泰柬再爆邊境衝突 柬埔寨官員稱4平民喪生

（法新社金邊8日電） 泰國與柬埔寨又在有主權爭議的邊境地區爆發戰鬥，泰國並對鄰國發動空襲。柬埔寨資訊部長尼斯告訴法新社，今天的邊境衝突導致4名柬埔寨平民喪生。

尼斯（Neth Pheaktra）向法新社表示，「至少4名柬埔寨平民在泰國的攻擊中喪生」，另有10名平民受傷。

事發地點在柬埔寨奧多棉吉省（Oddar Meanchey）及普里維希省（Preah Vihear）的邊境地區。