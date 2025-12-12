泰柬邊境衝突延燒 泰總理解散國會明年提前改選

（法新社曼谷12日電） 泰國總理今天宣布解散國會，為明年初舉行大選鋪路。泰國當前與鄰國柬埔寨的邊境流血衝突仍在持續。

總理解散國會之舉比外界預期來得早，且距離保守派泰自豪黨籍總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）3個月前才因前任總理涉道德違規被免職而接任，時間尚短。

泰國王室今天在公告中稱「眾議院已解散，將舉行新的眾議院議員大選」

外界原本預料阿努廷會等耶誕節過後才解散國會。

王室公告引述阿努廷提交的一份報告指出「由於本屆政府為少數政府，國內政治狀況充滿多重挑戰，政府無法持續、有效且穩定地推展國政」

「因此，最合適的解決方法就是解散眾議院並舉行新的大選。」

這次解散國會的舉動，正值泰國與柬埔寨因多年來圍繞古廟的領土爭端再度爆發邊境衝突之際。這波衝突已造成至少20人喪生，約60萬人流離失所，主要是泰國境內的民眾。