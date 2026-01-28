泰康資產（香港）首推港元及美元貨幣市場ETF

兼顧流動性與靈活度 助投資者優化資金管理

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月28日 - 立足香港、放眼亞洲市場的專業資產管理機構泰康資產管理（香港）有限公司（下稱「泰康資產（香港）」或「公司」）宣佈推出兩隻貨幣市場交易所買賣基金（「ETF」），並將於1月29日在香港聯合交易所掛牌及開始買賣。作為泰康資產（香港）首批ETF產品，此次發行標誌著公司在現有資產管理業務的堅實基礎上，進一步拓展產品組合至ETF領域，為投資者提供兼具靈活度與高流動性的優質資金管理工具，協助投資者在波動市況中優化資金運用。



是次推出的ETF分別為泰康香港港元貨幣市場ETF（股份代號：3457）及泰康香港美元貨幣市場ETF（股份代號：3176（港元櫃台）╱9176（美元櫃台））。兩者均採用主動管理投資策略，主要投資於以港元╱美元計價及結算的短期存款及優質貨幣市場工具，包括由政府、準政府、國際組織、金融機構及企業發行的投資級別貨幣市場工具，旨在達致與香港現行貨幣市場利率相符的港元╱美元回報，為投資者提供透明且靈活的資金管理方案。



為迎合不同投資者的操作習慣與配置需求，此系列ETF均設上市及非上市類別單位。投資者可選擇在二級市場交易時間時段即時買賣上市類別單位，捕捉短期市場機會並快速管理資金；亦可透過分銷商申購及贖回非上市類別單位，以進行適當的資金配置。靈活的投資架構，讓投資者能根據自身投資目標與偏好，選擇最合適的投資渠道。



近年來，ETF已成為投資者資產配置的核心工具，全球資產管理規模持續攀升。香港緊貼這股浪潮，積極推動ETF市場發展；隨著ETF納入互聯互通機制，跨境投資與市場流動性顯著提升，香港如今已躍升為亞洲最大及最活躍的ETF交易所之一。另一方面，在宏觀環境不確定性加劇的背景下，投資者愈發重視資產安全性及流動性，貨幣市場工具因其風險相對較低，亦日益成為熱門的資金管理選項。



泰康資產（香港）相關負責人表示：「泰康資產（香港）首批貨幣市場ETF的推出，標誌著公司業務發展的重要里程碑。我們積極把握政策利好及市場趨勢，憑藉公司在貨幣市場基金領域的深厚經驗，將機構級投資實力延伸至ETF平台。此策略不僅豐富了我們的產品佈局，更精準滿足投資者對高流動性管理工具的殷切需求。」



展望未來，公司將以泰康港元及美元貨幣市場ETF的成功發行為新起點，積極探索ETF業務的發展潛力，發揮深厚的市場經驗與專業優勢，為投資者提供更多元且具競爭力的資產配置方案，助力香港鞏固其作為亞洲ETF樞紐的領導地位。



關於泰康資產管理（香港）有限公司

泰康資產管理（香港）有限公司於2007年11月在香港註冊成立，目前已獲得香港證監會批准從事第一類牌照（證券交易）、第四類牌照（就證券提供意見）和第九類牌照（資產管理）相關業務；獲得QFII（合格境外機構投資者）、RQFII（人民幣境外合格機構投資者）、債券通等資格。泰康資產（香港）為泰康資產管理有限責任公司的全資子公司。截至2025年6月30日，泰康資產管理有限責任公司管理資產總規模超45,000億元，其中受託管理的第三方資產總規模超26,000億元。2024年，泰康資產在國際權威媒體IPE的「全球資管500強」排名中位列全球第58位，中國第3位。







