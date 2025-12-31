泰柬衝突｜泰國展示善意釋放柬埔寨18名士兵 柬方冀促進互信(陳雪沂報道)

【Now新聞台】泰國與柬埔寨達成停火協議後，釋放柬方18名被扣押約5個月的士兵。泰柬政府均表示，希望這次行動能促進兩國關係未來達到和平、穩定。

延後一日獲釋的柬埔寨18名士兵，周三上午啟程回國，一行人上午經拜林省口岸入境，完成健康檢查等程序後，再前往首都金邊。來迎接的柬方代表亦特別為他們準備家鄉小吃，時隔5個月終於一家團聚，家屬情緒激動、相擁而泣。

獲釋的士兵與家屬乘坐專車，由警車開路護送離開金邊機場，沿途有大批民眾夾道歡迎，士兵亦不時向窗外揮手，並合什以示謝意。

泰國外交部發聲明，指這次是泰方展現善意與建立互信的表現，過程按照日內瓦公約中，戰俘待遇規定，確保18名獲釋柬埔寨士兵自願、有尊嚴地回國，期望柬方以具體行動回應，促進兩國持久和平。

柬埔寨首相洪瑪奈和執政黨主席洪森，先後在社交平台發文，對泰方舉動表示歡迎。

柬埔寨國防部亦回應稱，期望士兵獲釋能增進兩國互信，營造有利於促進和平穩定、發展合作，兩國關係未來恢復正常等方面作出重大貢獻。

#要聞