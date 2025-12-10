泰柬邊界爭議再起 逾50萬人疏散

（法新社曼谷/金邊10日電） 兩國政府今天指出，隨著邊界戰事再起，泰國和柬埔寨已超過50萬人逃離家園，前往安全地帶，疏散人數超過今年稍早類似衝突時的總數。

泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）在記者會表示：「由於我們認為安全受到迫切威脅，平民不得不大量撤離。截至目前，已有40多萬人在七個省被安置到安全之處。」

柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）則說，截至昨晚，柬埔寨「已有10萬1229人被疏散到五個省的安全收容所或親戚家中」。

這兩個東南亞鄰國對於800公里長的殖民時代邊界長期爭議，雙方對邊境歷史古廟的主權訴求已多次引爆武裝衝突。

本週戰事是七月的五天衝突以來最嚴重的一次，當時造成數十人喪生、雙方共約30萬人流離失所，直到美國總統川普介入後，雙方才勉強同意停火。

官方數據統計，泰柬都指責對方挑起新一波戰鬥，昨天的衝突更擴大至泰國與柬埔寨共五個省。（編譯：徐睿承）