食親泰國嘢一定會叫一碟鹽焗魚？其實屋企都一樣整到㗎！魚肉被鹽同香料鎖住水份，嫩滑又入味，魚肉好重香茅味，點埋酸辣醬食，清新又開胃，屋企煮都可以好有泰國餐廳 feel！朋友聚餐或者想煮啲唔同嘅菜式，呢道一定啱😋

製作時間: 1小時內

份量人數: 1-2人



食材

鯽魚或鱸魚 1條

粗鹽 600克

香茅 2條

南薑 2-3片

檸檬葉 2片

胡椒粒 1湯匙

八角 4顆

肉桂 2條

香葉 3-4片

青檸 1-2顆

泰式醬汁]乾蔥 1粒（切碎）



泰式醬汁

蒜頭 3粒（切碎）

椰糖 1-2茶匙

魚露 1茶匙

生抽 1茶匙

青檸汁 2茶匙

水 1湯匙

芫茜 隨意（切碎）

指天椒 隨意（切圈）





作法:

1 ：





鯽魚或鱸魚毋須去鱗，去內臟後洗淨內外及抹乾

2 ：





香茅拍散

3 ：





連同南薑及檸檬片塞進魚肚內

4 ：





將粗鹽、胡椒粒、八角、肉桂及香葉細火炒勻至香及微黃，盛起一半備用

5 ：





將魚放在鑊內的鹽上

6 ：





再淋上盛起的鹽，確保魚身被完全覆蓋

7 ：





加蓋，細火焗20-25分鐘，熄火後不用開蓋再焗爐10分鐘

8 ：





完成

9 ：





拌以泰式醬汁享用





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56413

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com