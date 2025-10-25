《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
泰王太后詩麗吉過世 享壽93歲
（法新社曼谷25日電） 泰國王室表示，王太后詩麗吉（Sirikit）昨天晚間過世，享壽93歲。
詩麗吉是泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）的母親，亡夫蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）1946年到2016年治國，為泰國在位最久君主。
泰國王室在聲明中說：「太后陛下的病情持續惡化，24日晚間9時21分在朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）過世，享壽93歲。」
聲明還說，詩麗吉自2019年住院以來罹患多種疾病，包括本月出現血液感染。
詩麗吉曾於1960年代接見美國總統及多位國際巨星，包括「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley），並多次登上西方雜誌封面。
