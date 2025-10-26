泰柬停火協議前夕遇泰王太后駕崩 川普專機一抵大馬就簽

（法新社吉隆坡26日電） 美國總統川普今天抵達馬來西亞，將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議，然而泰王太后日前辭世，經緊急協調後，簽署儀式改在川普專機抵達吉隆坡便立即舉行。

川普此行將出席東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會，並為本週稍晚與中國國家主席習近平的會晤做準備。

泰王太后24日晚間高齡駕崩，泰國進入為期一年的哀悼期，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）宣布取消出席在大馬舉行的東協領袖峰會和在韓國召開的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

不過，阿努廷仍希望親自簽署和平協議，因此提出將簽署儀式改至今天上午舉行，簽完停火協議便速返泰國。

川普隨後也在總統專機空軍一號（Air Force One）上於自家社群網站「真實社群」（Truth Social）證實，為了配合泰國總理行程，待他專機一落地，就會立即舉行簽署儀式，並向泰國人民致以哀悼之意。

川普寫道：「為了讓各方都能參與這項盛事，我們將在抵達後立即簽署和平協議。」

泰柬兩國今年7月一度在邊境地區爆發持續5日的致命衝突，後在川普斡旋下休兵。（編譯：劉文瑜）