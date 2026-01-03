泰柬邊境爭議再起 邊界楚克切村傳遭「併吞」雙方各執一詞

（法新社金邊2日電）柬埔寨今天表示，泰國軍方已控制1座雙方有主權爭議的邊境村莊，指控泰國「併吞」當地區域。兩國1週前才達成停火協議，中止雙方因邊界爭議而在沿線爆發的致命衝突。

泰國與柬埔寨這兩個東南亞鄰國存在邊界爭議已數十年，但在2025年因此爆發數次軍事衝突，其中12月的衝突造成數十人死亡，合計有100萬多人流離失所。

兩國去年12月27日同意停火，結束為期3週的衝突，雙方並承諾凍結部隊調動。

但柬埔寨新聞部長涅帕達（Neth Pheaktra）今天告訴法新社，泰國軍方已經展開其「將柬埔寨領土非法併吞至泰國的行動，尤其是在楚克切村（Chouk Chey）」。

他指出，泰國還在當地升起國旗，也證明其強制片面主張主權。

楚克切位在柬埔寨班提米安夏省（Banteay Meanchey）與泰國沙繳府（Sa Kaeo）交界的邊境，去年底兩國爆發衝突後，當地居民已逃離。據柬埔寨說法，衝突前這座村莊約有3000名居民。

泰國陸軍今天則透過聲明表示，他們已控制一直屬於泰國但被柬埔寨「占領」的區域，文中未提及具體地點。

泰國陸軍還說，柬埔寨平民藉由非法「建立社區與住家」來侵入泰國領土。

泰國1980年代在當地接納柬埔寨內戰難民，但內戰已結束多年，仍有些柬埔寨家庭留在當地。

泰柬邊界衝突的爭端，是雙方對殖民時期劃分的800公里長邊界有爭議，兩國對部分土地及幾座有數百年歷史的寺廟遺跡皆聲稱擁有主權。