泰柬衝突至少24死 川普稱雙方達成停火泰總理否認

（法新社曼谷13日電） 泰國國防部表示，柬埔寨部隊今天殺害4名泰國士兵；此前，泰國總理阿努廷否認美國總統川普日前聲稱泰柬雙方已達成停火協議、結束連日致命衝突的說法。

這場泰柬之間的暴力衝突，源於雙方對一條長達800公里、劃定於殖民時期的邊界長期存在爭議，已迫使兩國約50萬人流離失所。

泰國國防部表示，本週至少已有24人喪生，其中包括今天在邊界地區陣亡的4名泰國士兵。

在川普宣稱已達成停火前，泰柬兩國互相指責對方重新點燃衝突。

然而，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天表示，川普在12日的通話中「並未提及是否應該實施停火」。

阿努廷今天告訴記者，兩位領導人「並未討論」此一議題。

川普則盛讚他與阿努廷及柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）的通話是「非常好的對話」。

川普12日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「他們已同意自今晚起停止一切交火，並回到7月達成的原始和平協議。」