其多元化戰略的整體零售生態系統。Café Amazon 已成為集團主要盈利來源之一，除有效分散能源價格波動風險外，並透過零售門店深化與消費者的日常互動。
OR 在數碼平台的推進亦取得重大進展，推出升級版 blueplus+ 應用程式，將會員獎勵、加油服務、付款功能及 Café Amazon 優惠整合於同一生態系統中。OR 全新的數碼體驗，體現以消費者為中心的創新方向，以及進一步拓展客戶關係、實現個人化體驗的長遠願景。
永續發展始終是該集團的核心發展策略之一。OR 最近獲頒「氣候行動卓越獎」，肯定其在推動負責任增長及社區貢獻方面的努力，包括積極拓展潔淨能源，以及全面推動零售營運中的永續採購方案。
OR 行政總裁 M.L. Peekthong Thongyai 認為，集團本季業績既反映市場復甦，亦展現業務模式持續強化的實力。
M.L. Peekthong Thongyai 表示：「本季表現不僅反映財務復甦，更展現我們多年來所建立生態系統的實力。隨着燃油利潤回穩，Café Amazon 表現持續增長，零售及數碼平台的用戶參與亦日益活躍，讓我們倍感鼓舞。這些不僅是推動企業前行的重要動力，更是我們每天與大眾及社區建立深層聯繫的關鍵觸點。」
「展望未來，我們將透過能源、零售及數碼的創新整合，打造長遠而可持續的價值，不僅回應日常生活所需，更為社會與環境帶來正面貢獻。我們相信，這種植根於責任、夥伴關係及共同進步的整體性策略，將引領 OR 邁向新一階段的增長之路。」
隨着各主要業務持續改善，OR 憑藉強勁動力邁入 2025 年最後一季，並透過能源、零售與數碼服務的進一步整合，奠定其作為泰國最具韌性、最全面發展潛力企業。Hashtag: #OR
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於 OR
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR) 是泰國能源及零售市場的領導企業，業務版圖遍佈 10 個國家。公司業務涵蓋四大核心領域：流動業務：透過 PTT Station、PTT Lubricants、PTT LPG、EV Station PluZ，以及能源解決方案提供商，提供能源解決方案；生活業務，以亞洲最大的咖啡連鎖品牌之一的 Café Amazon 為核心，以及便利店與空間管理服務；全球業務：積極拓展海外市場，全球設有超過 2,700 間 PTT Station及 5,000 間 Café Amazon 分店；OR 創新業務：以科技為驅動，發展新創業務及永續解決方案。此外，OR 更推出數碼平台 blueplus+，整合線上線下服務及優惠，全面連結其零售與服務生態系統。
官方網站：
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
萬寧內地120店 明年1月15日停業
萬寧中國網站昨天晚上突然發公告，其內地線下門店最後營業日為明年1月15日，之後將正式停止運營。infocast ・ 5 小時前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
佘詩曼現身《新聞女王2》宣傳活動 與同屆港姐冠軍翁嘉穗再聚頭
TVB台慶劇《新聞女王2》喺前日（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，當中包括女主角佘詩曼，而大會亦有邀請客戶到場，床褥品牌代表97年港姐冠軍翁嘉穗就係其中一個。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 22 小時前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 18 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限17/12）
萬寧知你心！今個星期三萬寧又為你搜羅多款健與美產品出位價優惠等你可以輕鬆入手心頭好！即刻嚟萬寧掃貨： LRP HYALU B5抗皺緊緻精華 30毫升／B5抗皺緊緻面霜50毫升$275/件，買2件+ 獨家送供應商$100現金優惠券1張 L‘OREAL 昇華修護／全效美髮油洗髮露／護髮素（各款）$79/件 GNC 3倍超級魚油 240粒迷你膠囊裝$428/件 太醫殿護眼王60粒$379/件，買1件$149，買3件+ 獨家送供應商$30現金優惠券1張，買6送1，平均每件$127.7 雀巢三花柏齡健心三清高鈣較低脂奶粉 750克／高鈣活關節低脂奶粉800克$90/件 瑞士蓮 軟心朱古力200克（各款）$68/件YAHOO著數 ・ 1 小時前
Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己午市覓食時遇到的新開食店，原以為該店主打鑊氣小炒，點知望入廚房卻發現「咩鑊都冇」，懷疑全部菜式其實是預製菜翻熱，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 4 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
鄭健樂Rocky發長文澄清同崔碧珈關係 私下改FB感情狀況表白 強調未有親密行為
現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅Rocky鄭健樂，早前喺社交網站高調認愛，宣布與吳浩康舊愛、37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita）戀愛中。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
