泰最高法院裁定 前總理戴克辛須入獄1年

（法新社曼谷9日電） 泰國最高法院今天裁定，該國極具影響力但爭議頗大的政治人物戴克辛（Thaksin Shinawatra）須入獄一年，認定他2023年服刑期間的戒護就醫不當。

現年76歲的戴克辛於2023年8月結束多年流亡生涯返國，被控貪腐及濫權等罪名判刑8年。然而他從未真正進入牢房過夜，抵達監獄後便被轉送至私人醫院病房，之後又因王室特赦減刑為一年，隨後以高齡囚犯的假釋方案提前獲釋。

法官在宣讀裁定時說：「將他送醫並不合法，被告很清楚自己的病情並不緊急，住院期間不能算作服刑。」

法院下令對戴克辛發出拘票，將他送往曼谷看守所服刑一年。

戴克辛的家族20年來一直是泰國親軍方、親王室派最主要的對手，認為戴克辛家族的民粹風格是傳統社會秩序的威脅。

然而，這個政治世家的聲勢近來因多項法律與政治挫敗而受挫，上月戴克辛之女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）更失去總理職位，令家族氣勢進一步衰落。