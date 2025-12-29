泰星崛起，席捲全球時尚圈！「LingOrm」影響力超越一眾韓星，2026春夏四大時裝周明星影響力數據Top10

【Now Sports】西媒《Mundo Deportivo》日前就圍繞巴塞隆拿大軍陣容作出一次統計，想不到中場法基迪莊竟是球迷希望他離隊的對象。西班牙傳媒《Mundo Deportivo》日前進行了一個關於巴塞隆拿的統計，對象為300名巴塞球迷，請他們選擇兩位希望季後離隊的球星。結果荷蘭中場法基迪莊（Frenkie De Jong）取得37.3%的得票，成為最多人揀選的球員；另一位則是有32.9%得票的朗奴阿拿奧荷，結果令不少人感到意外。第3名為門將達史特根，取得13.66%的得票。統計中亦包括季後是否與前鋒利雲度夫斯基續約的問題，結果有178名球迷選擇「否」，即有59.3%的得票不贊成球會與該37歲波蘭前鋒續約，只有31.6%的得票支持他季後繼續留效。此外，今夏外借至巴塞的曼聯前鋒華舒福亦是統計對象之一，問題當然是圍繞巴塞季後是否買斷這名英格蘭球星，結果有54.66%的得票支持巴塞啟動買斷條款；35.66%的得票選擇將他季後重返紅魔，另有6.3%的球迷則揀選等待至季後決定。

now.com 體育 ・ 11 小時前