79歲Cher與39歲男友結婚！傳奇女星在80歲大壽的年份下嫁，愛得高調的愛情觀：不在乎外間看法，我們玩得很開心
現年 79 歲美國傳奇女星 Cher 與 39 歲男友結婚，小 40 的戀情愛得相當甜蜜！Cher 曾經歷過兩段婚姻，2022 年認愛 Alexander Edwards 後愛得高調，曾分手後再復合最終走上婚姻殿堂！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
日出康城領都下月加管理費兩成！ 業主可否反對？有何程序？
樓宇管理費與小業主息息相關，近日有將軍澳日出康城領都業主於社交媒體平台張貼屋苑加管理費的通告，顯示2026年1月1日起，管理費將大幅加價近2成至建築面積每呎2.73元，業主指管理費兩年累計加了37.1%，預計2027年還要加5%。28Hse.com ・ 40 分鐘前
【759阿信屋】五天限定 會員7折優惠（即日起至21/12）
759阿信屋為你帶黎聖誕五天限定優惠，即日起至12月21日憑會員卡購物即享7折優惠！ *優惠不適用於：折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠、「次品/清貨價」貨品及分店標明不享額外折扣之貨品。 *收銀系統會比較同期進行的《折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠》優惠，自動為顧客選擇使用較便宜之優惠。YAHOO著數 ・ 3 小時前
高市早苗：美國以外對象不太可能符合存亡危機事態條件
日本《共同社》報道，日本首相高市早苗再回應有關可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」爭議，指美國以外的對象，符合「與我國有密切關係的他國」條件，可能性相當有限。至於是否包括台灣，她僅稱將根據個別具體情況作出判斷。高市早苗出席參院預算委員會會議時指，為了避免自衛隊與中國解放軍發生意外或衝突，應該更好發揮雙方「海空聯絡機制」作用，希望與中方確保機制繼續穩定運作。在會議上有議員要求高市早苗撤回「台灣有事可能構成存亡危機事態」的言論。高市早苗重申，將根據實際發生情況綜合判斷，強調政府立場一貫。高市早苗11月初在眾議院接受議員質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能會構成安全保障法制中有關日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。有關言論令中日關係惡化。 (ST)#高市早苗 (ST)infocast ・ 3 小時前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
夏文汐保養得宜依然省鏡 與TVB小花鄧伊婷原來係親戚 同框猶如姊妹驚艷網民
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演Madam阮雪君一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。近日佢與有TVB性感小花之前嘅姪女鄧伊婷（Irina）合照，二人同框猶如姊妹。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限17/12）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有公仔炒麵王$6/件、百事可樂 (330毫升) $3/罐、灣仔碼頭湯圓 (350克) $15/2件，另外周三大特賣仲有全線床上用品95折！仲唔快啲叫埋親朋好友，星期三一齊到AEON掃平靚正貨品！如果想舒舒服服唔洗排隊唔洗同人逼，仲可以喺屋企用手機買周三新鮮日精選優惠貨品。到店自取服務，用券可即減高達$120！推廣期間AEON自家品牌TOPVALU/ Home Coordy商品日日照價8折！立即上AEON Mobile網購享盡「年终賞」優惠啦！網購送貨網購優惠券，折實滿$699即用$120網購優惠券，早上11點前落單即日送！YAHOO著數 ・ 3 小時前
澳洲韓裔跆拳道教練涉殺學員一家三口 被判囚終身
澳洲悉尼一名韓裔的跆拳道教練，在去年2月謀殺他的一名學生以及其家長，被悉尼法院判處終身監禁以及不能保釋。 被告的51歲教練柳光京（Kwang Kyung Yoo，音譯）他被指在去年的2月，殺害其當時在他位於悉尼西面的拳館內，勒死同樣來自南韓的7歲學員以及學員41歲的母親。之後柳取走母親的蘋果手錶以及駕駛她的寶馬房am730 ・ 17 小時前
日本通脹猛如虎 到便利店只食不喝要600日元 且看央行加息行動
日本通脹超預期，市場普遍估計本週日本央行的關鍵利率將上調至30年來最高水平。數據顯示日本全國範圍內的物價升幅已連續3年半超過了央行預期目標，國民的生活成本被指已經到了隨時會左右日本政治格局的程度。近日社媒上一則「三文魚飯糰太貴」的分享也引起廣泛熱議；Yahoo財經發現，目前要在日本三大便利店開餐並不便宜，只食不喝也要約600日元（30港元）Yahoo財經 ・ 5 小時前
劉亦菲IG曬美照狀態好到發光！「仙女姐姐」2款造型拆解，手上的LV手袋成最大亮點
「仙女姐姐」劉亦菲從來不讓人失望！她近期以絕佳狀態現身F1活動，隨後在IG分享不同造型的美照同樣引人注目。無論是F1活動上氣場全開的黑色裙裝，還是私底下隨性俏皮的牛仔造型，反差超大卻一樣好看。而唯一不變的，是她手上那個讓造型升級的LV Alma Trunk BB手袋！Yahoo Style HK ・ 4 小時前