泰星崛起，席捲全球時尚圈！「LingOrm」影響力超越一眾韓星，2026春夏四大時裝周明星影響力數據Top10

2026春夏四大時裝周（SS26）數據出爐，根據影響者行銷平台Lefty報告，泰星漸露頭角，總Earned Media Value（EMV，賺得媒體價值）高達8000萬美元，成為亞太區最強勢力群體，成功超越韓流偶像，引領品牌APAC策略新風潮。
其他泰星也大放異彩：Blackpink Lisa貢獻991萬美元排第8；米蘭有Faye 279萬美元等紛紛上榜。從GL劇粉絲忠誠度到高互動貼文，泰星不僅帶來海量曝光，還注入新鮮文化能量，讓奢侈品牌爭相邀約。
Lefty的2026春夏（SS26） 巴黎女性時裝周報告顯示，這季巴黎時裝周總EMV （Earned Media Value，賺得媒體價值）貢獻巨大，品牌如Dior（9050萬美元EMV，YoY成長46%）、LouisVuitton （4860萬美元EMV，YOY成長102%）和Chanel（4270萬美元EMV，YoY成長33%）領先。
影響者尤其是泰國和亞洲明星主導曝光，其中泰星Orm Kornnaphat和Lingling Kwong合計貢獻4494萬美元EMV，佔Dior總EMV近半（4500萬美元），強調泰國演員的高參與率（ER）和忠實粉絲量放大品牌聲量。
1. 0rm Kornnaphat
EMV：$2347.49萬美元
2. Lingling Kwong
EMV：$2145.69萬美元
3. V@BTS
EMV：$1308.41萬美元
4. Felix@Stray Kids
EMV：$1082.46萬美元
5. Jisoo@BLACKPINK
EMV：$1038.79萬美元
6. Kylie Jenner
EMV：$1024.27萬美元
7. Jennie@BLACKPINK
EMV：$1014.18萬美元
8. Lisa@BLACKPINK
EMV：$990.71萬美元
9. Rosé@BLACKPINK
EMV：$816.73萬美元
10. Jimin@BTS
EMV：$587.34萬美元
