泰山仍感激蘇施黃 公開患癌前阿蘇睇片就知有事主動問候

自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露曾遭阿蘇職場欺凌8年，包括試過被兜口兜面掟筆批評稿件，並坦言該段時間「唔開心多過開心」。後來另一位曾經同蘇施黃開咪嘅主持Tristan更自爆被阿蘇掟較剪，又試過做節目時因為睇法唔同而被阿蘇熄咪。
蘇施黃因為泰山嘅專訪而被網民批評係職場大魔頭，而泰山喺另一個訪問中強調因為阿蘇先至長大，迫到佢做出一定水準。當日泰山本來喺加拿大中文電台做DJ，後來因為姑姐曾路得介紹而加入商台，並成為蘇施黃嘅節目助理。本來泰山係夢寐以求要加入商台，但跟咗阿蘇3個月已經頂唔順，並形容阿蘇係「呢個女人好恐怖」，直言做到喊，要打俾阿媽話要返加拿大。不過經媽媽勸勉，泰山先至打消辭職念頭，但泰山提到蘇施黃有好多奇怪嘅罰人招數，例如試過要求罰所有幕後寫日記。泰山因為唔知寫嚟做咩而冇跟，點知阿蘇真係「查功課」。結果成team人得泰山冇貨交，被阿蘇鬧足一個鐘。
蘇施黃對於泰山可以話係嚴師，認為阿蘇教佢好多亦俾好多機會，電台以外佢甚至同阿蘇再合作主持電視節目。而泰山公開患癌消息前，蘇施黃從youtube片中見到佢面色唔多好，於是傳訊息問候了解，泰山亦向阿蘇承認患癌。
蘇施黃接受傳媒訪問回應泰山嘅經歷時講笑自認『惡』同『乞人憎』。對於泰山自稱被人鬧足8年，蘇施黃話佢同泰山而家仍然有傾有講，對方都有提到訪問內容，而且有多謝阿蘇畀機會佢。但係蘇施黃都話泰山傻，因為俾人鬧都唔走，PA人工又唔高。對於「職場欺凌」泰山一事，蘇施黃表明唔會道歉，更笑言「當日係佢做得唔好我先窒佢，點解要我道歉？」，又指「個世界係咪神經㗎？」。
