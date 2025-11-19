貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引
甜品食譜｜泰式香蕉薄餅
最掛住邊樣泰國美食？冬蔭功？燒大蝦？ 香辣肉碎飯？統統都唔係，係夜晚按完腳，喺街邊買返酒店做宵夜嘅香蕉薄餅，真係好想食呀！其實呢款薄餅係源自印度，只要用急凍嘅印度薄餅，自己一樣做到！
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
即食原味印度薄餅 2塊
香蕉 1隻
雞蛋 2隻
牛油 適量
煉奶 適量
朱古力醬 適量
作法:
1 ：
香蕉切片，雞蛋拂勻，拌勻
2 ：
印度薄餅塗上少許油，用麵粉檊壓薄
3 ：
中細火下牛油，放入印度薄餅
4 ：
將蕉片及蛋液淋在薄餅的中央，四邊反向中間，慢火煎3-4分鐘至薄餅香脆
5 ：
將薄餅連反轉再煎3-4分鐘
6 ：
上碟，切件，淋上煉奶及朱古力醬即成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51767
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
