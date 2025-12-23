泰柬停火協商地點談不攏 前景含不確定性

（法新社曼谷23日電） 泰國今天拒絕了柬埔寨希望在中立的馬來西亞舉行雙邊會談的要求，使兩國預定召開的談判會議前景不明，其旨在終結雙方在邊境地區爆發的致命衝突。

泰國與柬埔寨存在已久的邊境衝突本月再度升溫，打破今年稍早達成的停火協議，並在兩國造成40多人喪命，超過90萬人流離失所。

泰柬兩國昨天同意本週就停火條件展開談判，不過柬埔寨要求泰國將會談移至中立的馬來西亞首都吉隆坡舉行。

然而泰國國防部今天指出，雙邊會談將自明天起如期在泰國鄰近邊境的尖竹汶（Chanthaburi）召開。